Chaco confirmó casos de coronavirus con la cepa Manaos

Martes, 20 de abril de 2021

El Ministerio de Salud de esa provincia recibió los resultados enviados el pasado jueves 8 al Instituto Malbrán. Se reportaron 4 infectados con la temida variante brasileña.





El Ministerio de Salud Pública de Chaco informó anoche que se recibieron los resultados de las pruebas enviadas a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) “Dr. Carlos Malbrán”, donde se confirmaron 4 muestras de covid-19 con las variantes de Manaos y 1 con la de Río de Janeiro, ambas ciudades de Brasil.



Según los reportes recibidos, los casos confirmados a la cepa de Manaos corresponden a personas residentes en las localidades de Puerto Tirol (madre e hija de 38 y 12 años de edad) y a 2 adolescentes de Coronel Du Graty de 13 años. En todos los casos habrían sido contraídos en la provincia de Córdoba, cuando realizaron un viaje de egresados. “Todas las personas se encuentran en perfecto estado general de salud”, aseguró el Gobierno chaqueño.



La muestra restante con la variante de Río de Janeiro pertenece a una mujer de 53 de años, oriunda de Resistencia, quien habría contraído la enfermedad en la provincia de Salta.



Actualmente se encuentra internada en un sanatorio privado con requerimiento de oxígeno y recibió la primera dosis de vacuna Sinopharm contra la covid-19.



La confirmación de la cepa Manaos en Chaco es muy reciente y aún no hubo pronunciación oficial en Corrientes en torno a ello. No obstante, no se descarta algún tipo de medida local ante la confirmación.



A finales de marzo, el Ministerio de Salud de Corrientes confirmó la presencia de la variante Río de Janeiro, pero aclaró que se trata de una mutación similar a la que circula en el país y que no corresponde a la Manaos.



“No es la cepa Manaos, pero sí es una cepa que circula en Río de Janeiro y el nombre de la cepa es Río de Janeiro. Es un coronavirus que tiene las mismas características que los coronavirus que estamos diagnosticando en nuestra provincia”, explicó en esa oportunidad la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.



La funcionaria aclaró que la cepa “Manos tiene otras características, tiene más morbilidad, es decir que es más contagiosa y por eso hay vigilancia intensificada en toda la zona de frontera, buscando hacer el diagnóstico para saber cuando ingrese esa cepa, pero en este caso no fue así”.



Al ser más contagiosa, la cepa Manaos genera preocupación, ya que desde Salud de Corrientes explicaron que estadísticamente al haber más casos aumenta la mortalidad, ya que llega más rápido a la población de riesgo. Es por ello que la campaña de vacunación entró en un ritmo más acelerado.



Con la llegada de la segunda ola al país, se prevé un incremento de la curva de contagios y la vacunación no evitará contagios, pero sí complicaciones que puedan causar la muerte de los infectados.



Desde su aparición en Brasil, la cepa Manaos causó que los sistemas de salud en ese país colapsen. Hoy, esa mutación circula en varios distritos como Buenos Aires y Córdoba. Ahora, por la cercanía, podría llegar a Corrientes.



Desde el Ministerio de Salud Pública de Chaco ratificaron: “Las medidas adoptadas en el Decreto 792/21 hasta el 30 de abril y recordamos la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad e higiene para evitar una mayor propagación de las distintas variantes de covid-19, un incremento exponencial de contagios y el consecuente impacto negativo en el sistema sanitario”.



Recordó a su comunidad “la necesidad de cumplir con el uso obligatorio de tapabocas o barbijos, el lavado de manos, el distanciamiento físico de 2 metros o más, ventilar los espacios de trabajo y estudio a diario y evitar las reuniones o encuentros en espacios cerrados, como así también la aglomeración de personas y la asistencia a eventos masivos sin habilitaciones oficiales”.



En Corrientes se reforzaron los controles en la zona de frontera con Brasil, principalmente, pero también con Uruguay y Paraguay. En todos esos países circula esa mutación, varias veces más contagiosa.