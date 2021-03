Oficializaron reducción de las cargas patronales en el Norte

Jueves, 25 de marzo de 2021

Tras la gestión de los gobernadores de la región, el Gobierno nacional publicó ayer el decreto.





Se plasmó ayer en el Boletín Oficial la primera gestión que lograron los gobernadores del Norte Grande. El Gobierno nacional publicó la reducción, de forma escalonada y gradual, de las cargas patronales para las nuevas contrataciones de empresas que se radiquen en las diez provincias que integran el bloque.



Se trata de un pedido que alentaron los mandatarios del Norte Grande durante la última visita del presidente Alberto Fernández a la tierra natal de San Martín, Yapeyú, en Corrientes. Semanas después, en suelo catamarqueño, el titular del Ejecutivo nacional anunció el régimen de promoción del empleo en el Norte Grande Argentino. Ayer, la medida se oficializó a través del Decreto 191/2021, publicado en el Boletín Oficial.



La intención es generar empleo en el sector privado en una región estructuralmente golpeada por la pobreza. Para los mandatarios, estas acciones se deben complementar con políticas públicas de desarrollo, entre ellas infraestructura, y equiparar tarifas como transporte y combustibles.



Las “inequidades se producen en el marco de una estructura productiva que resulta insuficiente para ofrecer oportunidades para todos y todas sus residentes, con brechas de acceso a trabajos formales, brechas de desigualdad entre varones, mujeres y diversidades, y afectando a miles de niños y niñas de esta zona del país que replican las desigualdades que enfrentan sus familias”, expresa el decreto nacional en sus considerandos.



“Que en esa debilidad estructural también influye su lejanía de los grandes centros de consumo, lo que implica mayores costos de transporte y logística”, fundamenta la norma. En este marco, se resolvió que “las empleadoras y los empleadores del sector privado contraten nuevas trabajadoras y nuevos trabajadores” en Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.



El incentivo consiste en una reducción de contribuciones patronales vigentes con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social: Sistema Integrado Previsional Argentino; Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; Fondo Nacional de Empleo; y Régimen Nacional de Asignaciones Familiares.



Para el caso de las mujeres, travestis, transexuales o transgénero será una rebaja de 80 % de las contribuciones patronales durante los primeros 12 meses, a partir de la nueva relación laboral. Una reducción del 55 %, en el segundo año; y del 30 %, en el tercero. Para los hombres, el beneficio consiste en una reducción del 70 % durante el primer año; del 45 % durante el segundo; y del 20 % en el tercero. Según contempla el decreto, están comprendidas las personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen a que refiere el artículo 3° de la Ley N° 26743.



Las actividades que están incluidas son de producción de bienes. Entre ellas, producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas; producción de semillas de cultivos agrícolas; producción de huevos; apicultura; procesamiento de carne; elaboración industrial de helados; preparación de arroz; textiles; construcción; maderera; impresión de diarios y revistas, entre otras.



NORTE GRANDE



PEDIDO QUE SE FORMALIZÓ EN YAPEYÚ



Los beneficios se alcanzaron en el marco de las acciones de los gobernadores del Norte Grande. Antes del encuentro en Yapeyú, los mandatario de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Chaco, Jorge Capitanich, tomaron el pedido de industriales del norte argentino.



EL PRÓXIMO ENCUENTRO SERÁ EN MISIONES



La próxima asamblea de gobernadores del Norte Grande será el 30 de abril en Puerto Iguazú, Misiones. Allí se espera avanzar con un pedido de tarifa diferencial en materia eléctrica, según expresó el mandatario que será anfitrión, Oscar Herrera Ahuad. Además, se solicita equiparar los combustibles.



ACUERDO DE DESARROLLO GANADERO



En una teleconferencia con los ministros de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, y de Agricultura, Luis Basterra, se propuso una iniciativa de acuerdo federal con el objeto de promover un plan de desarrollo integral de la cadena cárnica- bovina en el Norte.



SUSPENSIÓN DE LAS PRIMARIAS ABIERTAS



Los gobernadores del Norte Grande no insistirían con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según publicó ayer La Nación, los mandatarios manifestaron su postura, pero dejarán la decisión en manos del Congreso de la Nación y al monitoreo de la evolución de la pandemia de covid-19.



CAME CELEBRÓ LA REDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES



El secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Pedro Cascales, consideró que la reducción de aportes patronales de la industria y del agro en 10 provincias del Norte Grande argentino “va en la dirección correcta” porque “el gran desafío es la generación de empleo”.