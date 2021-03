Cronograma de Ferias de la Ciudad durante Semana Santa Lunes, 29 de marzo de 2021 Los feriantes se ubicarán en los barrios San Gerónimo y 17 de Agosto. Además, durante la semana se acercarán a las plazas Libertad, Torrent y La Cruz, como así también en las plazoletas Los Amigos y Evita. El Viernes Santo, no se desarrollará la actividad. Entre tanto, el sábado se trasladarán al parque Mitre.



La Municipalidad de Corrientes continúa acercando las Ferias de la Ciudad a diferentes barrios para que todos los vecinos puedan acceder a mercadería de primera necesidad. Durante la semana, los productores estarán en plazas céntricas y en espacios públicos de los barrios San Gerónimo y 17 de Agosto.



Según el cronograma, el lunes, de 8 a 13, las ferias itinerantes estarán en los barrios San Gerónimo (parque "El Eucaliptal") y 17 de Agosto (frente a la Escuela N° 955), mientras que el martes harán lo propio en la plazoleta Los Amigos y plaza Libertad.



Por otra parte, el miércoles los feriantes se trasladarán a la plaza Torrent y plazoleta Evita. El jueves será el turno de la plaza La Cruz, en tanto que el Viernes Santo no se desarrollarán las Ferias de la Ciudad.



En todos los estos espacios, se podrá conseguir productos frescos y de calidad, a precios económicos. Además de frutas, verduras y comidas típicas, en todos los espacios públicos se pueden conseguir artesanías y plantas ornamentales, frutos secos, entre otras grandes variedades.

La Municipalidad solicita que los vecinos continúen respetando las medidas de distanciamiento social y usen sus respectivos barbijos o tapabocas, que es obligatorio para circular en la vía pública.



Vale remarcar que, en las Ferias, los productores están separados y no se permite a los clientes tocar los productos, estos solo pueden ser manipulados por los feriantes. También, se dispuso de las medidas de higiene, y distancia que corresponden para dar cumplimiento a la normativa.



CRONOGRAMA



Lunes

Barrio San Gerónimo - parque "El Eucaliptal"

Barrio 17 de Agosto - frente a la Escuela N° 955

Martes

Plaza Libertad y plazoleta Los Amigos

Miércoles

Plaza Torrent y plazoleta Evita

Jueves

Plaza La Cruz

Sábado

Parque Mitre