Prohíben los espectáculos en vivo en bares, restaurantes y salones Miércoles, 14 de abril de 2021 Las nuevas medidas rigen desde hoy, para intentar bajar la movilidad y contener los contagios. Además, en los locales gastronómicos no podrán funcionar las barras.



La situación sanitaria actual y la alerta por la segunda ola de contagios de coronavirus impulsó al Municipio capitalino a tomar nuevas medidas restrictivas que apuntan, sobre todo, a los espectáculos en vivo y con público, hasta ahora permitidos bajo estricto protocolo.



La Comuna informó ayer que la disposición incluye a los bares, restaurantes, salones de eventos y espectáculos públicos en el territorio capitalino a partir de hoy y hasta el 30 de abril.



De esta manera, no se permitirá la realización de espectáculos en vivo con público en bares y restaurantes, salones de eventos y cualquier espectáculo con público que se realice en la ciudad, incluidos algunos de los que habían sido organizados por el mismo Municipio.



En este mismo sentido, aclararon que continúa vigente el protocolo con un máximo de 10 personas por mesa, y como horario de cierre máximo hasta las 3. Además, los locales del rubro deberán contar con alcohol en gel o diluido en cada mesa y al ingreso del complejo.



Reiteraron además a los responsables de los locales que, los que aún no lo hicieron, deberán presentar un croquis de disposición de mesas, que deberá ser aprobado por la Municipalidad. La presentación se puede realizar de manera digital a través de la página web de la Comuna.



Otra de las novedades en cuanto al cambio de reglamentación por la emergencia sanitaria es que los bares y restaurantes habilitados no podrán contar con servicios de barra. De esta manera, los clientes solo podrán permanecer sentados a las mesas o sillones, que deberán estar dispuestos con una distancia de al menos 2 metros. Recordaron además que es obligatorio el registro de los clientes en el sistema de Declaración Jurada Digital Covid-19 con el que cuenta la Municipalidad de Corrientes.



En los locales gastronómicos siguen estando prohibidos los bailes y que el público se encuentre de pie consumiendo en forma agrupada. En este sentido, tras algunas irregularidades detectadas en los últimos días, aclararon que los bailes no están permitidos en ninguna de sus modalidades, inclusive las de burbujas.



Sobre las nuevas medidas, el secretario de Desarrollo Económico, Juan Esteban Maldonado Yonna, señaló que “se ha tomado esta determinación de disminuir la movilidad en la ciudad atentos al contexto que estamos viviendo a nivel nacional con la emergencia sanitaria, que nos lleva a tomar la decisión de suspender por el momento la realización de los espectáculos en vivo con público que se venían realizando”.



Actividades



Con respecto a las actividades programadas por el Municipio, comentaron que “se está trabajando en el cronograma del Mes de Corrientes, evaluando las diferentes actividades y las que se encuadran en estas medidas que van a ser suspendidas como el circo en los barrios, la peña del arte y la Peña de la Ciudad en formato serenata, entre otras.



Así, a partir de hoy, los inspectores de la Comuna controlarán los locales para garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones, sobre todo en lo que respecta a la realización de shows en vivo y al distanciamiento.