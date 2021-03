Presentación del libro “Un rincón de la patria”, homenaje a los caídos y veteranos de Malvinas

Miércoles, 31 de marzo de 2021

Como parte de los distintos actos recordatorios de la semana de la Gesta de Malvinas, autoridades del Ministerio de Educación participaron el lunes, en el Salón de actos de la Escuela Normal “Dr. Juan Pujol” de la presentación del Libro “Un rincón de la patria”.







Esta obra literaria es una Antología homenaje a los caídos y veteranos de Malvinas cuya autora, la docente Sra. Nilda Beatriz Sena, ha recopilado producciones muy significativas y emotivas de diversos escritores presentes en dicha oportunidad.



Estuvieron presentes en tan emotivo acto el subsecretario de Gestión Educativa Dr. Julio Navias; la directora de Nivel Secundario Lic. Práxedes López; la Sra. Nilda Beatriz Sena; la rectora de la institución educativa Lic. Patricia Silva Genes; la asesora técnica Lic. Mónica Alegre; integrantes de diferentes Centros de ex soldados combatientes de Malvinas de Corrientes y escritores correntinos que recuperan la voz y la mirada para que los héroes de Malvinas no queden en el olvido y el silencio, entre otros invitados especiales.



Durante el acto presentó la obra la Sra. Sena y se hizo entrega de ejemplares a los ex combatientes y escritores que han participado en la obra literaria, cuyos versos hablan del mar y la tierra, de lágrimas y cruces blancas, del horror de las armas, del honor y el valor, de la sonrisa y la promesa, del hogar, la sangre, la familia. Versos que recuerdan infancias y lugares, la patria y su bandera, la libertad y la soberanía. Palabras unidas que llenan de paisajes, anécdotas, recuerdos de un otoño gris y frío que fue testigo de una profunda herida argentina.



Como cierre del encuentro, hizo uso de la palabra el Subsecretario de Gestión Educativa Dr. Julio Navias quien ha hecho su aporte en la publicación como ex soldado partícipe de ese hecho patrio histórico, reconociendo el valor a los héroes de esta Gesta Malvinense.