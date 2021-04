Con ayuda de Telco, la DGR habilita nuevos medios de pagos no presenciales Viernes, 16 de abril de 2021 La Dirección General de Rentas incorporó otras dos modalidades para cumplir con los tributos provinciales: DEBIN y tarjeta de débito.

Para mayor información, los Contribuyentes podrán ingresar a la sección de Ayuda del sitio web, GU-07 022: Pagos electrónicos: DEBIN y Tarjeta de Débito, donde se encuentra descripta la forma de operar la funcionalidad; o contactarse con la Mesa de Ayuda de la DGR.





Por Resolución General N° 215-2021, se amplían los medios de pago para abonar tributos provinciales a DEBIN y tarjeta de débito (no incluye tasas de otros organismos). Con la ayuda de Telecomunicaciones Corrientes (Telco), Rentas incorporó estas nuevas modalidades de pago electrónicos: DEBIN y Tarjeta de Débito.



Horario de atención: de lunes a viernes, de corrido, de 7.30 a 18.



Teléfonos:



• Provincia de Corrientes: 0800-555-7376



• Resto del país: 0810-555-7376



correo electrónico: mesadeayuda@dgrcorrientes.gov.ar



Medios de pago



Los distintos medios de pagos son; tarjeta de débito; pagos DEBIN; Interbanking; red Link; cheque; transferencia bancaria; efectivo.



Consulte los plazos de acreditación de los medios de pago



Tarjeta de Débito



Las personas físicas y jurídicas que deseen utilizar este medio de pago deberán contar con una tarjeta de débito y cuenta bancaria habilitada en una entidad financiera.



Se pueden abonar todos los imponibles de la Dirección General de Rentas, con un mínimo de $20 y un máximo de $ 100.000. NO se pueden abonar las tasas por cuenta y orden de terceros (como Tasas Judiciales, Dirección General de Catastro y Cartografía, Ministerio de la Producción, Registro de la Propiedad Inmueble, Recursos Naturales y Multas de Trabajo).



Desde el menú Estado de Cuenta del sitio web http://www.dgrcorrientes.gov.ar/ (ingresando con clave), una vez seleccionada la deuda a cancelar se genera un voucher de pago con Tarjeta de Débito. Se ingresan los datos personales y los de la tarjeta de débito que se va a utilizar para el pago, y el monto a cancelar se debita automáticamente de la cuenta relacionada.



Pagos DEBIN



Esta operatoria la pueden realizar personas físicas y jurídicas sin adhesión previa ni costo alguno durante las 24 horas.



Se pueden abonar todos los imponibles de la Dirección General de Rentas, con un mínimo de $20, sin tope máximo de pago. No se pueden abonar las tasas por cuenta y orden de terceros (como Tasas Judiciales, Dirección General de Catastro y Cartografía, Ministerio de la Producción, Registro de la Propiedad Inmueble, Recursos Naturales y Multas de Trabajo.



El débito inmediato (DEBIN) es un medio de pago que debita en la cuenta bancaria el respectivo cobro del servicio, cuyos pasos para efectivizarse son:



1) Se realiza una solicitud de autorización de débito desde la deuda que se quiere cancelar, desde nuestro sitio web www.dgrcorrientes.gov.ar.



2) Recibida la solicitud en su homebanking o banca móvil se procede a la autorización.



3) Autorizado el pedido se debita en línea de la cuenta del cliente bancario, y se acredita inmediatamente en la cuenta del acreedor.



Importante: las solicitudes DEBIN desaparecen de la cuenta bancaria a las 00.00 horas del día de su generación, por lo que, si no se autoriza antes de ese horario, deberá generarse una nueva solicitud de DEBIN.



Pagos electrónicos: Interbanking y Red Link



Para realizar pagos a través de este medio Ud. deberá tener la calidad de Usuario Registrado en nuestro sitio web www.dgrcorrientes.gov.ar, y estar adherido a la Red Interbanking y/o Red Link.



Accediendo a los servicios destinados a estos usuarios, podrá ingresar en la opción de Pagos Electrónicos/Pagos y seleccionar los impuestos y tasas vinculadas a la CUIT registrada que desea abonar.



