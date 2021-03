Incautaron 28 millones de pesos en el límite entre Corrientes y Entre Ríos

Martes, 30 de marzo de 2021

La policía de Entre Ríos incautó más de 28 millones de pesos que eran trasladados en una camioneta que ingresaba a esa provincia desde Corrientes, a través del Puesto Caminero Paso Cerrito, en el departamento Federación.





Desde la fuerza de seguridad indicaron que lo hallado “dejó a los policías asombrados en lo que podría decirse es al mayor secuestro de divisas llevado adelante por esta Dirección de la Policía de la provincia de Entre Ríos”. El conductor iba alcoholizado y el dinero estaba oculto en conservadoras de telgopor.



El descubrimiento se produjo durante los operativos de prevención publica, identificación y control de vehículos y personas, los mismos destinados a garantizar seguridad en este feriado largo que se aproxima en virtud de Semana Santa.





Pasadas las 18 de ayer, cuando en el puesto caminero citado, situado en la autovía General Gervasio Artigas a la altura del kilómetro 341, se detuvo la marcha de una pick up marca Toyota, modelo Hilux SW4, en la cual se conducían dos hombres mayores de edad oriundos de la provincia de Buenos Aires y la cual ingresaba desde Corrientes a la provincia de Entre Ríos.



Una vez realizado el control primario de la unidad y tras detectarse que el conductor venia circulando en estado de intoxicación alcohólica se profundiza el control de la unidad hallándose en el baúl del rodado abultadas cajas bajo las cuales se hallaban dos más, las mismas de telgopor o conservadoras de frio.



Ante esto el personal destacado en el control indagó al conductor sobre el contenido de las mismas evadiendo la pregunta el responsable del rodado, esgrimiendo respuestas descolocadas y sin sentido.



En el interior se evidenció una cantidad abultada de dinero en efectivo. Ante esto, y considerándose estar ante la presencia de una conducta reñida o lesiva al ordenamiento jurídico en vigencia se dio inmediata comunicación a la Secretaria Penal del Juzgado Federal de la ciudad de Concepción del Uruguay, con competencia territorial, Autoridad judicial que autorizó la requisa de urgencia del rodado.



Crédito: Gentileza

El conteo del dinero encontrado arrojo la astronómica cifra de $28.600.000 discriminados en billetes de mil y de quinientos, dinero del cual el conductor y su acompañante no pudieron justificar origen licito, careciendo de todo tipo de documentación respaldatoria.



Por esto se procedió al formal secuestro del dinero citado, quedando los ocupantes de la pick up encartados por el supuesto delito de Lavado de Activos y supeditados a la causa federal de referencia.