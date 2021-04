Los shoppings estarán cerrados por 15 días

Jueves, 15 de abril de 2021

Luego del anuncio de las nuevas medidas anunciadas este miércoles, el Presidente dijo en declaraciones radiales que los centros comerciales permanecerán cerrados, y comentó que "llama la atención los que se vio el fin de semana en Unicenter" y que fue "realmente preocupante".







El presidente Alberto Fernández anunció este jueves que los shoppings van a estar cerrados por 15 días, en paralelo a las otras medidas restrictivas anunciadas este miércoles para disminuir los contagios de coronavirus, en el marco de la segunda ola en el país.



En diálogo con Radio 10, el mandatario fue taxativo al afirmar que "los shoppings van a estar cerrados".



También comentó que "llama la atención los que se vio el fin de semana en Unicenter" y que fue "realmente preocupante".



Se refirió así a las largas colas y aglomeraciones en ese centro comercial que se vieron en TV debido a la liquidación por cierre de la tienda Falabella, que deja su local en Martínez.



El Presidente también recalcó que "después dicen que son los adolescentes" los que no respetan medidas de distanciamiento social pero "los adolescentes no van a los shoppings" sino que "en su mayoría es gente adulta".







"Esa plaza de comida que vi repleta, no eran adolescentes", añadió Fernández.



También aseveró que se hace "cargo" de las medidas anunciadas ayer para contener la segunda ola de coronavirus y ratificó que "las fuerzas federales van a hacer cumplirlas".



"Las medidas la tomé yo y me hago cargo yo y las fuerzas federales van a hacer cumplir esto", dijo Fernández en la entrevista, donde sostuvo que las nuevas restricciones no las habló con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.