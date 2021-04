Una cancha de rugby clausurada y 40 personas demoradas el fin de semana

Lunes, 19 de abril de 2021

La Municipalidad labró actas de infracción en casas particulares y bares, y la Policía recibió colaboración de las fuerzas federales con el propósito de diseminar las aglomeraciones nocturnas.





La Policía de Corrientes confirmó que durante todo el fin de semana pasado demoraron a 40 personas en distintos operativos para evitar aglomeraciones y con el propósito de prevenir la propagación del coronavirus en la capital. Por su parte, la Municipalidad clausuró ayer por la mañana la cancha del club de rugby San Patricio, luego de que se difundió una imagen que muestra la presencia de público durante la competencia del sábado.



Las autoridades deportivas aclararon que los eventos competitivos deben realizarse sin la presencia de espectadores, y la Policía reforzó los patrullajes por las canchas de fútbol barriales para disuadir las reuniones de “tercer tiempo”.



Así como lo anunció el presidente Alberto Fernández, la Policía local contó este fin de semana con el apoyo preventivo de las fuerzas nacionales. “Trabajamos en conjunto con la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía Aeroportuaria con el propósito de persuadir la presencia de grupos de personas en los espacios públicos”, confirmó a El Litoral el director general de Seguridad y Prevención del Delito, César Fernández.



Demorados



Si bien desde el jueves hasta ayer las recorridas policiales se realizaron a partir de la tarde para controlar las canchas de fútbol, los operativos conjuntos se intensificaron desde las tres de la madrugada durante este fin de semana.

Tanto en el “tercer tiempo” (las reuniones posteriores a los partidos) como en los encuentros nocturnos hubo personas demoradas por negarse a desarticular las aglomeraciones. En total fueron 40, según indicó a este matutino el comisario Fernández.



Cierre



La clausura de la cancha de San Patricio, por Ruta Nacional N° 12, se realizó porque incumplieron las medidas sanitarias y por permitir público presente, algo que está prohibido. La clausura es preventiva y será el juez de falta el que decida la sanción para el club.



La secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Javier Rodríguez, actuó de oficio luego de que se difundió una fotografía que demuestra la aglomeración en la tribuna.



“Actuamos de oficio porque es nuestra área. Ahora será el juez quien defina la sanción. No podíamos no actuar ante lo que fue evidente”, dijo Rodríguez a este diario. En dicha cancha hubo el sábado más de 100 personas en la única tribuna del predio. No se respetó el distanciamiento y algunos no tenían barbijo.

Además, la misma secretaría continuó durante el fin de semana con su habitual circuito de inspecciones, tanto por casas particulares (denunciadas por ruidos molestos) como por locales gastronómicos (para controlar las medidas de sanidad y distancia social). Si bien en el circuito nocturno de este fin de semana no necesitaron clausurar locales, sí labraron actas de infracción, que es la primera medida ante la violación de los protocolos sanitarios.