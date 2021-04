Desde hoy dejarán de ser gratuitas las operaciones en los cajeros

Jueves, 01 de abril de 2021

De esta manera, se volverá al funcionamiento previo a la pandemia de coronavirus. Las excepciones a la regla anterior son el cobro de haberes y salarios



A partir de este jueves 1 de abril dejará de tener vigencia la gratuidad para retirar hasta $15.000, por día y por cuenta de los cajeros automáticos, sin importar a qué banco y a qué red (Banelco o Red Link) pertenece el cliente. Así se pone fin a una de las medidas que el Banco Central estableció para facilitar la distribución del efectivo durante la pandemia de coronavirus y sus restricciones.



El esquema de excepción estuvo vigente desde el 20 de marzo de 2020 fecha a partir de la cual comenzó a regir el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), que se extendió por más de 200 días. De esta manera, se volverá al funcionamiento previo a la pandemia.



En este contexto, la forma más segura de no pagar comisiones por extraer efectivo es utilizar únicamente los cajeros del banco donde está radicada la cuenta del cliente. Las entidades financieras no cobran esos costos para operar con los cajeros propios, ya sea en la misma sucursal del cliente o en cualquier otra del mismo banco.



En tanto, vale mencionar que se cobran comisiones cuando se usa un ATM de otro banco. Ese cargo, además, será más alto si se utiliza un puesto de otra institución y de una red distinta a la propia. De manera que quienes tengan cuenta en un banco de Red Link pagarán una comisión cuando usen un cajero de otro banco de Red Link y un costo mayor si utilizan uno de la red Banelco.



Entre los principales bancos, los costos por usar cajeros automáticos de otra entidad de la misma red y de otro banco de distinta red pueden mencionarse los casos de Nación ($114,23 y $142,78); Galicia ($80 y $95); Macro ($101,04 y $108,90); Santander ($75,52 y $93,21); BBVA ($61,71 y $72,60); Provincia ($ 43 y $49); Comafi ($78,65 y $93,17); Itaú ($62,65 y $73,41); Ciudad ($71,60 y $82,48) y Credicoop ($53,24 y $61,71), entre otros.



En tanto, las excepciones a la regla anterior son el cobro de haberes y salarios, que desde hace muchos años es gratuito. Por eso, podrán retirar dinero de cualquier cajero automático sin costo, independientemente del banco y a qué red pertenece, aquellos que tienen una cuenta sueldo en la que reciben su sueldo o tienen una cuenta previsional, aquella en la que la Anses o cualquier otra entidad de la seguridad social deposita jubilaciones, pensiones o planes sociales, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH).



En esos casos, la gratuidad para retirar el efectivo alcanza solamente a la extracción del monto del salario, la jubilación o la prestación social. Es decir que una vez retirado ese monto mensual, las extracciones que siguientes pueden tener costo si se utiliza un cajero de otro banco o de otra red.



“La gratuidad del uso de las redes de cajeros se mantiene hasta el 31 de marzo para todos los usuarios del sistema financiero, pero a partir de abril, solo los titulares de tarjetas de débito asociadas a cuentas sueldo, pago de jubilaciones o planes sociales podrán seguir utilizando sin costo alguno cualquier cajero, sin importar a qué banco o red pertenecen. El resto de los usuarios puede utilizar gratuitamente los servicios de cajero automático prestados por su entidad”, indicó el BCRA a través de un comunicado.



En la Argentina existen 10 millones de cuentas previsionales y más de 9 millones de cuentas sueldos. Extraer dinero de esas cuentas no tiene costos hasta el tope mensual de esos haberes.



Si bien el retiro de efectivo es la operación más habitual, los cargos por usar un cajero de otro banco o de otra red se aplican para todos los usos del puesto de atención automática. Quién lo utiliza para consultar el saldo de su cuenta, los movimientos realizados, hacer una transferencia o pagar la factura de un servicio público, también tendrá que afrontar un cargo si no es un cajero de la entidad donde se tiene registrada la cuenta.



Los 18.000 cajeros automáticos que existen en los bancos argentinos no son la única vía para hacerse de efectivo. En el país hay además una red de más de 17.000 puntos de extracción extrabancaria, tales como supermercados, estaciones de servicio, farmacias o centro de cobranza (como Rapipago o Pago Fácil). Se trata de comercios en los que se puede retirar efectivo en el momento de pagar con la misma tarjeta de débito que se utiliza en el cajero. En esos casos, nunca hay costo alguno.



En tanto, el 5 de noviembre del año pasado, el BCRA autorizó a los bancos a aumentar el valor de las comisiones que cobran a los usuarios vinculadas a las cajas de ahorro, las cuentas corrientes, las tarjetas de crédito, las cajas de seguridad y otros servicios hasta un tope del 9% en enero y de otro 9% en febrero, tras un año de congelamiento.