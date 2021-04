"Hay un aumento acelerado de casos y las próximas tres semanas son clave"

Martes, 06 de abril de 2021

La ministra de Salud ratificó que "la segunda ola ya es un hecho". En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, destacó que "hay un aumento importante de demanda espontánea y una tensión en algunas regiones en el sistema de salud".





La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se mostró confiada en alcanzar esta tarde un acuerdo con la ciudad y la provincia de Buenos Aires para establecer una estrategia de medidas "tempranas, transitorias y localizadas" que establezcan un "esfuerzo concreto" por las próximas tres semanas y así poder vacunar a la mayor cantidad de personas incluidas en los grupos de riesgo.



En una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, Vizzotti, dijo que "las próximas tres semanas son clave" en el marco de la segunda ola de coronavirus en el país que "es un hecho" y, en ese sentido, afirmó que en ese lapso se necesita "un esfuerzo más grande para bajar la transmisión del virus y vacunar a quienes tienen más riesgo".



Existe un "aumento sostenido y acelerado" de los casos de Covid-19, describió.En ese sentido, se informó que durante la última semanas se pasó de 48 a 85 la cantidad de departamentos en "alto riesgo" epidemiológico, pasando de 12 millones de personas a más de 25 millones las que viven en esa situación.



La ministra sostuvo que, con las más de 7 millones de vacunas recibidas y las 2 millones de dosis de la última semana, el esfuerzo debe ser estar concentrado en disminuir los contagios, no tensionar el sistema de salud, y dar tiempo a que más dosis lleguen a las poblaciones objetivo.



Vizzotti destacó que la Argentina "haya empezado a vacunar antes del aumento de casos" de esta segunda ola, precisó que ya se inmunizó el 90 por ciento del personal de salud en todo el país con una dosis y a más del 50% de los mayores de 80 años.



En ese sentido, aunque aclaró que el criterio de distribución de vacunas sigue siendo el de la proporcionalidad entre las provincias, afirmó que se estudian ajustes que permitan atender situaciones puntuales, como una mayor cantidad de personas con población de riesgo que habiten en un mismo lugar.



La colaboración del PAMI en la Ciudad de Buenos Aires para llegar a más adultos mayores y esos "ajustes" vienen a responder al pedido de las autoridades porteñas por llegar a una distribución que atienda a esos factores etarios más preponderantes en la Capital.



"Las principales fuentes de contagio de coronavirus son las reuniones sociales", advirtió Vizzotti.

El lunes por la tarde, el Gobierno nacional fue anfitrión de una reunión de la que participaron las autoridades de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires para analizar los datos epidemiológicos más recientes.



Ese encuentro, del que participaron Santiago Cafiero, Carlos Bianco, Felipe Miguel -como representantes políticos- junto a los respectivos ministros de Salud de las jurisdicciones involucradas se repetirá esta tarde, a partir de las 14, en la Casa Rosada, para definir las medidas a implementar para combatir la segunda ola de coronavirus en el ámbito metropolitano.



Según consideró Vizzotti,quese tratará de iniciativas "localizadas y transitorias, sin impactar en medidas productivas comerciales y acciones de esparcimiento que no son fuente de infección, y tratando de impactar lo menos posible en la educación y la presencialidad".



Los cuidados



La funcionaria recordó que una de las claves de las medidas de cuidado en el marco de la segunda ola de coronavirus es la ventilación de los ambientes, al punto que el aire resulte incluso molesto.



"Tiene que ser cruzada y constante. No es suficiente abrir la ventana un ratito. Tiene que haber corriente de aire, nos tiene que molestar, aunque haga frío y se vuelen los papeles", dijo.



En esta línea, reiteró que "las principales fuentes de contagio de coronavirus" son las reuniones sociales:“La mayoría de los contagios no se da en los lugares con protocolo, las fábricas o las aulas. Hay que transmitir la atención y el cuidado en momentos donde estamos con alguien que luce sano y tenemos confianza", indicó.



Reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados



Vizzotti fue invitada a participar esta tarde de la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para explicar la situación epidemiológica del país y el plan de vacunación del Gobierno nacional.



Fuentes parlamentarias señalaron a Télam que la ministra confirmó su presencia en la reunión de la Comisión de Salud, que preside Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán), que se realizará a partir de las 16 de manera virtual.



Vizzotti responderá las inquietudes de los legisladores y legisladoras de todos los bloques que integran la comisión sobre el plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno y las posibles medidas ante el aumento de casos de Covid-19.



La reunión, que se dará en medio de un aumento pronunciado de los contagios, constituirá la primera visita de la ministra de Salud de la Nación al Congreso tras la renuncia de Ginés González García.