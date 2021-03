Valdés entre los Gobernadores que finaliza marzo con una imagen positiva sobresaliente

Lunes, 29 de marzo de 2021

El sanjuanino Sergio Uñac (PJ) es el que tiene mayor respaldo. En segun­do lugar está Gustavo Valdés. El peor es Gildo Insfrán (PJ), de Formosa.





Mendoza es la provincia que peor califica a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, determina un relevamiento de CB Consultora. En el caso del Presidente, el re­levamiento de marzo indica que su imagen negativa ha llegado al 62.3% en la provincia. Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires tam­bién lo califican mal, pero con cifras un poco menos duras: un 58.6% y un 56.6%, respectivamente.



Respecto de la vi­cepresidenta, otra vez Mendoza es la pro­vincia en la que peor le va. Y las cifras de ese rechazo son más bajas aún. La imagen negativa de Cristina es en esta provincia del 76.1%.



Respecto de Máxi­mo, el rechazo es ma­yor que el que recibe su madre en Mendoza y es también el más fuerte de todo el país.



El sanjuanino Sergio Uñac (PJ) es el gobernador con mayor imagen positiva entre los habitantes de su provincia, mientras que el correntino Gustavo Valdés se mantiene en el segundo lugar. Así lo muestra el úl­timo informe, de marzo, de CB Consultora, autores del ranking que se actualiza mes a mes.



Según el informe, cuatro son los gobernadores con una imagen positiva sobre­saliente en sus provincias: Uñac, de San Juan (68,2%); Gustavo Valdés, de Corrien­tes (67,4%); Horacio Ro­dríguez Larreta, de la Caba (67,3%); y Suárez, de Men­doza (67%).



En el otro extremo, los tres gobernadores peores calificados de este mes son Mariano Arcioni, de Chubut (35,2%), quien este mes mantuvo una disputa con la Nación a raíz de la agresión al auto de Alberto Fernán­dez; Juan Manzur, de Tucu­mán (41,5%) y Alicia Kirch­ner, de Santa Cruz (44,4%).



Otro punto que destaca el reporte es que el gober­nador que más aumentó su imagen positiva, con res­pecto al mes anterior, es Gerardo Morales, de Jujuy (+ 4,9 puntos); mientras que Gildo Insfrán, de Formo­sa, es quien más bajó (- 7,4 puntos).



“Básicamente, se evi­dencia el desgaste por los hechos de público conoci­miento. Hay un sector de la sociedad formoseña que ya no respeta ni le teme a Insfrán. Esto se acentúa en los jóvenes, que son los que promueven el levantamien­to, en las redes sociales”, comentó Cristian Buttié, di­rector de CB Consultora.



De acuerdo a la última encuesta, el mandatario, que lleva 25 años en el po­der, tuvo una caída en su percepción positiva de 7,4 puntos porcentuales en re­lación a la medición de fe­brero, y se ubicó este mes en el 53,8%.



Si bien Insfrán se mantie­ne con diferencial positivo (la imagen negativa es del 45,6%), el resultado de mar­zo cortó con una tendencia al ascenso que mantenía en los meses previos.



IMÁGEN PRESIDENCIAL



El presidente Alberto Fer­nández posee su imagen positiva más alta en la pro­vincia de Santiago del Este­ro (69,9%) y su imagen po­sitiva más baja en Mendoza (35,4%). El distrito donde más aumentó ésta, con res­pecto al mes anterior, es en Santiago del Estero (+ 7,5 puntos), mientras que en la La Pampa es donde más bajó (- 8,5 puntos).



La vicepresidenta, Cris­tina Fernández, obtiene su imagen positiva más alta en la provincia de Santiago del Estero (62,4%) y la más baja en Mendoza (22,3%). El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mejoró su imagen en 14 pro­vincias.



Los principales referentes de Juntos por el Cambio, a nivel nacional, mejoraron sus mediciones en Formo­sa. Mauricio Macri pegó un salto de 9 puntos en su percepción positiva, que en marzo se ubicó en el 31,6%. De todas formas, sigue sien­do mucho más alta la desa­probación al ex presidente en esta provincia norteña: 64%.



Distinta es la situación de Horacio Rodríguez Larreta, que ya exhibía un diferen­cial positivo (aunque con alrededor de 20% de desco­nocimiento), pero ahora su aprobación se disparó 10,4 puntos, hasta el 56%.



En línea con el jefe de Go­bierno porteño se encuen­tra la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien de­buta en la medición de CB con el 56,1%, apuntalada tras su visita a Formosa jun­to a otros referentes opo­sitores, cuya intención era visibilizar las denuncias contra Insfrán.



Buttié realizó estimacio­nes sobre lo que sucedió en esa conflictiva provincia: “Paralelamente a la erosión de las figuras nacionales del oficialismo vemos que subieron Mauricio Macri, Horacio Larreta y Patricia Bullrich. Claramente, JxC capitalizó el desgaste y se convirtió en una respuesta al desagrado” que produ­ce Insfrán en la sociedad formoseña.s



RANKING DE LA VALORACIÓN PÚBLICA A LOS GOBERNADORES.



SUPERIOR AL 60%



Valdés: su valoración pública durante la gestión



Una encuesta realizada por CB Consultora, de opinión pública y difundida en las ultimas horas, determina que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, es el segun­do mandatario con mejor imagen del país.



Ya en el mes de enero ocupaba el mismo lugar en el ran­king. En ese sentido, se posicionó con el 67,4%, y com­parado al mes de febrero el mandatario correntino tuvo una caída del 2,1%, ya que en el segundo mes del año su imagen se encontraba en el 68,1%.



Mientras, en enero la medición obtuvo un 66,4%. Más allá de las subidas y bajadas, Valdés ha sabido mantener­se dentro de los seis mejores gobernadores con mejor imagen.



El director de la consultora, Cristian Buttié, destacó la acción del gobierno provincial en todos los aspectos, en este contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus.



“Esto se debe a la tarea que viene realizando el gober­nador Valdés durante su gestión, y no sólo involucra a las acciones sanitarias para luchar contra la pandemia del coronavirus, ya que también se preguntan acerca de otras acciones que exceden lo sanitario y el contexto en el que nos encontramos”, explicó.



“En Corrientes se ve un Estado que está presente, que interviene en las medidas contra la pandemia sin descui­dar los otros ejes de la gestión, como por ejemplo la obra pública”, agregó.



Finalmente, analizó: “Lo de Gustavo Valdés es muy re­gular. Nunca estuvo fuera de los seis primeros lugares, e incluso también se ubicó primero. La imagen positiva es superior al 60 por ciento”.