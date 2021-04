Valdés inauguró ampliación de Secundaria y anunció refacciones

Miércoles, 28 de abril de 2021

El gobernador Gustavo Valdés encabezó la apertura de las ampliaciones del colegio Mamerto Acuña de la localidad de Alvear, y en la oportunidad, adelantó la inversión en obras complementarias para la misma institución.





Por otra parte, el mandatario anunció la refacción de la escuela 602 Gendarmería Nacional, donde acaeció un incendio en el mes de enero.



En su discurso del acto respectivo, Valdés expresó su alegría al visitar la Escuela “porque verla, vivirla, palpitarla, hablar con alumnos y profesores, recorrerla es tomar verdadera dimensión de la tarea educativa” y “aquí vamos a cumplir con todos los compromisos, hoy inauguramos tres aulas y vamos a invertir otros 20 millones de pesos más para restaurar a nuevo en esta escuela secundaria y seguiremos invirtiendo también en la escuela 602 que se incendió y que para dejarla como nueva requiere otros 40 millones de pesos aproximadamente y no vamos a evadir el compromiso, la vamos a estar haciendo” adelantó el mandatario.







Valdés recordó que “el año 2020 fue un año muy difícil no solo vivimos la clausura de la escuela sino también la clausura de la potencia productiva en muchos distritos de la provincia y de la Argentina” lo que se reflejó en la caída de un 10% del producto bruto interno, lo que no había ocurrido nunca antes en la historia.







Señaló que “esta situación repercutió en la industria, la producción y en los recursos económicos, si a esto le sumamos que tenemos que invertir en materia de salud, creo que tenemos que comprender que a veces hay que prorrogar un par de obras para poder resolver la emergencia que hoy tenemos los correntinos y argentinos”.







En materia de inversiones en educación, el gobernador recordó que “en lo que va de este ciclo lectivo estamos inaugurando la obra número treinta y tenemos otras 66 escuelas más para inaugurar donde estamos haciendo trabajos pero la provincia tiene 1.700 establecimientos educativos”.







Ministra







En la ocasión la ministra de Educación, licenciada Susana Benítez puso de relieve que “el año 2020 tuvimos que cerrar las escuelas por el covid y enseñar desde casa las que se convirtieron en una pequeña escuela pero afortunadamente este año hemos dado pasos gigantes respecto a la presencialidad segura”.







Resaltó que “la situación de la pandemia nos permite estar nuevamente presentes cara a cara desarrollando no solamente los contenidos propios de la escuela primaria, secundaria, de adultos y de la educación superior, nos permite transmitir valores como miembros de una sociedad como ciudadanos responsables y es ahí donde está la esencia de la educación”.







Sobre el final instó a los alumnos a compartir a pleno los momentos que les toca vivir y proyecten su futuro en el mundo del estudio o del trabajo y que como sociedad podamos construir una educación mejor es parte d nuestra política de gobierno” y agradeció al gobernador Valdés porque “estamos aquí inaugurando junto a Usted la escuela número treinta en obras, en sólo dos meses de este ciclo lectivo 2021”.







Rector Echeverría







Al hacer uso de la palabra el rector del Colegio Secundario “Mamerto Acuña”, José Echevarría destacó que con la presencia de las autoridades provinciales “engalanan nuestro mes aniversario” y a los alumnos les dijo que “en estos 66 años de trayectoria, el ciclo lectivo 2020 nos marcó de manera inimaginable, pero es evidente que, en medio de esta crisis, el espíritu humanitario colectivo de nuestra comunidad sigue muy vivo”.







Luego, agregó que “el cooperativismo de los diferentes actores nos ayudó a sobrellevar las vicisitudes de esta pandemia, garantizando la presencialidad de nuestros alumnos en este nuevo ciclo lectivo 2021”destacando “el trabajo constante de refacción del edificio que nos alberga y que gracias a la construcción de las aulas, podemos garantizar la presencialidad de nuestros estudiantes de la zona de Pancho Cué quienes sufrieron la pérdida de su edificio, simplemente gracias señor Gobernador” concluyó.







Obra







La obra es una ampliación de la escuela con tres aulas completas que consistió en estructura de hormigón armado y hierro; mamposterías, aislaciones, revoques, contrapisos, solados, zócalos, solias, umbrales y antepechos; cielorrasos, cubiertas, Carpintería, muebles y herrería; instalación sanitaria para planos y esp. Técnicas; instalación para incendios; instalación eléctrica y pintura.







La obra fue proyectada, ejecutada y supervisada por la Subsecretaría de Infraestructura del Ministerio de Educación con una inversión de $ 8.208.000 .







Presencias



Se encontraban presentes junto al gobernador Valdés y al intendente municipal, Miguel Salvarredy; el presidente del Senado, Pedro Cassani; la ministra de educación, Susana Benítez; el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya; legisladores y funcionarios de la cartera de Educación.