Se accidentó un helicóptero que transportaba vacunas y se perdieron todas las dosis

Jueves, 25 de marzo de 2021

El helicóptero de la Fuerza Aérea trasladaba alrededor de 300 dosis de vacunas contra el coronavirus y se perdieron, ya que hubo fuego a raíz del accidente.





Un helicóptero de la Fuerza Aérea de Uruguay que trasladaba vacunas contra el coronavirus sufrió un accidente este jueves y al menos tres personas resultaron con heridas que no revisten gravedad, pero se perdieron todas las dosis que llevaban.



El Ministerio de Defensa y el director de Salud de Rocha, Diego Pintado, informaron que las dosis de la vacuna del laboratorio de Pfizer que eran trasladadas en el helicóptero a ese departamento -unas 300- se perdieron, ya que hubo fuego a raíz del accidente.



Las vacunas iban en dos cajas y estaban destinadas a vacunar a mayores de 80 años, informó Pintado, citado por el diario El País.



En un comunicado, el Ministerio de Defensa dijo que el helicóptero cayó luego de sufrir una falla mecánica cuando sobrevolaba el departamento de Rocha, lo que obligó a los tres tripulantes de la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia.



"Como consecuencia del mismo, el helicóptero se incendió y sufrió pérdidas totales", agregó la nota.



El comunicado dijo que "los tripulantes sufrieron traumatismos que no revisten gravedad, no obstante permanecen en observación".



La Fuerza Aérea inició una investigación para determinar las causas del accidente.



Uruguay atraviesa su peor momento de la pandemia, con cifras récord de contagios y muertes, por lo que el miércoles último las autoridades decidieron suspender las clases presenciales hasta la Semana Santa inclusive, cerrar las oficinas estatales y cancelar los espectáculos públicos hasta el 12 de abril, entre otras medidas destinadas a frenar los contagios.