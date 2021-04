Colombi pidió “apostar a una mayor integración social”, para que ECO siga siendo la mejor opción

Lunes, 19 de abril de 2021

El senador provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, Ricardo Colombi, dialogó con los medios e hizo un análisis de la situación electoral, también habló de la pandemia y las últimas medidas del Gobierno nacional al respecto.





En referencia al escenario político de la Provincia que se apresta para los comicios que elegirán el próximo Gobernador, intendentes, entre otros cargos, pidió “apostar a la mayor integración desde el punto de vista social”, así Encuentro por Corrientes (ECO) vuelva a ser la mejor opción para el electorado.



Si bien reconoció que no es fácil articular las necesidades de 28 fuerzas, remarcó que siempre prima la racionalidad: “Hay discusiones, análisis, no es fácil amalgamar los intereses de todas las fuerzas políticas, pero hay que tener la inteligencia, la sapiencia y la racionalidad de integrar esos intereses, y si llegado el momento no se puede, algunos quedarán y otros se irán, pero hoy estamos en esta fortaleza con partidos que se están incorporando”. En ese sentido, insistió en que “tenemos que apostar a la mayor integración desde el punto de vista social y ese es el trabajo que se debe intensificar para las próximas elecciones, porque nosotros somos una alianza social y política”.



Colombi también habló de la posibilidad de que pueda haber una tercera y hasta una cuarta fuerza electoral, conformada por una parte del oficialismo, otra de la oposición y de las alianzas sociales. “Lo que pasa es que hay muchos frentes sociales, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para acaparar a esos frentes”, señaló, aunque reiteró que “por ECO, el candidato a Gobernador va a ser radical”.



“Esta alianza tiene errores, defectos, virtudes y tiene la impronta de cada dirigente, pero todos tenemos claro hacia dónde debemos ir y eso no debemos perder de vista”, dijo. Aunque además, “debemos retroalimentarnos, ser abiertos, darnos cuenta del momento que estamos viviendo, de lo que piensa la gente y de que una elección no es la misma que otras”, a lo que agregó que “si actuamos inteligentemente, estas elecciones las va a volver a ganar ECO”.



Situación en los municipios



En lo que se refiere a la situación de los municipios, el titular del radicalismo correntino expuso que no se va a implementar una estrategia única en todas las localidades, ya que “tiene que ver con la realidad y problemática de cada lugar. Donde somos Gobierno, vamos a llevar nuestros candidatos; donde el intendente es un miembro de la alianza vamos a ver quién es el que mide bien y cuál es el entendimiento al que podamos llegar; y donde hay un Gobierno de la oposición, competiremos mejor armados, con la mejor fórmula posible; y donde los intendentes no pueden ser reelectos la situación es un poco más complicada, pero será la inteligencia y la racionalidad de los dirigentes locales el saber elegir los mejores hombres y mujeres para seguir dirigiendo la ciudad”.



Afirmó asimismo que “estoy trabajando desde el partido para que en el esquema municipal podamos posicionar a la mujer o al hombre que nos va a representar, ese es un trabajo político. En Bella Vista, Sauce, La Cruz, Monte Caseros tenemos intendentes que no pueden ser reelectos y también tenemos incógnitas como Goya que ya nos dijo que no quiere ser candidato a intendente. La situación no es igual en todos los municipios”.



En cuanto a la Capital, señaló que “hay que trabajarla, potenciarla y ver cuál es el candidato que pondrá la oposición”.



Medidas nacionales



El Legislador también hizo una análisis de las últimas medidas adoptadas por del Gobierno nacional para enfrentar la pandemia: “Nos hace repensar si somos o no un país federal, las provincias no pueden seguir siendo satélites de las restricciones que la Nación ponga teniendo en cuenta su cordón electoral que está circunscripto al AMBA”. Y en ese sentido valoró “la actitud de distintos gobernadores que no siguieron al pie de la letra las decisiones dictatoriales de un presidente que no tiene poder político para llevar adelante esto; la decisión de los gobernadores de que la actividad económica no se restrinja y que las clases no se suspendan, es muy importante”.



Por último, manifestó de lo que sucede en su ciudad, Mercedes, donde “hay una especie de toque de queda desde las 00 hasta las 6 de la mañana. La actividad económica se siente afectada porque la misma está basada en las empresas, los comercios, en la cuestión rural. Los carritos de comida, restaurantes y hoteles, todo ese sector la está pasando muy mal y esto no hace más que generar desocupación”.