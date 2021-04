Riquelme rompió el silencio con una declaración de minuto y medio desde "Boca predio" Lunes, 05 de abril de 2021 El vicepresidente segundo de Boca hizo una declaración escueta y no se pronunció sobre la crisis que recientemente llevó a la renuncia de Mario Pergolini como vicepresidente primero del club.



Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca Juniors, rompió esta tarde el silencio y efectuó una declaración de minuto y medio, desde la cuenta de Instagram "Boca Predio", que no depende de la gerencia de prensa del club.



En su breve monólogo que le permitió tomar contacto con los hinchas xeneizes, después de mucho tiempo, el ídolo boquense mostró su satisfacción por trabajar y estar en el "día a día" del Centro de Entrenamiento de Ezeiza.



"Hola soy Juan Román Riquelme. Para mí, el Predio es el lugar más lindo de todos, donde vienen los nenitos más chicos, donde está el primer equipo", dijo el dirigente de la entidad.



Riquelme manifestó que tanto él como sus compañeros del Consejo de fútbol de la entidad están "contentos" con lo realizado.



"Podemos contar con varios exjugadores de fútbol que fueron campeones del mundo, que fueron campeones de América. Que terminan su entrenamiento todos los días a las 12 del mediodía y se quedan hasta las 4 o 5 de la tarde para ver qué pueden mejorar", expresó Román, que habló a la cámara sin responder preguntas.



Después, el vicepresidente agregó: "Amamos tener nuestra remera puesta. Ver a los chiquitos y a los de Primera con la remera puesta. Que tienen la suerte de ver entrenar a (Carlos) Tevez, a (Edwin) Cardona. Nosotros no tuvimos la suerte de compartir con los grandes el día a día. Nosotros solamente queremos ayudarlos para cumplir su sueño", concluyó.









Pero casi una hora y media después del primer envío, la misma cuenta subió un nuevo video en el que Riquelme le dedicó una frase más a los boquenses expresando: "A los hinchas de Boca les queremos decir que nos tengan paciencia, que esto que estamos haciendo es para que se sientan más cerca de lo que hacemos día a día".



"Tenemos ganas de seguir aprendiendo. Vamos a ser un gran club, el club más grande del país", aseveró Riquelme.



El ídolo volvió a emitir comunicación con los socios por primera vez desde que asumió como encargado de fútbol del club en diciembre del 2019, en la cuenta "Boca Predio", luego de la crisis institucional que desembocó esta semana en la renuncia del vicepresidente primero, Mario Pergolini.



En el denominado 'Mundo Boca' se esperaba su palabra, tras un silencio mediático de 16 meses. Se especulaba con una referencia a la situación futbolística o bien a la situación que derivó en la salida de Pergolini. Pero nada de ello ocurrió en el video grabado de antemano.



La cuenta "Boca Predio", canal informativo del Centro de Entrenamiento en Ezeiza, fue creada recientemente con la aprobación de Riquelme y bajo absoluto desconocimiento por parte de Pergolini.



Desde la previa a las últimas elecciones en diciembre de 2019 que el exjugador no se comunicaba de forma pública. La novedad fue anunciada este domingo, pasado el mediodía por la mencionada red social. En la publicación de Instagram se informo que “Hoy habla Román” y el horario correspondiente, con una foto de JRR.



El posteo luego fue repetido con la misma información y una imagen del predio. La cuenta fue presentada el sábado último en un nuevo aniversario del club, en este caso el 116 y publicó su primer contenido para sus más de 55.000 seguidores que se fueron incrementando por la expectativa de que hablara el "10".



El viernes pasado el exfutbolista se mostró por primera vez en el predio con el presidente Jorge Ameal viendo el partido de reserva entre Boca y Defensa y Justicia.



La escena fue imagen de su buena relación con el máximo dirigente "xeneize" y una manera de mostrar unión entre ambos.



Luego de asumir la vicepresidencia del club, Román tuvo dos apariciones, pero solo por cuestiones puntuales, como una requisitoria durante la Copa Libertadores y en unas declaraciones a la empresa EA Sports por la promoción del juego juego FIFA 21, aunque en ninguna de ellas habló de actualidad.



Fue en diciembre de 2019 en el marco electoral de Boca, cuando Riquelme habló por última vez de diversos temas del club. En la elección su agrupación “Identidad Xeneize”, venció por el 52,84 por ciento de los votos contra el 30,6 del oficialismo, línea que comandó el club desde 1996.



Román tampoco habló en la obtención de la Superliga 2019/2020 en marzo del año pasado ni en la consagración en la Copa Diego Armando Maradona en enero último.