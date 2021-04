Conmoción por el fallecimiento de un joven de 14 años

Miércoles, 07 de abril de 2021

Ayer por la tarde se ahogó un joven de 14 años que se encontraba pescando con su hermano de 11. Fue en una localidad del interior correntino.







Un joven de 14 años falleció ayer tras ahogarse en el Río Mocoretá. Se encontraba pescando junto a su hermano de 11 años y al arrojar un tramallo e intentar volver a la costa, la corriente lo llevó y no logró volver a la superficie.



El suceso ocurrió bajo el puente sobre Ruta 14 en un balneario no habilitado. "En pocas palabras, se trató de una desgracia", mencionó Danilo Sosa, Oficial Principal y Jefe de la Prefectura de Mocoretá.



Luego de recibir el llamado telefónico del niño de 11 años, la Policía de Corrientes, la Prefectura Naval Argentina y el equipo de Bomberos Voluntarios de Mocoretá iniciaron la búsqueda del joven con vehículos terrestres y uno fluvial. "No más de 1 hora después hallamos el cuerpo fue hallado sin vida", señaló Sosa.



Fue trasladado al hospital Santa Catalina para el examen forense y para luego ser entregado a sus familiares para su velatorio. Las causas del deceso aún siguen en investigación judicial.





"Es importante la concientización para que esto no vuelva a ocurrir", señaló el Jefe de Prefectura. "A veces las desgracias nos dejan estos mensajes", concluyó.