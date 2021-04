Valdés entregó móviles policiales y anunció la compra de otros 100

Miércoles, 21 de abril de 2021

Esta mañana, el gobernador Gustavo Valdés hizo entrega de móviles policiales y anunció la compra de otros 100 vehículos para reforzar la flota de la Policía de Corrientes como también nuevas ambulancias.



Conjuntamente destacó la labor de la fuerza que desde el primer momento estuvo en la primera línea de la Pandemia.



En la continuidad de su agenda de actividades en la ciudad de Goya el gobernador, Gustavo Valdés hizo entrega de dos móviles policiales, con el fin de que el personal de seguridad lleve a cabo el control del cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención establecidas en la localidad.



Los móviles policiales consisten en un patrullero Toyota Corolla para la Unidad Regional y una camioneta Ford Ranger para la Comisaria Primera de la ciudad de Goya.



Además, a través de cuenta de Twitter, el Gobernador anunció que, desde el Gobierno Provincial, se procederá a la compra de otros 100 vehículos para reforzar la flota de la Policía de Corrientes como también nuevas ambulancias para mejorar el servicio de emergencias en todo el territorio provincial.



Por otro lado, al término del acto en la Unidad Regional, el Mandatario recorrió el Call Center contra el Covid-19 ubicado en la Fundación para el Desarrollo Universitario de Goya.



Así dirigiéndose a los presentes, el gobernador de Corrientes recordó, en un primer momento, la apertura de la avenida Mazzanti, de ingreso a la ciudad, inaugurada en la jornada de ayer, adelantando que “vamos a seguir junto al Municipio construyendo la infraestructura vial de Goya”.



Seguidamente, respecto a la situación epidemiológica que aqueja a la segunda ciudad, Valdés recordó que “llegamos a tener aquí 188 casos positivos de Coronavirus en un día, algo que me preocupó mucho”. “Es fundamental que inmovilicemos a las personas con Covid y que el que paciente activo se realice una tomografía de pulmón a los cinco días”, añadió el mismo, instando al compromiso de la ciudadanía “para no llegar tarde al Hospital de Campaña, lo que muchas veces provoca decesos”.



En este sentido, el mandatario sostuvo que la pandemia no trae sólo consecuencias médicas, sino también productivas.



Móviles para la fuerza policial



Continuando, Valdés dio cuenta que, a pesar de los problemas para conseguir vehículos en esta etapa sanitaria, igualmente “estamos en la jornada reponiendo el material rodante de la Policía, que ha hecho un esfuerzo extraordinario en la pandemia”, informando que se tratan de 51 móviles, entre camionetas y patrulleros, y anunciando que. “a pesar de las dificultades”. La Provincia está en un proceso de compra de un mayor número de unidades, tanto ambulancias como rodados para la fuerza, por 800 millones de pesos.



En esta sintonía, además, el Gobernador instó a la ciudadanía a que “seamos conscientes de la situación”, recordando que “ya superamos los 600 muertos” en Corrientes, y cerrando su alocución, detalló que hay fallecidos que tienen la vacunación, por lo que no es que no estamos libres del virus, así que no subestimemos a la pandemia”.



Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, al respecto manifestó que "hoy nos encontramos cumpliendo uno de los objetivos que hemos trazado con el gobierno Provincial al inicio de la gestión en materia de seguridad".



"La seguridad pública es un compromiso del gobierno Provincial de trabajar intensamente en materia de prevención, pero también en pos de la represión del delito cuando éste se produce, por eso es que tenemos que estar suficientemente equipados" consideró López Desimoni y comentó que además se trabaja en la infraestructura, siendo otros de los ejes de la gestión.



Asimismo, el jefe de la cartera de Seguridad, anunció que se está trabajando en el inicio de la construcción de la Comisaría Sexta.



"Estamos refaccionado el control de San Isidro, así que estamos trabajando en la zona con todo lo que tiene que ver con infraestructura, equipamiento y por supuesto con incorporación de personal", puso de relieve Desimoni y añadió que "se está terminando en el mes de mayo el curso de inter fuerza que nos va a permitir también incorporar más efectivo para la policía de Corrientes".



Para finalizar, el Ministro agradeció a la policía por "todo el esfuerzo que realiza en este tiempo que nos tocó".



Intendente Osella



El intendente Ignacio Osella, agradeció en primer lugar al gobernador Gustavo Valdés por la entrega de las flamantes unidades móviles y puso de manifiesto que Goya es una ciudad que ha crecido muchísimo, por lo que consideró que es “fundamental la presencia policial en los barrios”.



Para el jefe comunal, es vital la tarea de prevención del delito, a la vez que señaló que en estos tiempos de pandemia por el Covid-19, la Policía de la Provincia tiene participación activa en el Comité de Crisis y entre sus tareas está el control para bajar la circulación de ciudadana.



Osella destacó luego la permanente colaboración de la Policía de Corrientes en “estos momentos tan difíciles que nos tocan vivir, transitando la fase 2” del aislamiento social, preventivo y obligatorio y para finalizar, no pasó por alto otro agradecimiento hacia la Provincia, que materializó la entrega en comodato de una Camioneta Toyota, totalmente equipada, la que también será destinada a las tareas de control y prevención hacia la comunidad.



Presencias



En la oportunidad, estuvieron presentes junto al Gobernador, el intendente, Ignacio Osella; el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni; el jefe de la Policía de Corrientes, Félix Barboza; el Director de la unidad regional Goya, Héctor Montiel; el Ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi; Diputado provincial, Noel Breard; diputada nacional, Sofía Brambilla y el Secretario de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, Emilio Breard.