Valdés: “vamos en el camino correcto hacia la construcción de una sociedad mejor”

Martes, 30 de marzo de 2021

El gobernador Gustavo Valdés encabezó la presentación de la propuesta educativa de formación de formadores en el marco de la Ley Micaela 27499.



El ciclo será dictado por profesionales a cargo de los ministerios de Educación y Justicia a lo largo de siete meses, con el fin de buscar combatir la violencia hacia las mujeres en todas sus formas.



Este lunes en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, el Mandatario junto a los ministros de Educación, Susana Benítez y de Justicia y Derechos Humanos, Buenaventura Duarte presentaron el ciclo con acciones concretas basadas en la formación para erradicar la violencia.



“Este es un Convenio fundamental en pos de la igualdad, en donde estamos formando a formadores, lo que nos va a servir para tener un lenguaje claro, para definir como tienen que formar a esos niños y alumnos y que sepan realmente cual es la sociedad que queremos. Que sepan cual es el derecho de cada mujer a ser libre y que no le roben su futuro ni su dignidad. Que no la moldeen en una sociedad machista”, comenzó expresando el gobernador Valdés.



Y con tono firme dijo: “Debemos mirar hacia adelante hacia una sociedad más justa. O como dice nuestra Constitución, apuntar a la igualdad entre los seres humanos e ir cargándole de contenido fundamentalmente a las políticas de estado”.



Al poner de relieve que es necesario superar los problemas y los paradigmas de nuestra sociedad, el mandatario aseveró que hasta no hace mucho tiempo era moneda corriente no visualizar en su real dimensión la problemática de la violencia de género, los femicidios, la trata, la violencia hacia la mujer y que, cuando ocurrían homicidios, livianamente se los calificaba de pasionales.



Y mencionó que casos como el de Micaela terminaron desencadenando una Ley Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, destacando que fue un enorme logro como sociedad.



¿Todos quieren ayudar y cambiar las cosas, pero sabemos realmente cual es la sociedad que queremos?, se preguntó el mandatario y al continuar con sus conceptos, dijo que “lamentablemente hay muchas mujeres que todavía son víctimas de la violencia de género, que son golpeadas y en muchos casos maltratadas psicológicamente. Y existe mucha gente que cree que esto es normal y nuestra misión es cambiar la visión que tenemos como sociedad. Para que las mujeres y los hombres puedan ser libres en igualdad de oportunidades”.



Para Valdés, este tipo de ley nos indica que “vamos en el camino correcto hacia la construcción de una sociedad mejor”.



Luego, se dio tiempo para comentar que cuando fue ministro de Gobierno de la Provincia, bajo su ala se implementó por vez primera el sistema de llamadas del 911, resolviendo muchos de los problemas de la gente cuando llamaba a la Policía. “Notábamos casos de violencia y en gran número en los hogares. La violencia intrafamiliar realmente era preocupante y lo sigue siendo, al igual que el abuso sexual, las violaciones, los casos de grooming y sexting que empiezan a conocerse a través de las redes sociales”, enfatizó.



“Hace no tanto tiempo y hablamos de no más de 20 años había que denunciar un abuso sexual ante un hombre y las mujeres se revictimizaban en cada una de las comisarías o ante un caso de violencia y le respondían y vos que hiciste, casi como en forma de castigo”, sentenció el gobernador, dejando en claro que todas esas cosas se van a cambiar no solo a través de la educación, sino mediante una pronta respuesta desde los poderes del estado, y finalizó afirmando que “nadie debe hacerse el distraído”.



Detalles de la especialización



Estas acciones se encuadran en la Resolución ministerial 1231/21 sobre el proyecto de capacitación en especialización superior en género y violencia como política pública e interministerial.



La misma tiene como propósitos establecer los conocimientos necesarios y básicos para el abordaje en el área académica para prevenir la violencia y la discriminación contra las mujeres en los ámbitos escolares, laborales e interfamiliares dirigidas por profesionales de detección para la visibilización temprana de la situación de violencia.



Además, mediante estas actividades se cumple con el artículo 11 de la Ley 26485 en el cual ambos ministerios conscientes de la problemática de género en Argentina, deciden aunar esfuerzos para su tratamiento a través de un acuerdo marco que involucra al ministerio de Justicia y Derechos humanos a través de Centro de Atención Integral de violencia de género.



La directora de Educación Superior, Susana Nugara explicó que “estas acciones nacen de un convenio entre los ministerios” convirtiendo a Corrientes “en una de las primeras provincias del país que va instrumentar estas políticas públicas en el Ministerio de Educación”.



El trayecto formativo estará a cargo de cinco especialistas propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante un dispositivo para formar futuros capacitadores. En el cual contará con una extensión de siete meses donde los destinatarios serán profesionales del Instituto Superior.



Las horas de dictado de la capacitación se dividirá en cuatro módulos, en el primero se abordarán los temas de la dignidad humana, derechos de las mujeres, género, perspectiva de género, diversidad sexual y comunidad LGTBQI+.



En el segundo módulo se tratarán la realidad de la violencia, discriminación contra las mujeres; mientras que en módulo tres estarán la construcción colectiva de nuevos valores y finalmente se abordarán el marco normativo y procedimental.



Estas acciones abarcarán a 100 profesores de 33 institutos de Formación Docente que, luego, harán lo propio con 24 mil docentes de los niveles inicial, primario y secundario, así como a 10 mil estudiantes de los IFD.



Palabras de los ministros



Al respecto la ministra de Educación, Susana Benítez, sostuvo que “hemos firmado un convenio entre dos Ministerio para abordar una política de género y una temática fundamentalmente social”, y agregó que “en realidad es una política de Estado fundamental como pilar del Gobierno de esta gestión de Valdés”.



Asimismo, la jefa de la cartera educativa resaltó que Valdés todos los primeros de marzo en su discurso plantea la problemática y consideró que esta “debe ser atendida por todos los miembros de su Gabinete”. A la vez, sobresaltó que a pesar de la existencia de leyes hasta de rigor internacional “el problema existe en nuestra sociedad, y debe ser atendida por nosotros”.



“Eso significa que todos debemos hacernos cargo de este tema social, lo que implica cambiar paradigmas, y uno de los métodos es a través de la educación”, y añadió que “cada uno de los formadores debe ser simplificador de las instituciones educativas, y gracias a este trabaja interministerial vamos a llevar a los formadores”.



Para finalizar, dijo que “quizás, de esta manera, en poco tiempo podamos ver una disminución de esta problemática, que es el objetivo de estas políticas de Estados constructoras de una sociedad distinta”.



Por su parte, al expresarse el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Buenaventura Duarte, manifestó que “uno de los ejes de este Gobierno son el género y la violencia, por ello, la firma de este proyecto se enmarca en el cambio de un paradigma social, cultural y filosófico”.



En este contexto, el Ministro recalcó que por tal motivo “armamos un trabajo interministerial para poder abordar y desmembrar este flagelo y discriminación de las mujeres, la cual debemos abordarla con detección, prevención y educación, y la participación de todos”.



De esta manera, el funcionario puso de relieve que “el objetivo es que se alcance, con un efecto multiplicador, a mil docentes y se llegue a más de 300 mil alumnos, que también transmitirán a sus familias”.



Para concluir, Duarte recordó que por la imposición de leyes nacionales e internacionales, se brindarán cursos de capacitación en Derechos Humanos y de Perspectiva de género constantemente por un año.