Goya, Mercedes y Curuzú Cuatiá retrocedieron a fase 2

Viernes, 16 de abril de 2021

El gobernador Gustavo Valdés dio una conferencia sobre la situación epidemiológica en la provincia, alertando que “hoy es necesario hablar con los correntinos y decirles que tomemos precauciones”, reconociendo la labor del personal de salud.





El mandatario ratificó la continuidad de la presencialidad en las escuelas, pero aseguró que habrá mayores controles sobre la nocturnidad. Y aclaró que “no vamos a tomar ningún tipo de medidas homogéneas en el territorio provincial”, coordinando acciones con los intendentes de cada ciudad. En este sentido, anunció el regreso a Fase 3 de Colonia Liebig, Cruz de los Milagros y Paso de los Libres, y la continuidad de La Cruz y Virasoro en dicha situación, mientras que Goya, Curuzú Cuatiá y Mercedes bajan a Fase 2. A la vez en la Capital se limitarán las reuniones sociales y familiares a un máximo de diez personas. “Necesitamos bajar el nivel de contagio”, fundamentó.



Desde el Salón Amarillo de Casa de Gobierno y acompañado por los ministros Carlos Vignolo (secretario General), Ricardo Cardozo (Salud Pública) y Juan José López Desomoni ( Seguridad), Valdés habló este jueves a la tarde, dando a conocer las nuevas medidas para controlar la pandemia del Coronavirus en la provincia de Corrientes.



Así es que Goya, Curuzú Cuatiá y Mercedes retroceden a Fase 2 por una semana, así como Liebig, Paso de los Libres y Cruz de los Milagros a Fase 3, estadio en que continuarán Virasoro y La Cruz. Cada intendente detallará los alcances de las medidas en sus respectivas ciudades. Las ciudades en Fase 2 recibirán mayor asistencia médica, así como insumos.



Habrá controles más estrictos en cuestiones de nocturnidad, reuniones sociales y familiares, trabajo para el que ponemos a disposición la Policía de la Provincia.



En Capital se establece el tope de 10 personas en reuniones sociales y familiares, y por 15 días se suspende todo tipo de ferias -excepto las ferias barriales- así como concentraciones masivas. A los comerciantes, se les pide reforzar el cumplimiento de protocolos sanitarios.



A la población en general se le recuerda mantener la distancia social, higienizar las manos y usar barbijo, siempre. Y quien presente síntomas, que llame al 0800 444 0978 para seguir las indicaciones médicas, porque es fundamantal la detección temprana.



Valdés: “No subestimemos a la Pandemia”



“Hoy tenemos 2.343 casos activos, en Capital 427, de estos aproximadamente 1900 casos se corresponden a personas del interior provincial, Bella Vista 119, Mercedes 217, Paso de los Libres 111, Goya 547 casos, es decir que hoy está con casos activos mayor que la ciudad Capital de Corrientes, Curuzú Cuatiá 256, Monte Caseros 126, Cruz de los Milagros que se detectó un brote lo mismo que en Colonia Liebig, que tenemos inconvenientes, entonces tenemos 179 fallecidos”, comenzó señalando el Gobernador para dar cuenta el aumento de casos.



Consideró así que “hoy estamos a mitad de mes de abril y lo que estamos viendo es que este va a ser el peor mes de la Pandemia, que en el día de ayer y el de hoy se detectaron el mayor número de casos desde que arrancó”.



Sostuvo que esto “quiere decir es que tenemos que comenzar a cuidarnos y respetar estrictamente el protocolo y que tenemos que tener nuevamente cuidado, no subestimemos al virus, no subestimemos a la Pandemia. Nosotros de tener una escalada como vemos a nivel nacional, nosotros podemos tener dificultades por eso hay que tener muchísimo cuidado”.



Luego evaluó que “tenemos 186 respiradores ocupados, de los cuales se corresponden al 12,33 por ciento a la capacidad que tiene el Hospital de Campaña por lo tanto tenemos que tener precaución, estamos haciendo mucha clínica pero requiere del Gobierno de la provincia y del Ministerio de Salud Pública una gran logística, sabemos que tenemos una atención de COVID concentrada en un sólo lugar a donde tenemos los mejores especialistas donde podemos brindar a la población en general la mejor asistencia médica y donde estamos haciendo en general y en el sistema de Salud un gran esfuerzo”.



Y advirtió: “Si nosotros no tenemos precauciones los próximos días y hacia adelante podemos tener verdaderos inconvenientes, nunca he hablado si no hubiera sido estrictamente necesario, hoy es necesario hablar con los correntinos y decirles que tomemos precauciones, que miremos, que estemos atentos y que nos cuidemos”.



A la vez, el Mandatario aclaró que “muchas de las inquietudes pasan por las escuelas, según nos decía nuestro equipo de investigación el contagio hoy en Corrientes no está en las escuelas, por lo tanto vamos a seguir trabajando con el sistema de burbujas en cada uno de los establecimientos educativos, por lo tanto van a continuar las clases en Corrientes”



Asimismo, aseguró que “no vamos a tomar ningún tipo de medida homogénea en el territorio provincial, creemos que es fundamental y está funcionando el trabajo que tenemos ciudad por ciudad, de ese trabajo sé que es más costoso, más dificultoso, pero estamos trabajando codo a codo con cada uno de los intendentes de nuestra provincia y con cada uno de ellos combinamos acciones para seguir adelante”.



