Recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio durante la Semana Santa

Jueves, 01 de abril de 2021

Es fundamental que las personas que se movilicen o viajen durante la Semana Santa, lo hagan en un marco de responsabilidad, cuidados y prevención, para proteger principalmente a los mayores de 60 años y a aquellos con alguna comorbilidad.





El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a cargo de Ricardo Cardozo, recomienda a la población extremar los cuidados para minimizar el riesgo de contagio por Covid-19 durante la Semana Santa, sobre todo a aquellos que viajen o se movilicen.



Es importante que se tomen los recaudos necesarios, como conservar las burbujas en cada actividad que se realice y fundamentalmente mantener las medidas de prevención, que son el uso obligatorio del barbijo, el distanciamiento social y la higienización constante de manos.



Disminuir al máximo los riesgos que pueden implicar un mayor contacto social durante la Semana Santa, particularmente con personas que pertenecen a poblaciones vulnerables.

Ante síntomas compatibles con Covid-19, permanecer en aislamiento, no viajar ni salir del domicilio. Consultar al Call Center.

Llevar alcohol en gel o higienizarse las manos constantemente en cada actividad que se realice.

Usar siempre el barbijo, sobre todo cuando hay mayor presencia de personas.

Evitar las reuniones en lugares cerrados o poco ventilados.

Si se participa de reuniones, se recuerda que el máximo sugerido no debe exceder de 10 personas.

No compartir vasos, platos ni cubiertos.

Evitar las visitas a centros comerciales cerrados en lo posible.

Respetar la distancia física de 2 metros con los demás.

No hay restricciones para viajar por el país y las ciudades correntinas que se encuentran en Fase 5, que son la mayoría, excepto los protocolos o requisitos exigidos por cada jurisdicción para ingresar.