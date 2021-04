El presidente está "asintomático, estable y con parámetros dentro de rangos de normalidad"

Lunes, 05 de abril de 2021

La Unidad Médica Presidencial informó, además, que el cuadro clínico del Presidente es "leve, confirmando la inmunización otorgada por las vacunas recibidas previamente".







El presidente Alberto Fernández se encuentra "estable, asintomático y con parámetros dentro de rangos de normalidad" en su cuadro de coronavirus, informó este domingo la Unidad Médica Presidencial.



"En el día de la fecha he evaluado al primer mandatario quien se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad, y seguirá cumpliendo el aislamiento obligatorio y bajo control médico continuo", consignó Federico Saavedra, director de la Unidad Médica Presidencial y médico especialista en Clínica Médica, matrícula nacional 104584.



Además, se informó que el cuadro clínico de Fernández es "leve, confirmando la inmunización otorgada por las vacunas recibidas previamente".



"Se informará diariamente la evolución del señor Presidente de la Nación, como así también las conductas médicas que se adopten en conjunto con el resto de los profesionales actuantes", consignó el documento de la Unidad Médica Presidencial.









El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reveló este domingo que habló con Fernández, quien le manifestó que "se siente bien y cursa la enfermedad prácticamente sin síntomas".



El mandatario provincial añadió que al mismo tiempo analizaron "la situación sanitaria de la Provincia" de Buenos Aires y que quedaron en que coordinarían con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "los pasos a seguir para detener el alarmante incremento de los contagios en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires".



"Acaba de llamarme el Presidente. Me contó que se siente bien y que cursa la enfermedad prácticamente sin síntomas. Hablamos de la situación sanitaria de la Provincia", expresó Kicillof en su cuenta de Twitter.



Por su parte, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que el Presidente "está muy bien, de buen ánimo, cumpliendo con todas las indicaciones del médico con el aislamiento y obviamente con el control de todos sus contactos estrechos y de la evolución epidemiológica".



"Hoy a la mañana hablé con su médico de cabecera, recién me comuniqué con el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero), estoy en contacto también con él, los controles y los parámetros del día de hoy son buenos", manifestó la funcionaria.



Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, afirmó que la vacuna contra el coronavirus "no excluye la posibilidad de que uno se contagie" aunque se da en muy pocos casos, pero sí "excluye que esa enfermedad sea grave".



En diálogo con Radio Rivadavia, Salvarezza planteó que la aplicación de la vacuna "sí excluye la posibilidad de que esa enfermedad sea grave y uno termine hospitalizado, y eso es lo importante".



Salvarezza recordó que "todos aquellos que están vacunados tienen una protección contra el agravamiento de la enfermedad", y destacó que de todos modos "con una dosis hay una reducción muy importante de posibilidades de contagiarse".



El funcionario puntualizó que, según datos oficiales del Ministerio de Salud, "solamente el 0,2%" de los que recibieron una dosis de la vacuna (contra el coronavirus) se contagió, lo que significa que "se contagiaron dos personas de cada mil vacunados".



"El Presidente ha estado en esa fracción que se ha contagiado", dijo el ministro, pero destacó que en el mandatario "el curso del Covid-19 es muy leve y no ha habido complicaciones".



En tanto, Fernández agradeció por redes sociales el saludo del primer ministro de la República de la India, Narendra Modi, quien le manifestó sus deseos de "pronta recuperación", y expresó que "el mundo entero debe aunar esfuerzos para poder minimizar los efectos de la pandemia".



"Debemos trabajar juntos para lograrlo", subrayó Fernández en la oportunidad.









El Presidente había anunciado durante la madrugada del último sábado su resultado positivo en un test de antígeno, razón por la que se encontraba aislado por indicación médica, hasta que horas más tarde la Unidad Médica Presidencial confirmó que el test PCR del mandatario había dado resultado positivo con un cuadro "leve" debido en "gran parte al efecto protector de la vacuna recibida".