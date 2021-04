La propagación de la Covid-19 amenaza los sistemas hospitalarios en América Latina

Miércoles, 21 de abril de 2021

El coronavirus continuaba su avance por Asia y América Latina, con una situación cada vez más dramática en India, que marcó un nuevo récord de muertes desde el inicio de la pandemia, y sistemas hospitalarios al borde del colapso en países como Chile, Paraguay y Brasil.





Comenzando por Chile, país que alcanzó este martes el 96% de ocupación de camas de terapia intensiva, en plena cuarentena estricta, con la Región Metropolitana, donde está la capital Santiago, como la zona más afectada, pese a la exitosa campaña de vacunación.



El país registró en las últimas 24 horas más de 5.000 casos y 40 fallecimientos por Covid-19, informó el Ministerio de Salud, citado por el portal de noticias Bio Bio.



En tanto, en Paraguay, el líder de la bancada oficialista, el legislador Basilio Núñez, adelantó por Twitter su proyecto de trasladar pacientes que necesitan terapia intensiva por Covid-19 “a países de la región”, como una forma de “contrarrestar el colapso del sistema sanitario” inminente en el país.



Además, tres diputados anunciaron que propondrán que un familiar de cualquier médico, enfermero o trabajador del sistema de salud muerto por Covid-19 herede el cargo, lo que obligaría a excepciones en la Ley de la Función Pública.



En Brasil, por otra parte, el colapso casi virtual de las terapias intensivas de la mayor parte del país está obligando al Gobierno federal a tomar nuevas medidas, aunque se sigue negando a las restricciones para frenar la circulación del virus.



La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, órgano regulador, aprobó el uso de emergencia de un cóctel de anticuerpos para ser inyectados en pacientes no graves de Covid-19 mayores de 12 años, que no reemplaza a las vacunas, al tiempo que la expectativa de vida en San Pablo cayó en 2020 por primera vez desde 1940 a causa de las muertes por la enfermedad, según un estudio de la Fundación Sedae.





El presidente de Perú, Francisco Sagasti, por su parte, descartó aplicar una cuarentena total luego del brutal aumento de las muertes por coronavirus, que en los primeros 18 días de abril sumó 5.376, solo 100 menos de los registrados en todo el mes de marzo.



El Ministerio de Salud informó que desde el inicio de la segunda ola de la pandemia de la Covid-19, iniciada en enero pasado, Perú acumulaba al domingo 19.813 muertes, superando las peores estimaciones hechas por la cartera que establecía 19.785 muertes.



En Uruguay la situación sigue siendo delicada, pero el Gobierno ya planifica su reapertura.



El Ministerio de Turismo anunció que estima que para junio tendrá activo un pasaporte sanitario -un certificado que en el sector turístico visualizan como clave para el retorno de los niveles prepandemia de la conectividad aérea-, aunque reconoció que la fecha de implementación definitiva se definirá en base al ritmo de vacunación contra el coronavirus en el país y en la región.



Bolivia, en tanto, sumó una buena y una mala noticia.



Por un lado recibió un nuevo cargamento de 200.000 vacunas contra el coronavirus de Sputnik V desde Rusia, pero, por el otro, la peligrosa variante brasileña de Manaos fue detectada en el departamento de Santa Cruz, uno de los más golpeados en el país vecino.



En México, mientras tanto, el presidente Andrés López Obrador se aplicó la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 de AstraZeneca y Oxford y llamó a los adultos a perder el miedo e inmunizarse, mientras que se registró una suba en los casos de diez de 32 entidades federales, tras las vacaciones de Semanas Santa y de Pascua pasadas.



"Llevábamos 11 semanas de reducción de la epidemia, pero desafortunadamente en la semana que comenzó el domingo 18 de abril empezó a aumentar ligeramente, un 4% respecto a la semana previa", dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, citado por la agencia de noticias Sputnik.



El escenario regional se completó con una noticia inédita en Colombia.







El Gobierno se prepara para autorizar a los empresarios privados a gestionar la compra e importación de vacunas contra la Covid-19, según una resolución del Ministerio de Salud próxima a ser publicada y anunciada por las autoridades.



Pero América Latina no es el único epicentro de la pandemia.



En Asia, India registró 1.761 muertos por coronavirus en la víspera, la máxima cifra diaria desde el inicio de la pandemia, con lo que el país asiático supera la barrera de los 180.000 fallecidos.



El epicentro del repunte de las últimas semanas es el estado de Maharashtra, donde está Bombay, pero la situación es igualmente preocupante en la capital, Nueva Delhi, que el lunesinició un confinamiento de seis días, y donde "el sistema sanitario está en un punto de no retorno", según el ministro principal Arvind Kejriual.



En paralelo y con una lenta campaña de vacunación y en medio de una fuerte cuarta ola de contagios, Irán, que el lunes anunció la suspensión de actividades durante dos semanas, registró un récord de 25.492 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas y rozó los 400 muertos, según informó la agencia de noticias local IRNA.



El dato positivo del día lo aportó Rusia.



Con 3,8 millones de ciudadanos rusos vacunados con la Sputnik V contra la Covid-19, el país anunció la menor cifra de casos diarios desde finales de septiembre con 8.164.