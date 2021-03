Así funcionarán los servicios municipales para Semana Santa

Martes, 30 de marzo de 2021

El jueves 1 de abril la recolección de residuos se realizará normalmente en toda la ciudad, en tanto que el viernes 2 solo habrá servicio en horario nocturno. Ambos días estarán cerrados la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), y el Centro Emisor de Licencias (CEL).



En tanto que habrá guardias en el Tribunal de Faltas, Cementerios, Tránsito, Guardia Urbana, Transporte y el Sistema de Emergencias Municipal.



La Municipalidad de Corrientes informa a la ciudadanía acerca del funcionamiento de los servicios que prestan sus diferentes áreas para el jueves 1 y viernes 2 de abril próximo por la tradicional Semana Santa.

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se informó que el jueves funcionará normalmente el servicio de recolección de residuos en ambos turnos. En tanto que el viernes no se retirará la basura domiciliaria en la zona donde los camiones pasan de día, pero en cambio se cumplirá normalmente con la recolección en los barrios que son servidos por la noche.

El operativo Descacharrado se cumplirá tal cual estaba previsto el jueves 1 de abril en el barrio Doctor Montaña. El servicio que se presta en los Puntos Verdes de la ciudad funcionará sin inconvenientes ambos días, y se dispondrá una guardia de barrido, espacios verdes y contralor ambiental.



TRAMITES EN OFICINAS MUNICIPALES



La Agencia Correntina de Recaudación (Acor), el Centro Emisor de Licencias (CEL), y la sede central de la Caja Municipal de Préstamos, comunicaron que no abrirán sus puertas al público tanto el jueves como el viernes.

El Tribunal de Faltas Municipal funcionará los dos días mencionados con una guardia que atenderá en horario corrido, de 8 a 17, sólo para trámites abreviados relacionados con el retiro de vehículos en la vía pública. Dichas multas podrán abonarse en la receptoría de la Caja Municipal de Préstamos que funcionará en la misma dependencia del Tribunal de Faltas, de 9 a 15.

En la oficina de Defunciones, ubicada en 25 de Mayo 1136) se atenderá en horario corrido de 7 a 19, mientras que los cementerios estarán abiertos de 9 a 12.30 y de 14 a 17, para los servicios funerarios habituales, al igual que las visitas con turnos gestionadas a través de la página web municipal http://sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos/ o al 0800-5555-6864, o bien al teléfono fijo 4474791 de dicha dependencia.

Desde la subsecretaría de Transporte se informó que el 1 y 2 de abril no habrá actividad en los Puntos de Atención SUBE, por lo que se previó que el sistema no otorgue turnos en dichas fechas. La dependencia trabajará con guardia de inspecciones; mientras que tampoco habrá cobro de estacionamiento medido.

Las Ferias de la Ciudad atenderán normalmente el jueves en la plaza La Cruz, mientras que el viernes Santo no habrá ferias en ningún lugar de la Ciudad.

El mercado de Abasto (El Piso) y el de Productos Frescos, funcionarán el 1 de abril de 7 a 13.30 (mediodía), mientras que el 2 permanecerán cerrados. El Paseo de Compras de El Piso y del barrio San Gerónimo atenderá el jueves normalmente, de 8 a 21, en tanto que el viernes no abrirán sus puertas.

Los Centros de Informes Turísticos ubicados en Punta Tacuara, Plaza Vera, Plaza Cabral y la terminal de colectivos, atenderán ambos días con personal de guardia en horario corrido de 8 a 20. En tanto que el servicio de Eco Bicis funcionará en Punta Tacuara de 9 a 18.

Por último, la Municipalidad dispondrá personal de guardia en las áreas de Tránsito, Guardia Urbana, y las ambulancias del Sistema de Emergencias.