Epidemiólogos, preocupados por la "saturación" del sistema sanitario y el "estrés" del personal

Martes, 27 de abril de 2021

El jefe de Gabinete y la ministra de Salud de la Nación se reunieron con expertos entre los que se encontraban Luis Cámera, Omar Sued, Florencia y Pedro Cahn, Eduardo López, Tomás Orduna y María Marta Contrini.





Los epidemiólogos y científicos asesores del Gobierno en la lucha contra el coronavirus expresaron este lunes su preocupación por la "saturación" del sistema sanitario y el "estrés" del personal hospitalario, aconsejaron profundizar el control de las restricciones y plantearon su inquietud "por estar cerca del momento de tener que elegir a qué pacientes poder ingresar o intubar".



Durante una reunión en Casa Rosada, los expertos mostraron "mucha preocupación", pidieron más fiscalizaciones y fueron "muy elocuentes" en precisar que consideran que no es momento de relajar ninguna medida. Además consideraron que "el sistema de salud está saturado y su personal estresado", indicaron fuentes oficiales.



Los expertos acordaron en la necesidad de contar con 72 horas más de recolección de datos para precisar la nueva etapa en el combate contra el virus.



Los epidemiólogos brindaron un panorama de la falta de camas en terapia intensiva (lo definieron como tensión en el sistema de UTI), problemas para conseguir oxígeno y hasta en algunos casos plantearon la preocupación por estar cerca el momento de tener que elegir a qué pacientes poder ingresar o intubar, añadieron las fuentes.



Los funcionarios presentes



Estas inquietudes fueron expuestas en una reunión de dos horas, encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en el Salón Norte de Casa Rosada, que contó con la presencia la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; los ministros de salud, Carla Vizzotti; del Interior, Eduardo de Pedro; de Defensa, Agustín Rossi, y de Seguridad, Sabina Frederic.





También estuvieron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; los asesores presidenciales Cecilia Nicolini y Ricardo Forster; el director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, Juan Manuel Castelli; y la directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte.



Los epidemiólogos presentes



Por el Comité de Expertos lo hicieron, por videoconferencia, los doctores Luis Cámera (Sociedad Argentina de Medicina-SAM), Omar Sued (Sociedad Argentina de Infectología-SADI), María Marta Contrini (Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica-Sadip), Susana Lloveras (Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero-Slamvi), Florencia Cahn (Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología), Elsa Baumeister (Laboratoiro de Referencia de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud-ANLIS Malbrán).



También participaron Cecilia Freire (Asociación Argentina de Microbiología), Gonzalo Camargo (Sociedad Argentina de Emergencia), Pablo Bonvehí y Gustavo Lopardo (ambos de la Sociedad Argentina de Infectología-Sadi), Angela Gentile (Sociedad Argentina de Pediatría), Eduardo López (Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica-Sadip), Tomás Orduna (Hospital Muñiz), Pedro Cahn, Mirta Roses y Charlotte Russ (los tres de la Fundación Huésped).



Los expertos acordaron en la necesidad de contar con 72 horas más de recolección de datos para precisar la nueva etapa en el combate contra el virus.



Algunos especialistas pidieron seguir con las restricciones, dijeron que debe haber menos gente en la calle, y que no están de acuerdo con la presencialidad escolar, mientras otros manifestaron su opinión de la importancia presencial de los chicos en la escuela pero de manera limitada.



"La mayoría planteó como correcta la no presencialidad y otros apuntaron a la presencialidad administrada", expresó a Télam una fuente que estuvo en la reunión. Remarcó que de todos modos los expertos "coincidieron en que no deja de ser un problema" la asistencia de alumnos a la escuelas, porque "si bien se ve una meseta de casos, está muy alta".



Otra fuente aclaró a esta agencia que "no se analiza un cierre total" de actividades, aunque admitió que hay "preocupación por el oxígeno en los centros de salud" porque "hay mucha demanda privada".



Otra propuesta de los médicos fue la de repasar qué actividades no esenciales pueden ser reguladas, con la idea de limitar más la circulación.



Uno de los participantes, vía online, destacó la necesidad de remarcar el cumplimiento de las últimas medidas y el avance en la vacunación de personas mayores de 60 y de 70 años.



Otro de los especialistas propuso criterios epidemiológicos, es decir el análisis de casos por cantidad de habitantes, para tomar medidas, y que las 24 jurisdicciones deban cumplirlas según esos criterios.



"Pidió que no dependa de la voluntad política, sino que estas medidas estén consensuadas con un índice específico y público", explicaron los voceros de Casa de Gobierno.



El DNU "vence a las 0 del viernes próximo, así que es probable que las nuevas medidas salgan el jueves", adelantó a Télam otra fuente de Casa Rosada.



Situación crítica en el AMBA



El ministro de salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró este lunes que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra en "una situación crítica", por lo que consideró necesario tomar "una medida drástica de por lo menos 15 días", que incluya la suspensión del fútbol, para contener la escalada de contagios de coronavirus.



"Es una opinión del ministro de Salud provincial", contestó ese mismo vocero en referencia a la posibilidad o no de tomar ese tipo de medidas.



El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, advirtió que "si los casos suben" se tomarán "medidas más restrictivas" y sostuvo que el foco está puesto en controlar "la movilidad y las reuniones sociales en ambientes cerrados".



En la misma línea, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, había anticipado este domingo que si no bajan los casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires las autoridades locales tendrán "que hacer algo", con lo que no descartó la aplicación de nuevas medidas de restricción a la circulación pública en el distrito.