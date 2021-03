Detuvieron a una pareja con más de 17 kilos de marihuana en un auto Martes, 30 de marzo de 2021 El estupefaciente estaba oculto en el tanque de combustible y lo encontraron con el apoyo del can detector de narcóticos Teo. Una menor de edad que viajaba en el vehículo fue entregada a un familiar.



Efectivos de la Gendarmería Nacional hallaron más de 17 de kilos de marihuana en el tanque de un auto, con el apoyo del can detector de narcóticos Teo. Detuvieron a una pareja y su hija fue entregada a un familiar.



El hecho sucedió el domingo en la localidad de Tapebicuá. Los uniformados de la Sección Núcleo dependiente del Escuadrón 7 de Paso de los Libres, se encontraban realizando controles de rutina sobre la Ruta Nacional N°14, a la altura del kilómetro 536.



Los gendarmes pararon un auto, de marca Chevrolet, en el que viajaban tres personas, una pareja y una menor de edad. El grupo circulaba desde la localidad misionera de Puerto Esperanza y su destino final era la provincia de Buenos Aires.



Al momento de realizar la inspección, los gendarmes constataron anomalías en el vehículo, por lo que se lo trasladó junto con los ocupantes hacia la dependencia oficial. Allí, en presencia de testigos y con el apoyo del can detector de narcóticos Teo, se confirmaron las sospechas de los uniformados.



El personal de la fuerza descubrió que en el tanque de combustible del automóvil se hallaban 25 paquetes rectangulares, envueltos en papel aluminio y film transparente.



Con las pruebas correspondientes, comprobaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 17 kilos 493 gramos. El estupefaciente fue incautado.



Intervino en el caso el Juzgado Federal de Paso de los Libres y dispuso que se labren las actuaciones correspondientes; el rodado fue secuestrado y la pareja quedó detenida. En tanto, las autoridades judiciales dispusieron que la menor de edad fuera entregada a un familiar de la madre.