La Mesa Ganadera avanzó en la elaboración de propuestas para ser presentadas a la Nación

Lunes, 05 de abril de 2021

El ministro de Producción, Claudio Anselmo, encabezó el último miércoles la primera reunión del año de la Mesa Ganadera Provincial, la que tuvo como objetivo principal avanzar en la elaboración de propuestas para ser presentadas en breve a la Nación y tendientes al desarrollo productivo del sector.



Tras analizar situaciones puntuales que hacen a la actividad productiva y las metas alcanzadas, se acordó avanzar en una de idea propuesta unificada que permita capitalizar la iniciativa nacional de impulsar al desarrollo productivo de las provincias que integran el Norte Grande.





Con todas las medidas sanitarias y distanciamiento social para prevenir los contagios de la covid-19, la convocatoria semipresencial tuvo lugar en el Salón Auditorio que la cartera productiva posee en las instalaciones del Instituto de Fomento Empresarial-Sociedad de Economía Mixta (IFE-SEM), y también fue seguida en forma virtual por varios participantes que se sumaron vía Zoom. En forma presencial asistieron unas nueve personas y 18 en forma virtual, por la Mesa de Ganado y Carnes figuraron representantes de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), CREA Litoral Norte y de la industria frigorífica; en tanto que por la cartera productiva técnicos del Plan Ganadero y la Dirección de Producción Animal.



Durante el desarrollo del encuentro, el ministro Anselmo transmitió cuáles son los objetivos de la convocatoria y la necesidad de que Corrientes, como provincia, pueda elaborar una propuesta unificada para ser presentada ante Nación, la que será puesta en la mesa junto al resto de las provincias del Norte Grande. “Es nuestra oportunidad de elevar a la Nación la propuesta de un plan de lo que Corrientes considera que son las líneas fundamentales para mejorar el desempeño de su actividad ganadera”, indicó el ministro.



Como parte de la convocatoria, el coordinador del Plan Ganadero, MV Eduardo Ortiz, expuso sobre la realidad productiva de la provincia y con datos duros brindó un panorama general con el que coincidieron los participantes. “El diagnóstico de nuestra situación lo tenemos claro, sabemos cuáles son nuestros problemas, la tecnología para solucionarlos también es conocida, y hay ejemplos de ello en la provincia. Ahora tenemos que definir líneas básicas para ver a qué darle prioridad”, consignó el ministro.



Exceso de carga por hectárea, limitada implementación de nuevas tecnologías y manejo en un gran grupo etario de productores, la necesidad de un cambio en la cultura de la alimentación del rodeo y la consecuente importancia de generar alimento forrajero a través verdeos de invierno y los cultivos extensivos, la imposibilidad en la retención de terneros y no tantas vientres, son algunas de las cuestiones a definir por la mesa para la propuesta. Desde la Nación hay un compromiso en atender al sector a través de líneas de financiamiento para el desarrollo ganadero, como así la posibilidad de aportes no reintegrables para los productores de menos de 500 cabezas.



Con el análisis en marcha, el ministro consideró ante la mesa que “uno de los desafíos que tenemos es el de convertir a nuestros productores en empresarios de su producción, no se puede mejorar algo que no se mide, hay que priorizar el crédito y para tener mayor productividad hay que brindarle a los productores mejores condiciones”. “Hoy tenemos que aprovechar la oportunidad de producir más y aprovechar las tecnologías para mejorar el rodeo en general, hay muchas estrategias para trabajar” manifestó Anselmo. “Tenemos que ponernos de acuerdo en lineamientos básicos, y así tratar de lograr para eso líneas de financiamientos acordes que hoy la Nación está dispuesta a generar”, cerró el ministro.