Valdés inauguró múltiples obras que potenciarán al turismo correntino

Viernes, 09 de abril de 2021

En el Complejo Turístico Aventura Iberá, ubicado en la localidad de Loreto, el gobernador Gustavo Valdés habilitó este jueves el Portal San Antonio, el más cercano para acceder a los Esteros, ya que se encuentra a solo 10 kilómetros por camino de ripio, desde el mencionado predio.



En la oportunidad, el primer Mandatario inauguró en el lugar una serie de obras, como el Centro de Interpretación del Iberá, un camping y espacio para motor home, con el objetivo de potenciar al turismo correntino y regional.



Al arribar, inicialmente, el titular del Ejecutivo recorrió junto al intendente Sebastián Torales y autoridades provinciales, obras de ampliación y refacción que se llevan adelante en el edificio de la Escuela N°671 y el JIN n°62 del Paraje Arroyo Balmaceda, por lo que se hizo entrega –además- de útiles, equipamiento escolar y Tabis para el establecimiento.



Obras en ejecución



En la mencionada institución se lleva adelante instalación sanitaria, reparación de cubiertas, revoques, cielorrasos y pisos; refacción de instalación eléctrica, ampliación de aulas y cocina; trabajos de carpintería y herrería, más pintura integral.



El monto de la obra asciende a los 5 millones de pesos, y es proyectada y supervisada por la Subsecretaría de Infraestructura escolar de la Provincia.



Posteriormente, el gobernador dio apertura a un embarcadero en el Arroyo Carambola Norte, donde simbólicamente navegó en lancha por las aguas de los Esteros. Asimismo, ya en el complejo turístico, inauguró obras de infraestructura para potenciar el ecoturismo en la zona.



En este marco, habilitó el canal de acceso al Estero Carambola Norte, enripiado de acceso al Portal San Antonio. Además, inauguró una seccional de guardaparques totalmente equipado para la ocasión; como así también, un sitio de interpretación ambiental y pasarela, en el Estero Bola.



Continuando con el acto, Valdés sumó la apertura del Centro de Interpretación del Iberá, obra complementaria al Complejo Turístico Aventura, además de un camping.



Cabe remarcar que las obras mencionadas fueron concretadas a través del Plan Iberá 2, 3 y 4, y por medio de financiamiento provincial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Gobernador Valdés



Al dirigirse a los presentes, el gobernador Gustavo Valdés dejó en claro primeramente que “hoy es un día muy importante para la localidad, sobre todo por el contexto que nos toca vivir”.



“Estamos atravesando una situación difícil en la Argentina, una de las más complejas de los últimos 50 años. Nuestro PBI cayó 10 puntos por la crisis económica producto de la pandemia, que golpea a varios sectores, pero fundamentalmente con fuerza al turístico, teniendo en cuenta que se pretende evitar la movilidad que es la que traslada el Coronavirus”, manifestó con tono firme el mandatario, señalando que la crisis actual “impide que los turistas vengan a ver nuestros atractivos, por lo que mucha gente vive del turismo la está pasando muy mal”.



Ante este panorama, Valdés consideró que “no nos podemos quedar de brazos cruzados” y que a pesar de todas las dificultades, tenemos la clara decisión de “seguir invirtiendo en el turismo con una proyección importante para los Esteros del Iberá”, a la vez que hizo público su reconocimiento al Comité Iberá y todo su equipo de trabajo, en donde las caras más visibles son las del senador Sergio Flinta, presidente del organismo y la del ministro Sebastián Slobayen, no pasando por alto el aporte de mucha gente de manera silenciosa, para todos quienes pidió un fuerte aplauso.



Al proseguir con sus manifestaciones, el gobernador señaló que era fundamental que Loreto tenga un acceso en condiciones para poder ingresar a los Esteros del Iberá y se dio tiempo para comentar que previo a este acto, hizo una recorrida por la zona de la Laguna Bola, un lugar con enorme potencial turístico y posibilidades de generar trabajo, por lo cual instó a trabajar fuerte para que se conozcan sus atractivos, navegando hacia el sur y norte para poder ofrecer turismo de naturaleza.



Para Valdés, no caben dudas que los Esteros de Iberá “son una oportunidad para todos” y en ese rumbo el Gobierno se enfoca de manera decidida en seguir avanzando con la etapa IV del Plan Iberá, que marcha viento en popa, con llegada a todos los municipios involucrados.



Y al hablar del apoyo de su gestión al crecimiento de Loreto, el mandatario mencionó la inauguración de la Terminal de Colectivos concretada tiempo atrás y el decidido apoyo hacia el sector emprendedor, entre otros.



Y redobló la apuesta subrayando que “los vamos a acompañar para seguir creciendo”, mencionando en ese sentido que es menester ensamblar el turismo con la educación y la cultura, a la hora de ofrecer una oferta turística variada, respetando nuestra identidad, costumbres y tradiciones. “Se pueden hacer muchas cosas diferentes y esa es la mentalidad que debe primar”, dijo con énfasis.



