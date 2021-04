Juntos por el Cambio llamó a sostener “la mayor normalidad posible”

Miércoles, 07 de abril de 2021

Valdés participó de la mesa chica de Juntos por el Cambio. Se manifestaron en contra de acciones “excesivas y mal calibradas”. Cafiero pidió “no chicanear”.





“Nos parece particularmente preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del Gobierno nacional la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas”, expresaron desde Juntos por el Cambio (JxC) a través de un comunicado que emitió la mesa chica nacional. Esta se reunió ayer en Palermo, Buenos Aires, con la presencia del gobernador Gustavo Valdés y sus pares radicales de Jujuy y Mendoza.



“Estamos convencidos de que debemos defender la mayor normalidad posible, que implica garantizar el derecho a la educación, el trabajo y el ejercicio de las libertades fundamentales”, indicaron los dirigentes del principal espacio político de la oposición al oficialismo nacional. El documento se difundió en la tarde de ayer, previo a conocerse las nuevas medidas nacionales en un escenario de aumento exponencial de casos. La advertencia sobre la delicada situación epidemiológica la dio a conocer la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti .



Desde JxC decidieron cambiar el eje de la discusión, ya que en principio se mencionó que la convocatoria sería para evaluar la postergación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).



“Frente a la situación que estamos atravesando nos parece inoportuno estar discutiendo sobre cuestiones electorales”, expresaron en el comunicado, luego del encuentro.





La prioridad debe centrarse en la “situación sanitaria, la falta de vacunas en la escala necesaria, la inflación, el aumento de la pobreza, la inseguridad y los problemas cotidianos que sufrimos los argentinos por la falta de empleo, el cierre de negocios y la caída de la actividad económica”, indicaron.



“Estamos en contra del cambio de las reglas de juego. Las reglas electorales son sagradas en una democracia. Hasta hoy no hemos recibido ninguna propuesta concreta por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Y de haberla, tiene que significar una mejora estructural y no solo para esta elección”, remarcaron.



La reunión contribuyó a limar asperezas dentro de la oposición luego de cruces por lo que consideraban debería ser el interlocutor de la oposición para conversar con el Ejecutivo nacional respecto de las primarias. Además, en la previa, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, había expresado que “no apoyará” al expresidente Mauricio Macri en una eventual candidatura, de cara a 2023, y sí a un radical.



No obstante, ayer compartieron mesa, ya que de la cumbre participaron -además de los gobernadores radicales (entre ellos Valdés)- el expresidente; la jefa del PRO nacional, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el compañero de fórmula de Macri en las últimas elecciones presidenciales, Miguel Ángel Pichetto; el presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo; el jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados de la Nación, Maximiliano Ferraro; su par del radicalismo, Mario Negri. También, estuvieron Juan Manuel López, Cristian Ritondo, Maricel Etchecoin, Martín Lousteau, Humberto Schiavoni y Luis Naidenoff.



Para los gobernadores opositores, a su vez, puede significar un cambio en el tono de los cuestionamientos. En ocasiones anteriores, tanto Morales como Valdés habían manifestado su cercanía con el respaldo de las medidas.



La respuesta no se hizo esperar. “Generen propuestas, no chicanas”, expresó el jefe de Gabinete de la Nación en su Twitter. “Seamos responsables en la prevención y también a la hora de hacer declaraciones”, añadió.



Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro aseguró que la preocupación del Gobierno nacional “es la salud” y “no las PASO”. En diálogo con la prensa acreditada en Casa de Gobierno, el funcionario afirmó que de cara al inicio de la segunda ola, la atención está en “evitar la concentración de gente” en lugares cerrados en los meses de invierno, para reducir la circulación del coronavirus.



De Pedro tiene en agenda concurrir este miércoles al Congreso de la Nación para hablar con los jefes de los bloques legislativos para evaluar cambios en el calendario electoral, especialmente en lo que respecta a las PASO. Una de las propuestas consistía en postergar las primarias a septiembre, con cambios sujetos a un semáforo epidemiológico.



Educación



Mientras existen diferencias respecto del endurecimiento de medidas restrictivas, ayer los ministros de Educación del país acordaron ratificar las clases presenciales con protocolos sanitarios. Ello, en medio de advertencias de aumentos de casos y la experiencia de Catamarca de retrotraer.



“Las y los ministros de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratificamos nuestro compromiso de priorizar la apertura de las escuelas y el sostenimiento de clases presenciales en todo el país, bajo condiciones de seguridad sanitaria y el cuidado de la salud de la comunidad educativa”, expresaron los titulares de las carteras educativas a través de un comunicado, quienes se reunieron en el marco del Consejo Federal de Educación, presidido por Nicolás Trotta. Del encuentro, que se desarrolló de forma virtual, participó la ministra de Educación Susana Benítez. “Ratificamos la decisión acordada federalmente de sostener la presencialidad cuidada en nuestras escuelas”, indicaron en el comunicado.