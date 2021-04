“Hecho en Corrientes desmitifica que en la provincia no se agrega valor” Miércoles, 28 de abril de 2021 El ministro Schiavi resaltó el rol del programa provincial que permite identificar y visibilizar a las industrias de bienes y servicios que operan en la provincia. Sostuvo que la relación con los municipios es “necesaria” para la creación de nuevas empresas porque “son las generan empleo privado”.



El ministro de Industria, Trabajo y Comercio de la Provincia, Raúl Schiavi, se refirió al convenio que firmó la semana pasada con el intendente de Bella Vista, Walter Chávez, para la apertura de una delegación en esa ciudad de los programas Hecho en Corrientes y Club de Emprendedores y sostuvo que es un vínculo “necesario para crear y potenciar a las empresas, que son las que generan trabajo privado”. Ponderó el programa del yacaré al asegurar que “Hecho en Corrientes desmitifica que en la provincia no se agrega valor”, tirando por la borda comentarios que minimizan el perfil industrial de la provincia.







Schiavi recordó que la apertura de la oficina de ambos programas en Bella Vista se da en el marco “del proceso de descentralización y modernización establecido por el gobernador Gustavo Valdés al inicio de su gestión para generar cercanía a la gente y llevar nuestras herramientas al interior para que tengan la misma calidad institucional que la capital”.







“El trabajo entre Municipios y Provincia es necesario para crear y potenciar a las empresas, que son las que generan trabajo privado”, recalcó.







Anteriormente el Ministerio de Industria firmó un convenio con el municipio de Bella Vista para la apertura de una delegación de la Defensoría del Consumidor en esa ciudad. Ahora redobla los esfuerzos con una oficina de atención de dos programas para empresas y emprendimientos.



Respecto al programa que lleva la identidad del yacaré dijo que “muchos productos de elaboración correntina a cargo de grandes empresas y pymes tienen el sello correntino y eso desmitifica que en la provincia no se agrega valor”. En ese sentido, destacó que “en pandemia inscribimos más de 150 empresas” y actualmente el programa tiene 324 empresas adheridas, de las cuales más del 40% son del interior provincial.







Cerca de empresas y emprendedores







“Vamos a llevar dos muy lindos programas que son simpáticos y que tienden a unir y cerrar grietas”, dijo el funcionario sobre el compromiso rubricado la semana anterior. El Ministerio de Industria desplegará un trabajo logístico importante para hacer pie con Hecho en Corrientes y el Club de Emprendedores, dos programas que se ejecutan bajo la coordinación de Schiavi.







Durante la entrevista que brindó al noticiero del canal Ñande Cable de Bella Vista, el titular de la cartera industrial explicó que, a partir del convenio, “los bellavistenses van a contar con una persona va a buscar las joyas en bruto que existen en la ciudad para sumarlas a esta gran familia”, dijo en referencia a los dos programas.







“Contar con territorialidad para interactuar con los emprendimientos locales y desde allí generar un feedback con el equipo central de la capital para concretar capacitaciones e invitar a los vecinos de Bella Vista a participar”, expresó.







Para Schiavi, “el estado tiene que ser un articulador, un facilitador que saque los palos de las ruedas porque hay que darle empuje a la iniciativa privada. El sector privado crea empresas, agrega valor y puede generar trabajo y en ese sentido el gobierno de Valdés entendió el proceso de un país normal y eso es lo que queremos para Corrientes”, analizó.







Los equipos de ambos programas están trabajando en la puesta en marcha del convenio celebrado entre los gobiernos y el funcionario adelantó que las capacitaciones que se dicten estarán “pensadas para que le sirva a los emprendedores y que empiecen a generar un puente entre la idea que los motiva y la posibilidad de hacerlo realidad”. Reconoció que ese objetivo es para “sumar en la provincia una empresa más que dé empleo, pague impuestos, sea rentable, que gane y reinvierta”. Agregó que en ese camino “el rol del estado va a ser de tutelar, guiar, ayudar y ser una rueda de auxilio, pero sin quitarles la posibilidad de que el empresario o emprendedor se golpeen porque eso también es parte del aprendizaje”.



Además de la presencia en el interior con delegaciones, están trabajando intensamente en la accesibilidad de las plataformas digitales de ambos programas. En tiempos marcados por la virtualidad, desde el Ministerio de Industria realizan mejoras significativas en los canales de comunicación para ofrecer a los correntinos facilidades de contacto.