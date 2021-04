Argentinos regresó a la Copa con una victoria ante Nacional

Miércoles, 21 de abril de 2021

El conjunto de La Paternal superó por 2 a 0 a su par uruguayo. Gabriel Ávalos y Emanuel Herrera marcaron los goles para el "Bicho".







Argentinos Juniors venció este martes a Nacional de Uruguay por 2-0 como local, en el debut del grupo F de la Copa Libertadores de América, a donde regresó tras una década.



Los goles del delantero paraguayo Gabriel Ávalos, a los 25 minutos del primer tiempo, y de Emanuel Herrera, a los 44 del segundo, le dieron una victoria de oro en una zona complicada, en la que están Universidad Católica de Chile y Atlético Nacional de Medellín.



El conjunto de La Paternal se impuso por su efectividad ofensiva y porque contó con mucho oficio para manejar los tiempos frente al campeón uruguayo vigente, al que se lo vio carente de ideas y con poca participación de Gonzalo Bergessio (ex San Lorenzo) arriba y Andrés D'Alessandro (ex River Plate), al que se lo notó incómodo en el armado.



Argentinos tardó en hacer pie dentro de la cancha, porque en los primeros minutos perdió la pelota y no logró poner gente en ataque cada vez que la recuperó. Sus sociedades se ausentaron, aunque tampoco sufrió demasiado en su arco por la firmeza de la línea de tres que al replegarse se convirtió en una de cinco, con Carlos Quintana y Miguel Torrén como firmes centrales.



La llave para destrabar la historia fue Ávalos, que además del tanto se transformó en un hombre importante para el descanso de sus compañeros y para la descarga, con un pivoteo perfecto frente a sus marcadores.



Nacional se animó con el correr del partido, emparejó la situación y por medio de Brian Ocampo creó las mejores situaciones. La única explicación del cero en el visitante pasó por el arquero Lucas Chaves, que respondió ante las exigencias de la primera etapa.



El complemento se planteó de ida y vuelta, todo se volvió más peleado, con mucha pierna fuerte -Quintana vio la roja- y demasiadas discusiones entre los protagonistas.



La más clara en la visita estuvo en los pies del ex-Independiente Leandro Fernández, pero su disparo de tiro libre salió cerca del palo derecho de Chaves, una de las figuras de "El Bicho de La Paternal".



Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar, cuando el ingresado Emanuel Herrera avisó con un tiro al travesaño y al minuto recibió una asistencia de Gabriel Florentín, enganchó y definió sutilmente con un toque cruzado, ante la mirada del juvenil Guillermo Centurión.



Argentinos visitará el próximo jueves 29 a la Universidad Católica en Santiago de Chile y Nacional recibirá el miércoles 28 a Atlético Nacional en Colombia.