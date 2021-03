River y Racing aburrieron a todos en el clásico por la Copa Liga Profesional

Lunes, 29 de marzo de 2021

El Millonario jugó mejor, pero, a diferencia de lo que pasó en la Supercopa Argentina, la Academia se defendió bien y pese a que quedó con diez pudo aguantar el resultado.





River y Racing no se sacaron ventaja y empataron por 0-0 en una nueva edición del clásico más antiguo del fútbol argentino, partido correspondiente a la séptima fecha de la Copa Liga Profesional. A los 12 minutos del segundo tiempo Juan Cáceres se fue expulsado en la Academia por doble amarilla.





En el primer tiempo prácticamente no hubo situaciones de gol. El Millonario llegó a los 6 minutos de juego tras un gran pase de Enzo Pérez a Alex Vigo que ingresó al área y remató muy desviado. Luego de eso, solo hubo aproximaciones esporádicas. La Academia se cerró muy atrás y solo contragolpeó en dos ocasiones, aunque no pudo finalizarlas concretamente.



En el complemento, los dirigidos por Juan Antonio Pizzi comenzaron mejor con un tiro libre y un córner que llevaron peligro al arco de Franco Armani, pero no pudieron terminar las oportunidades. A los 12 Juan Cáceres vio la roja tras cometerle dos faltas a Matías Suárez. No obstante, el conjunto visitante resistió la embestida de los de Marcelo Gallardo y logró aguantar el resultado para terminar igualados en el marcador.



Con este resultado, River llegó a 11 puntos y ocupa la quinta posición de la Zona A de la Copa Liga Profesional. Por su parte, la visita quedó con la misma cantidad de unidades y está cuarto en la zona. La próxima jornada el club de Núñez visitará a Arsenal y la Academia recibirá a Godoy Cruz.