Boca debutó con un triunfo contra The Strongest en la altura Jueves, 22 de abril de 2021 El Xeneize, con muchas bajas en el equipo, se impuso por 1-0 en condición de visitante, por la primera fecha del Grupo C del certamen continental.





Boca comenzó con un triunfo su aventura por la deseada Séptima. El Xeneize se impuso por 1-0 a The Strongest, con gol de Sebastián Villa, como visitante en los 3625 metros de altura de La Paz, por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.





El equipo de Miguel Ángel Russo tuvo varias bajas: preservaron a Carlos Tevez, mientras que Carlos Zambrano, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Marcos Rojo estuvieron afectados por coronavirus, al igual que Esteban Andrada (aislado por precaución tras tener un contacto estrecho).



Boca golpeó prácticamente desde el vestuario. Luego de una gran asistencia de Agustín Almendra, Sebastián Villa abrió el marcador con un golazo, a los 7 minutos: entró al área, se sacó de encima a un defensor y tiró un bombazo de zurda para marcar el 1-0.



Luego, The Strongest dominó la posesión de la pelota y tuvo algunas llegadas. El Xeneize, por su parte, aguantaba y buscaba aprovechar contraataques rápidos, pero llegó poco al arco de Daniel Vaca.





En el inicio del segundo tiempo, Sebastián Villa tuvo dos chances clarísimas para estirar la ventaja para el Xeneize. En la primera, la pelota pasó a nada del palo. En la segunda, quiso picarla por encima del arquero, quien le tapó el remate.



El equipo boliviano ya no dominó con tanta claridad la pelota y tampoco llevó peligro al arco de Agustín Rossi. Por su parte, el conjunto de Miguel Ángel Russo apostó a contraatacar con el delantero colombiano, pero tampoco generó muchas llegadas.



Finalmente, Boca se impuso por 1-0 en la altura de La Paz, en su debut en la Copa Libertadores. Ahora, recibirá a Santos (verdugo en la última edición en las semifinales) el martes 27 de abril, en la Bombonera.