“Sé que es una tarea difícil, que nuestro personal de salud está cansado que hay fatiga, que hay esfuerzo que hay voluntad pero que no bajan los brazos que el personal de cada una de las municipalidades está haciendo lo mismo y es lo que tenemos que hacer ante esta amenaza que vive nuestra población por lo tanto vamos a seguir trabajando con un sistema de fases por ciudad”, agregó.



En este marco, anunció que “vamos a estar pasando el día de hoy a Fase 3 a Colonia Liebig, Cruz de los Milagros, Paso de los Libres, mientras que Virasoro y La Cruz continúan en esa Fase, pero vamos a ser más estrictos y vamos a mandar recursos médicos a Goya, Mercedes y Curuzú Cuatiá”.



“Le pedimos a la población el máximo de los compromisos, sabemos que cada uno de los intendentes van a dictar medidas que van a ser complementarias, la mejor de las medidas es que cuando detectamos una persona que es caso positivo, la aislamos y evitamos que circule”, indicó.



Señaló también que “se les recomendó a los intendentes que se controle más estrictamente las cuestiones de nocturnidad que comprende las reuniones sociales y las reuniones familiares y es ahí donde está uno de los principales focos de contagio en nuestra provincia”.



“Ahora bien, para la ciudad de Corrientes estamos pidiendo a la Policía de la Provincia que comience a controlar más la nocturnidad, fundamentalmente los días jueves, viernes y sábado en ambas reuniones se podrá invitar hasta 10 personas y vamos a hacerlo durar hasta 15 días para tratar de hacer descender este foco de contagio y vamos a suspender todo tipo de ferias con concentraciones masivas preventivamente, exceptuadas las ferias barriales”, agregó.



Valdés también pidió “al comercio que sigan respetando los protocolos fundamentalmente en los supermercados, en los grandes centros que respeten las filas, que respeten lo que establece cada uno de los municipios y que tengan una determinada cantidad de personas adentro de los locales comerciales”.



Al respecto, consideró que “es fundamental que sigamos respetando estos protocolos para no tomar otro tipo de medidas y así poder seguir trabajando con esta normalidad cuidada que tenemos el día de hoy, este control va estar a cargo de cada municipio y hemos dispuesto que sea la Policía de Corrientes que colabore, que ayude y que trabaje conjuntamente con cada uno de ellos”.



Los números de la pandemia en Corrientes



La directora de Epidemiología, doctora Ángela Bobadilla expuso la situación epidemiológica en toda la provincia de Corrientes durante la conferencia de prensa. En la ocasión dio datos estadísticos al señalar que “hoy 15 de abril estamos mirando cómo se encuentra nuestra provincia y vemos que tenemos 2.343 activos. En Marzo empezamos a ver un ascenso de la curva en la provincia y el desplazamiento de la pandemia desde la capital hacia el interior y es lo que vamos a mostrar en detalle”.



Así especificó que “en la provincia los casos nuevos del día de hoy son: 663 casos; activos, 2343; los acumulados son 36.142 de los cuales se han recuperado 33.220 y el resto ha tenido una evolución fatal. En situación de internados hoy están 182 personas y alrededor de 18 mil aislados en todo el territorio provincial”.



Aseguró que “nuestro problema hoy se centra en la región 3, específicamente en Goya, donde se ha intensificado la búsqueda activa de casos, una estrategia de control que tiene que ver con incremento de hisopados y los aislamientos, y que se ha utilizado siempre en la provincia”.



En cuanto al número de activos, 2.343, dijo la funcionaria del Ministerio de Salud, que “está empezando a incrementarse y que es un número muy importante que necesita disminuir algunas movilidades, trabajar en la prevención para bajar ese número de activos que tiene hoy la provincia”.



Sobre la evolución de la pandemia, indicó que “si vemos la estadística de último tramo de febrero hasta el 10 de abril, es un resultado de todo lo que ha pasado en el verano, las fiestas, algunos brotes como el de Goya. Si vemos hasta el 15 de abril la curva nos muestra el incremento de casos diarios, siendo el brote más importante el de la ciudad de Goya y si la comparamos con Corrientes Capital vemos que ésta mantiene una meseta y se ha transferido al interior este brote”.



Asimismo señaló que “la ciudad de Curuzú Cuatiá es otro brote activo que se encuentra con curvas de control e inicio, sucesivamente y se ha intervenido en las ciudades de Goya, Curuzú Cuatiá y Mercedes con acciones más intensas, en búsquedas más intensas, en cierres más intensos en relación a aislamientos”.



“La ciudad Capital representa el 10% de todos los casos de toda la pandemia en la provincia en este momento, siendo Goya el 22% y el resto distribuído en todas las otras ciudades de nuestra provincia”.



Por último dijo que “según las edades, “es una pandemia joven” ya que el brote se encuentra en la población joven y relacionado con el verano, las fiestas y continúa la movilidad en esa población económicamente activa de toda la provincia” pero en Mercedes se incrementó en población mayor con riesgo de desenlace fatal resaltando que los contagios se dan en las casas, en los trabajos, en las reuniones familiares y encuentros sociales.



Finalmente evaluó que “en realidad esta es nuestra pandemia porque en meses anteriores no hemos tenido brotes importantes, y en septiembre empieza el incremento, llegando el pico en octubre y en noviembre del 2020 el máximo. Tras el verano y fiestas de fin de año en febrero hubo un descenso nuevamente como resultado de acciones que se llevaron a cabo y en marzo y abril las estrategias son de búsqueda activa de casos, siendo en abril el total de casos representa 4.449”.