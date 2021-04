Habilitan la inscripción para mayores de 60 a 64 años en Corrientes

Lunes, 05 de abril de 2021

El Gobierno de Corrientes informó este lunes que continúa el Plan Provincial de Vacunación contra el Coronavirus, al cuál se agregan las personas de 60 a 64 años de toda la provincia y aquellas con diálisis e inmunosuprimidas, mientras que también siguen otorgando turnos a pacientes oncológicos, insulinodependientes y mayores de 65 años ya inscriptos.



Además para este último segmento se vuelve a abrir la inscripción en el sitio web oficial vacunate.corrientes.gob.ar para quienes no pudieron inscribirse.



El gobierno Provincial por medio de su cuenta oficial Twitter (@CorrientesGob) comunicó que a partir de las 00 hs de este martes 6 de abril, estarán disponibles los turnos para la totalidad de los adultos mayores de 65 años inscriptos de toda la provincia en vacunate.corrientes.gob.ar. También se habilitará nuevamente la página para las personas mayores de 65 años que no se hayan inscripto.





Pacientes Oncológicos e insulinodependientes



Continúa el otorgamiento de turnos para los pacientes oncológicos e insulinodependientes.





Personas con diálisis e inmunosuprimidas



Se agrega la vacunación de personas con diálisis e inmunosuprimidas. Las mismas, serán convocadas por el Ministerio de Salud y no requieren inscripción en la página.





Personas de 60 a 64 años



Por último, se anunció que se abre la inscripción el miércoles 7 de abril desde las 00 hs para personas de 60 a 64 años de toda la provincia en la página vacunate.corrientes.gob.ar.