La selección de las obligaciones a pagar se efectuará en forma electrónica desde el sitio web de la DGR, con CAV, según lo establecido en la RG 55/2008 y de acuerdo a los parámetros de vencimiento que están incluidos en su agenda impositiva.



Los pagos desde nuestro sitio web podrán realizarse las 24 horas, de lunes a sábados y los días domingos desde las 6 hasta las 00 hs.



El reflejo de los pagos efectuados en su cuenta corriente, tiene las demoras habituales de cualquier transacción electrónica.



Recuerde que la utilización de este servicio (pago electrónico), no implica adhesión permanente al sistema (no es débito automático).



Realizar sus pagos por medio de nuestro sitio web, no tiene ningún costo; es fácil, rápido y seguro, es la forma más cómoda de pagar.



Para consultar los impuestos que se pueden abonar a través de pagos electrónicos ingrese aquí.



Interbanking - banca individuos y banca empresas



Para realizar pagos a través de este medio Ud. deberá tener la calidad de Usuario Registrado en nuestro sitio web www.dgrcorrientes.gov.ar, y



1- Poseer adhesión a la red (Para consultar sobre Servicios de Interbanking y la Mesa de ayuda de la Red consulte aqui)



2- Poseer habilitado el servicio



3- Realizar pagos por montos superiores a $1.000.



Con las obligaciones de pago seleccionadas en forma electrónica desde el sitio web de la DGR, se generará un cupón (voucher) que se enviará a la Red de Interbanking y estará disponible para su cancelación durante el día de su generación, eliminándose automáticamente en caso de no ser pagado.



Red Link - exclusivamente banca individuos: Botón de Pagos Link



Para realizar pagos a través de Internet, Ud. deberá tener la calidad de Usuario Registrado en nuestro sitio web www.dgrcorrientes.gov.ar, y



1- Poseer adhesión a la red Link



2- Que la deuda (por impuesto – concepto) sea como mínimo $ 75,00



3- Solo disponible para personas físicas y jurídicas.



Con las obligaciones de pago seleccionadas en forma electrónica desde el sitio web de la DGR, se generará un cupón (voucher) que se enviará a la Red Link y estará disponible para su cancelación durante el día de su generación, eliminándose automáticamente en caso de no ser pagado. Una vez seleccionadas las obligaciones; presionando “Pagar”, el sistema le solicitará que seleccione el nombre de su entidad bancaria y se identifique con el número de usuario y clave.



El comprobante del pago por la cancelación del voucher es el ticket emitido por Red Link. Los datos contenidos en el ticket y que se encuentran remarcados en el ejemplo de la siguiente impresión de pantalla, permiten vincular ambos comprobantes.



La reimpresión del comprobante de pago (ticket) deberá efectuarse desde su Home Banking en las opciones de transacción disponibles en cada caso (comprobante de pagos efectuados). El comprobante obtenido desde la reimpresión de Red Link tiene la misma validez que el ticket original.



Para obtener más información para operar a través de internet por Red Link- banca individuos ingrese aquí.



Cheque: Podrán realizarse pagos con cheque común o diferido, conforme lo regulado por la Ley 24.452 “Ley de Cheques”, con las siguientes consideraciones:



Deberán ser librados a la Orden de la Dirección General de Rentas.



Se considerará como fecha de pago la del día en que se reciba el cheque en la Dirección General, siempre que esos valores puedan hacerse efectivo en el momento de su presentación al cobro.



Los cheques de pago diferido deberán presentarse desde su fecha de pago en adelante.



En caso de obligaciones vencidas, el importe deberá incluir los intereses por pagos fuera de término a la fecha de entrega en la Dirección General de Rentas



La recepción de cheques se hará:



- Personalmente: En el Centro Integral de Atención al Contribuyente (C.I.A.C.), ubicado en Av. Pujol 2330, de la ciudad de Corrientes, de lunes a viernes en el horario de 7.30 a 12 30 hs.



En las siguientes Receptorías del Interior: Bella Vista, Curuzú Cuatiá, Goya, Mercedes, Paso de los Libres, Saladas, Santo Tomé, Gobernador Virasoro y Colonia Liebig's.



