Operaron de urgencia a la abogada apuñalada por su expareja Miércoles, 31 de marzo de 2021 Se trata de Margarita Sosa, que sufrió una descompensación por una hemorragia interna. Anoche se esperaba el parte médico. Su hermana dijo que el agresor es un hombre violento. “La verdad es que esto no me sorprende”, afirmó.





Debieron operar de urgencia a la abogada de 45 años apuñalada por su expareja cuando se encontraba trabajando en un estudio jurídico del microcentro de la capital correntina.



Margarita Sosa, que se encuentra internada en el Hospital Escuela tras recibir un puntazo en la zona intercostal izquierda, ayer tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una sorpresiva descompensación y dolores internos. Al cierre de esta edición los familiares aguardaban su salida del quirófano. La operación inició pasadas las 17 y anoche se esperaba el parte médico.



Ayer a la mañana el estado de la abogada era favorable. “Se recupera bien. No fue intervenida. Está en una habituación común”, contó el doctor Salvador González Nadal, director del hospital.



“Se le realizó una cirugía reparadora de la zona intercostal anterior. Perdió mucha sangre. Se reparó la herida y directamente pasó al piso”, precisó.





Sin embargo, por la tarde Sosa comenzó a sentirse muy dolorida. Gloria, su hermana, dio a conocer que “ingresó nuevamente a cirugía, no sabemos todavía cómo está”.



“En la siesta estuvimos con ella hablando y de repente comenzó a ponerse pálida. Sufrió una hemorragia interna y tenía muchos dolores abdominales. Hay que intervenirla -me dijo el médico- para saber qué está pasando por dentro. Confío en que mi hermana va a salir de esta”, expresó.



Al ser consultada sobre la relación de su hermana con el agresor, explicó que “es un hombre verbalmente violento, la verdad es que esto no me sorprende”.



“Yo me limito a decir poco porque preservo la intimidad de mi hermana. Ella lo contará en su oportunidad. Pero hace unos seis años hubo una situación violenta. Ella le dijo a su exmarido que se quería separar y él la tomó del cuello contra la pared y amenazó con matarla si lo dejaba”.





Respecto a la relación de su hermana con el agresor, dijo que hace tiempo se habían separado y que él se había retirado de la casa hace unos días.



Al hablar de la agresión, contó que “mi hermana estaba trabajando y él ingresó a la oficina. Al parecer estaba enojado porque decía que se enteró que ella tenía una nueva pareja y que iba a viajar. Discutieron y él le rompió el celular, le pegó trompadas en la cara. Los gritos de mi hermana alertaron a la gente del edificio y la policía llegó rápido”.



Cabe recordar que el violento episodio se produjo el lunes alrededor de las 11, en un estudio jurídico ubicado por calle 9 de Julio 1275, casi en su intersección con Córdoba (frente al Banco Nación). De acuerdo a la investigación, la mujer se encontraba trabajando en el segundo piso del edificio. De manera sorpresiva ingresó al lugar su expareja, Sergio Soto. Se produjo una discusión y él agarró un cuchillo y la apuñaló en la zona del pulmón izquierdo.



Soto fue detenido y alojado en la Comisaría Cuarta. Se lo acusa de intento de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género, en grado de tentativa.