En tanto, no pasó por alto la implementación del exitoso programa denominado “Cocineros del Iberá”, gracias al cual nuestros platos y comidas son conocidos en todas partes y a nivel internacional, destacando el enorme potencial que representa para el sector gastronómico.



Tras remarcar que el Iberá va a terminar ensamblando al turismo del Iguazú y al de pesca que viene del Brasil, generando mano de obra y nuevos puestos de trabajo, Valdés pidió seguir proyectando acciones con una mirada integral hacia el desarrollo.



“Mostremos lo que somos capaces de hacer los correntinos, cuidemos nuestro medio ambiente y juntos vamos a construir un futuro mejor”, finalizó expresando con un claro mensaje el titular del ejecutivo provincial.



Programa "Che tractor"



El titular del Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes (Idercor), Vicente Picó, hizo alusión a la implementación del programa diciendo que "vemos con preocupación la falta de maquinaria para los suelos en épocas de otoño/primavera, por eso buscamos una alternativa para modernizar y desarrollar estas acciones".



"Así daremos una solución con una gran esperanza a través de una especie de uber tractor que cuenta con dos partes, por un lado, servirá para las empresas que ofrecen el servicio de mecanización de la tierra y por otro lado, para los que la demanden" y "así el pequeño productor pueda acceder a este servicio, creemos que va a funcionar y será un éxito en poco tiempo", aseguró Picó.



El programa estará disponible a través de las páginas del Gobierno provincial como también se podrá descargar desde el play store de cada celular.



Ministro Slobayen



Al expresarse el ministro de Turismo, Sebastián Slobayen, indicó al respecto que "es un gusto estar acompañando este momento, donde se está haciendo lo que pidió el gobernador, de poner a Corrientes como un destino turístico de excelencia a nivel nacional e internacional". Y a la vez, Slobayen puso de relieve que "esto se consigue con inversiones, sobre todo provinciales, por fondos del Banco Interamericano de Desarrollo que se generan a través del Ministerio de Producción, y sobre todo con muchos emprendedores importante".



"Este tipo de inversiones son una base para pensar al turismo en el futuro, pero sobre todo son indispensables para generar oportunidades para muchos correntinos y para muchas personas de Loreto" remarcó el jefe de la carrera turística y añadió que "estamos en condiciones de habilitar un portal de acceso para lo que es un gran programa, de Desarrollo del Iberá, que se viene implementando hace tiempo como una política de estado".



Así mismo, el Ministro resaltó que "esta política está permitiendo que lo que antes era un solo portal hoy son 10 portales, en 20 localidades involucradas con el Iberá y son 200mil correntinos los beneficiados", y puntualizó que "en la visión 2030 que se viene trabajando de parte del gobierno Provincial, el turismo representa un eje de desarrollo a futuro, modernización, inclusión e igualdad para todos".



Para finalizar con sus palabras, Slobayen sostuvo que "vemos la oportunidad de inversión atrás del trabajo articulado entre el sector público y privado, mediante el trabajo de la Provincia con cada uno de los municipios, y sobre todo generando condiciones para que el emprendedor confía en el turismo y tenga confianza en un desarrollo de largo plazo".



Intendente Torales



El intendente Sebastián Torales agradeció en nombre de Loreto al gobernador “por una nueva visita a nuestro pueblo, es algo que nos hace bien a todos”.



Destacó además las decisiones políticas puestas en la localidad, como la refacción de escuelas, la entrega de tablets y la puesta en valor de puntos turísticos.



Sobre las obras educativas, Torales manifestó que la responsabilidad que les queda es la de “enseñarles a los chicos y prepararlos para que mañana hagan lo mismo que nosotros, pero mucho mejor. Así tendremos al pueblo, provincia y nación que queremos”.



Subsidio a Club



Promediando el acto, el Gobierno provincial -a través de Lotería Correntina-hizo entrega de un subsidio para el Club Social Deportivo "Estrella" de Loreto, destinado a su normal funcionamiento, por un monto de 60 mil pesos. En la ocasión, hizo entrega del mismo el Gobernador al presidente de la institución, Gabriel Barrios.



Terreno para EFA



En la oportunidad, Valdés también otorgó a la escuela "EFA Ñanderoga" el uso de una porción de terreno de la extensión de la escuela rural "San Nicolás" de 80 hectáreas, a través de un decreto.



Actividades complementarias



En el marco de la inauguración de obras en el Portal San Antonio, además, se llevó adelante una suelta simbólica de carpinchos en el Estero Bola, entrega de lancha para la seccional de guardaparques, más carnets a Guías de Sitio de la localidad de Cáa Catí, así como certificados del curso de kayak a guías de la localidad de Loreto. También se proveyó de bicicletas a la Asociación de Prestadores Maite y se lanzó el curso de actualización para guías del Portal. Asimismo, se entregó a cocineros del Iberá 1000 frascos herméticos.



Presencias



Acompañaron al Gobernador, los ministros de: Turismo, Sebastián Slobayen; de Educación, Susana Benítez; Desarrollo Social, Adan Gaya; Producción, Claudio Anselmo; Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi; Seguridad, Juan José López Desimoni; la diputada nacional Ingrid Jetter; y el intendente de Loreto, Sebastián Torales, entre otros.