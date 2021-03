La policía demoró a 23 personas y secuestró 20 motocicletas

Viernes, 26 de marzo de 2021

Con el objetivo de hacer cumplir el protocolo por pandemia de covid-19, la policía realizó anoche un operativo de control vehicular.



La presencia policial abarcó los Barrios Laguna Seca, La Olla y zonas aledañas. Durante el procedimiento se secuestró 20 motocicletas. También quedaron demorados 23 personas.



Durante el trabajo preventivo de seguridad, a varios conductores se les secuestró el vehículo preventivamente por no cumplimentar con la documentación requisitoria para circular en regla por las calles.



En el dispositivo de control participaron agentes de la seccional 8° y 12° primera. Las tareas para la prevención del delito e identificación de personas, abarcó varios barios y estuvo a cargo del comisario Mayor Oviedo Roberto Carlos. En el equipo de trabajo estuvo compuesto por personal de los distintos cuerpos infantería, Policía de Alto Riesgo, (PAR), Grupo de tareas Operativas, (GTO) , Grupo de Respuesta Inmediata, (GIR) , Comando de patrullas y Motos y distintos GRIM II, IV y V.



El operativo comprendió dese la avenida Medrano abarcando las bandas laterales y las calles Cartagena, Pitágoras, Río de Janeiro y Sussini.



Desde la institución policial la tareas de prevención fue considerada exitosa con el resultado de 23 demorados. Todos fueron alojados en la comisaria 8° por no contar con el documento de identidad para realizar la verificación de antecedentes penales. En tanto que se realizó el secuestro preventivo de 20 motocicletas y tres bicicletas, por no contar con la documentación de acreditación de titularidad.