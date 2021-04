Usaron un inhibidor de señal para realizar millonario robo

Lunes, 12 de abril de 2021

Una familia oriunda de Santa Lucía regresaba a su localidad luego de realizar una transacción comercial y, tras parar en una estación de servicio, delincuentes utilizaron un inhibidor de señal para robar el automóvil estacionado y llevarse una importante suma de dinero.





El hecho sucedió a mediados de la semana pasada, en el cruce de rutas conocido como Cuatro Bocas, cerca del acceso a Saladas.



Las víctimas comentaron que no fueron los únicos robados ese mismo día, ya que otro vehículo fue desvalijado. De este último, los delincuentes se llevaron un millón de pesos.









La modalidad de robo incluye la utilización de un sofisticado equipo que permite anular las alarmas de los autos. La mujer había dejado su cartera en el rodado, "por tranquilidad". Al volver, se encontraron con la penosa situación: habían sido robados y la alarma no sonó. Se llevaron joyas y $30.000.





Aunque efectivos policiales se presentaron en el lugar, ninguna de las víctimas realizó las denuncias del hecho.



El acto delictivo fue llevado a cabo en pleno día, en un lugar altamente transitado por ser un cruce entre múltiples caminos.



¿Cómo evitar este tipo de robos?



Los inhibidores emiten una frecuencia que interrumpe la de las alarmas o las llaves de cierre centralizado de puertas, impidiendo que se cierren efectivamente. El aparato electrónico, entonces, evita el proceso de clausura. Genera una barrera entre la emisión de la señal de la alarma o de la llave del vehículo, por lo que las personas se confían y creen que las trabas están accionadas cuando no es así.



Sin embargo, esta trampa sirve para interrumpir el cierre, más no abre las puertas.Por eso, si la persona se asegura de que las puertas quedaron bien cerradas, con las trabas mecánicas accionadas, ya no podrán abrirlas.