Por tercer día consecutivo se registró récord de casos: 23.683 nuevos contagios

Viernes, 09 de abril de 2021

Desde este martes se nota una escalada en los contagios: ese día marcó un récord de 20.870, mientras que el miércoles la cifra ascendió a 22.039 y este jueves volvió a subir estableciendo una nueva marca desde el comienzo de la pandemia.





Otras 290 personas murieron y 23.683 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 57.122 los fallecidos y 2.473.751 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este jueves el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.742 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 58,8% en el país y del 66,1% en el Área Metropolitana Buenos Aires.



De los 2.473.751 contagiados, 2.188.983 recibió el alta y 227.646 son casos confirmados activos.



Los fallecidos



El reporte consignó que murieron 169 hombres y 117 mujeres, mientras que 3 personas de la provincia de Buenos Aires Fueron registradas sin dato de sexo.



El parte precisó que murieron 105 hombres en la provincia de Buenos Aires; 15 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en Chaco; 3 en Córdoba; 5 en Entre Ríos; 6 en Formosa; 1 en Mendoza; 1 en Misiones; 1 en Neuquén; 1 en Río Negro; 2 en Salta; 1 en Santa Cruz; 9 en Santa Fe y 14 en Tucumán.



También fallecieron 80 mujeres en Buenos Aires; 8 en Ciudad de Buenos Aires; 3 en Chaco; 1 en Corrientes; 4 en Córdoba; 1 en Entre Ríos; 1 en Formosa; 1 en La Pampa; 2 en Mendoza; 3 en Río Negro; 2 en Salta; 1 en San Juan; 2 en Santa Cruz; 5 en Santa Fe y 3 en Tucumán.





Los nuevos casos



Este jueves se registraron en la provincia de Buenos Aires 12.026 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 2.364; en Catamarca, 171; en Chaco, 260; en Chubut, 177; en Corrientes, 509; en Córdoba, 2.189; en Entre Ríos, 437; en Formosa, 12; en Jujuy, 68; en La Pampa, 178; en La Rioja, 109; en Mendoza, 1.046; en Misiones, 153; en Neuquén, 131; en Río Negro, 163; en Salta, 224; en San Juan, 331; en San Luis, 523; en Santa Cruz, 180; en Santa Fe, 1.365; en Santiago del Estero, 169; Tierra del Fuego, 69 y en Tucumán 829.



El Ministerio indicó, además, que se realizaron en las últimas 24 horas 94.991 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 9.361.097 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 1.049.980 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 277.993; Catamarca, 11.287; Chaco, 39.784; Chubut, 51.013; Corrientes, 32.341; Córdoba 191.053; Entre Ríos, 51.970; Formosa, 2.541; Jujuy, 22.890; La Pampa, 22.256; La Rioja, 11.714; Mendoza, 77.790; Misiones, 12.868; Neuquén, 66.173; Río Negro, 56.386; Salta, 30.487; San Juan, 18.461; San Luis, 25.159; Santa Cruz, 40.505; Santa Fe, 238.598; Santiago del Estero, 26.207; Tierra del Fuego, 24.554 y Tucumán, 91.741.



Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino).









PANORAMA NACIONAL



En este marco, desde este viernes a la medianoche y hasta el 30 de este mes quedarán suspendidas los viajes grupales y las actividades en bingos, casinos y discotecas , de acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este jueves por la tarde por Presidencia de la Nación.



Además se suspenden , en lugares con "alto riesgo epidemiológico y sanitario", las reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados; y las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas; y la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.



También los locales gastronómicos deberán cerrar entre las 23 y las 6 del día siguiente, se suspende la circulación de personas entre las 0 y las 6 de la mañana y en el transporte púbico sólo podrán viajar trabajadores esenciales.



En la provincia de Buenos Aires, unos 40 distritos donde se registró mayor cantidad de contagios pasaron a Fase 3, por lo que "habrá cierre de locales de gastronomía de 23 a 6; prohibición de circular desde las 0 a las 6; y un cierre de comercios en general desde las 20 a las 6 de la mañana".



En la Ciudad de Buenos Aires, los bares, restaurantes, cines y teatros cerrarán sus puertas a las 23, pero quienes estén adentro podrán permanecer hasta las 24, en tanto que los comercios que no son esenciales deberán abrir sus puertas a partir de las 10 de la mañana.



En el resto de las provincias, con matices, regirán a partir de la medianoche estas nuevas restricciones.



El gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que en la provincia de Buenos Aires "no es una ola, es un tsunami" y advirtió sobre la "impresionante velocidad de crecimiento" de casos de coronavirus en los últimos días.



"En las últimas tres semanas pasamos de 2.500 casos a un promedio de 6.000. No es sólo lo súbito o la velocidad, sino la magnitud", aseguró Kicillof



Por su parte, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo este jueves por la noche que el Gobierno procura "aprovechar estas tres semanas para avanzar al máximo con la vacunación, especialmente a los de mayores de 70 años, que representan el 82 por ciento de los fallecidos por esta enfermedad" en el país.



En tanto, la Argentina a superó el miércoles, gracias a los casi 200 mil vacunados durante la jornada, los 4 millones de personas inoculadas con la primera dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus, se informó oficialmente.





PANORAMA MUNDIAL



En el plano internacional, la escalada de contagios golpeó con nuevos récords especialmente a algunos de los países más afectados de Asia, como Corea del Sur, India e Irán,



En el Reino Unido, cayeron un 60% los contagios de coronavirus gracias al confinamiento y las vacunas, mientras que Francia s con al menos una dosis a más de 10 millones de personas entre una población de más de 67 millones, anunció el primer ministro francés, Jean Castex.



En Estados Unidos, el virólogo Anthony Fauci, principal consultor médico del presidente Joe Biden, alertó que el número de nuevos casos de coronavirus s está trepando a un nivel "inquietante" en los últimos días, y el país corre grave peligro de sufrir una nueva ola de contagios.



En la región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que América sigue siendo el continente con más contagios de coronavirus con un aumento la semana pasada de más de 1,3 millones casos nuevos y 37.000 muertes, y destacó que Sudamérica es la región más afectada.



Brasil batió un nuevo récord de muertos por coronavirus, al registrar 4.249 en las últimas 24 horas, lo que eleva a 345.025 la cifra total en el segundo país del mundo más golpeado por la pandemia, mientras se profundiza el colapso en el sistema sanitarios y la campaña de vacunación avanza lentamente.



Y en Uruguay, académicos, docentes, dirigentes políticos y científicos se pronunciaron ha favor de un “acuerdo nacional en abril” contra la pandemia de coronavirus, pero también reclamaron medidas más restrictivas.