- Correo Postal: a Dirección General de Rentas de Corrientes-25 de Mayo 902 Planta baja-CP 3400-Corrientes (Capital).



Efectivo: Los pagos en efectivo se realizan en el CIAC, de lunes a viernes de 7,10 a 12,10 hs. con turno previo.



Es importante aclarar que las tasas por cuenta y orden de terceros, como Tasas Judiciales, Dirección General de Catastro y Cartografía, Ministerio de la Producción, Registro de la Propiedad Inmueble, Recursos Naturales y Multas de Trabajo, no podrán abonarse en efectivo en nuestras instalaciones.



Para el resto de los tributos, los Contribuyentes disponen de otros medios de pago, como pagos electrónicos, transferencias bancarias y cheques.



Transferencia Bancaria: Si Usted desea realizar pagos a través de transferencias bancaria, deberá tener en cuenta que sólo está habilitado para cancelar los siguientes tributos.



Ingresos Brutos Directo y Régimen Especial.



Impuesto de Sellos



Inmobiliario Rural



Premios Tragamonedas



Tasas de Marcas y Señales



Retributivas de Servicios (excepto tasas retributivas para testeos de covid y tasas retributivas para actas digitales del Registro de las Personas).



Es importante aclarar que las tasas por cuenta y orden de terceros, como Tasas Judiciales, Dirección General de Catastro y Cartografía, Ministerio de la Producción, Registro de la Propiedad Inmueble, Recursos Naturales y Multas de Trabajo, NO podrán abonarse por este medio.



A) ACCESO CON CLAVE FISCAL:



Para efectuar pagos mediante transferencia bancaria, deberá ingresar al sitio web de la DGR: www.dgrcorrientes.gov.ar con usuario y clave.



Una vez dentro del portal selecciona la obligación que desea cancelar tal como se describe en GU-07 013: Pagos por transferencia bancaria, a fin de continuar con el pago.



B) DATOS DE LA CUENTA BANCARIA:



Estarán disponibles al momento que desee realizar el pago, una vez elegido como forma de pago, el de Transferencia Bancaria.



C) FORMA DE GENERAR EL PAGO:



Por cada impuesto o tasa que abone, deberá realizar una transferencia individual y generar el voucher para cada CUIT:



No se pueden generar voucher de más de una CUIT. Es decir, para cada CUIT se opera con clave y usuario.



No se pueden realizar en una misma transferencia y en un mismo voucher, pagos de diferentes impuestos, no puede en una misma transferencia abonar impuestos y tasas. Por ejemplo, si debe abonar sellados y tasas retributivas de servicios, debe generar voucher individuales.



En el caso del impuesto inmobiliario rural, debe generar un voucher y una transferencia para los adremas asociados a una misma CUIT. No se pueden agrupar varias adremas de distinto CUIT.



Cada comprobante de transferencia se debe informar por única vez en el voucher. No puede generar varios voucher y replicar la misma transferencia, dado que no se darán por válidas.



Cada una de las obligaciones incluidas en un voucher se deben generar una sola vez, no realizando varios voucher con la misma información.



La suma total de todas las obligaciones informadas en cada voucher debe tener una única transferencia. No se deben hacer varias transferencias que sumen el total de la deuda.



En la generación del voucher se deben cargar correctamente todos los campos requeridos y adjuntar únicamente el comprobante de transferencia. No debe adjuntar cupones de pagos, liquidaciones de sellos y/o tasas y ninguna otra documentación.



D) PROCESO DE IMPUTACION:



Este servicio exige que la registración de la transferencia se realice exclusivamente a través de la página web, ingresando todos los datos necesarios para su acreditación, de lo contrario no se tendrá como informada la misma y por ende no cancelada la obligación.



E) COMPROBANTES DE PAGO:



Concluido el proceso de verificación y acreditación de pagos, pasado los 10 días hábiles desde la registración de la transferencia en el sitio web, podrá imprimir los tickets de pago ingresando al sitio web.degrcorrientes.gov.ar en calidad de usuario registrado al menú PAGOS / MEDIOS DE PAGO / IMPRESION DE COMPROBANTES (PAGOS POR CHEQUE Y TRANSFERENCIAS).