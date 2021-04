Presentaron detalles del Convenio que permitirá monitorear la presencialidad cuidada de los estudiantes

Jueves, 08 de abril de 2021

El acuerdo fue firmado oportunamente los ministros, de Salud Pública, Ricardo Cardozo y de Ciencia y Tecnología, Orlando Macció, con el Decano de la Facultad de Medicina de la UNNE, Omar Larroza, quienes participaron del acto de lanzamiento, dando a conocer detalles y alcances del mismo.





En el Salón Verde de Casa de Gobierno se llevó a cabo esta mañana la presentación del Convenio de Cooperación suscripto recientemente entre los ministerios de Salud Pública, Ciencia y Tecnología y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste para implementar un Programa de Articulación entre el Laboratorio Central de la Provincia, el de Medicina Genómica y el Programa de Monitoreo y Seguimiento de la Presencialidad Cuidada de los Estudiantes de la UNNE en la capital de Corrientes, que se desplegará a través del Servicio Asistencial de Medicina Familiar.



El acuerdo fue firmado oportunamente los ministros, de Salud Pública, Ricardo Cardozo y de Ciencia y Tecnología, Orlando Macció, con el Decano de la Facultad de Medicina de la UNNE, Omar Larroza, quienes participaron del acto de lanzamiento, dando a conocer detalles y alcances del mismo.



Por medio de este entendimiento, la casa de estudios se hará cargo del monitoreo para la prevención e investigación epidemiológica de casos de Coronavirus de la población universitaria en Corrientes.



La Facultad de Medicina realizará los hisopados y procesará las muestras PCR en los docentes, no docentes y alumnos de la UNNE e informará al Ministerio de Salud Pública. Además, se encargará de realizar el seguimiento de la presencialidad cuidada en las carreras que retomaron esa metodología.



Los estudiantes, docentes y no docentes de las Unidades Académicas de la Universidad Nacional del Nordeste que se encuentren en la Ciudad de Corrientes podrán optar por el Sistema de Monitoreo de la Facultad de Medicina, para la notificación de la presencia de síntomas compatibles con Covid19 y situaciones de contactos estrechos para iniciar el programa de diagnóstico, seguimiento y monitoreo.



Este acuerdo de cooperación institucional es el resultado del compromiso de las partes en el impulso de las acciones requeridas en el marco de la emergencia sanitaria, con lo cual se ejecutarán esas acciones destinados a estudiantes, personal docente y no docente de la UNNE, exclusivamente en lo relacionado a la pandemia de Covid-19.



Ministro Macció



Tras resaltar el trabajo conjunto con la Facultad de Medicina de la UNNE, que permitió entre otros acuerdos desarrollar el Programa de Voluntariado, el ministro de Ciencia y Tecnología, Orlando Macció, puso de manifiesto este verdadero “trabajo asociativo” y remarcó que Corrientes está muy bien posicionada en la lucha contra el Coronavirus, con un gobernador Gustavo Valdés que se “puso al hombro esa campaña e inculcó un espíritu colaborativo y de solidaridad y que nos pidió que logremos estos acuerdos con nuestra Universidad”.



Luego, Macció expresó que el Laboratorio Genómico de la Facultad de Medicina es “un verdadero orgullo y cuenta con toda la tecnología necesaria para estar a la altura de las circunstancias”, señalando a su vez que este es un trabajo que “lo vamos a hacer con todos los decanos en las facultades donde haya presencialidad”, con el objetivo de estar siempre alertas ante posibles casos de Covid-19 que se registren entre estudiantes y personal docente.



También ponderó el sistema de teleconsultas con que cuenta la Facultad de medicina, fundamental para realizar los seguimientos y aclaró que dicho sistema va a estar a disposición no solo para los estudiantes sino también para los médicos de los hospitales que dadas las circunstancias lo requieran, quienes podrán utilizar las bondades del mismo.



Decano Omar Larroza



Al tomar la palabra, el decano de la Facultad de Medicina, Omar Larroza, destacó en primer lugar el trabajo mancomunado e interinstitucional con el Gobierno Provincial, canalizado en este caso junto a las carteras de Salud Pública y Ciencia y Tecnología.



“En este nuevo contexto de la pandemia, con una segunda ola de contagios que se avizora, es fundamental poder sellar este tipo de Convenios, a fin de preservar la salud de los estudiantes en general”, agregó.



Larroza explicó los detalles de este Programa que apunta al monitoreo y seguimiento de la presencialidad cuidada de la comunidad educativa universitaria de la ciudad Capital.



En ese sentido comentó que en el caso que se presenten contagios o casos sospechosos por contactos estrechos de Covid-19 entre los estudiantes, el circuito general comenzará con la solicitud de un turno que se puede pedir en la página de la Facultad de Medicina a través del sistema de Telemedicina: LinkMed.



La atención se basará en los criterios epidemiológicos vigentes por la Provincia de Corrientes y el turno de hisopado se otorgará siguiendo los criterios del Ministerio de Salud Pública.



En cuanto a los hisopados, se realizarán en el Laboratorio de Medicina Genómica o bien en el lugar que la Provincia lo considere conveniente.



El seguimiento de cada caso estará cargo del Departamento de Medicina familiar y otras sedes de salud de la Universidad acorde a resultado y criterios epidemiológicos.



Y como es norma, se hará hincapié en el mantenimiento de las normas de bioseguridad, como ser el distanciamiento, uso de barbijos y cuidados personales y la limpieza y desinfección permanente de superficies y espacios.