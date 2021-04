Nena de 7 años sufrió coma alcohólico por otro peligroso desafío de Tik Tok

Jueves, 01 de abril de 2021

La mamá de la nena de 7 años, que vive en Resistencia, dijo que su hija tomó alcohol en gel y comió papel en el marco de un desafío impuesto en la red social con el objetivo de conseguir seguidores.





Una mujer que vive en la ciudad de Resistencia denunció que debió internar a su hija de 7 años en el Hospital Pediátrico de la capital del Chaco con un cuadro de coma alcohólico debido a la ingesta de alcohol en gel y papel para cumplir con un desafío de la red social TikTok y conseguir más seguidores.



"Quiero contarles a todos mi experiencia y espero que todos tomemos conciencia de lo que hace internet", señaló la madre a modo de advertencia.



La nena logró ser estabilizada por el personal médico del hospital y luego quedó en observación, según confirmó el director del centro asistencial, Hugo Ramos.



"¡No es joda! Estuvo al borde de irse", afirmó enfática la mujer en su mensaje.



"Como padres y, me incluyo, muchos dejamos que miren internet, que tengan Tik Tok; incluso hablándole, diciéndole y controlando lo que miran. En un descuido, pasan estas cosas", amplió a Diario Chaco.



Luego, se refirió a la aplicación TikTok: "Sé que muchos niños la tienen y la ocupan a modo de juego. O para entretenerse inocentemente. Por favor controlen a sus hijos, borren esa aplicación. No dejen que sus hijos manejen ese tipo de redes. Hoy me pasó a mí, mañana puede ser cualquiera de ustedes".