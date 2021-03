Colombi: "Me quisieron jubilar, pero estoy más fuerte que nunca" Jueves, 25 de marzo de 2021 El senador provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, Ricardo Colombi, estuvo como invitado en el programa Final Abierto, que se transmitió este martes por la noche a través de las redes sociales del diario El Litoral. Dialogó acerca de diversos temas sobre el presente año electoral, pero principalmente a modo de autocrítica al interior de Encuentro por Corrientes (ECO), llamó a la dirigencia y a los militantes a “reinventarnos” y “recuperar el contacto con la gente”, porque además de una alianza política, “es social, por un acuerdo con la ciudadanía y todos los sectores representativos de la comunidad”.



El Legislador dijo que el 2021 ya lo encuentra trabajando, “ajustando tuercas, porque siempre hay tuercas que ajustar dentro y fuera del partido”. Al respecto, señaló que en ECO “tenemos que retroalimentarnos, reinventarnos y recuperar el contacto con la gente, porque es una alianza política y social”, a lo que agregó que “esa alianza social es con la ciudadanía, con los sectores representativos e institucionales, con la gente de la cultura, del deporte, el trabajo, la producción, entre otros”.



Entonces advirtió que esa relación “debemos volver a potenciarlo, porque no estamos bien en esa cuestión” y planteó sus dudas si es que solamente “desde el punto de vista político exclusivamente, se piensa que los resultados serán favorables”. En ese sentido, Colombi reiteró que “no se está percibiendo el estado de ánimo de la ciudadanía, y yo si lo veo, en el contacto con ellos; en lo que dice y expresa la gente”.



El ex Gobernador manifestó que habla desde “la experiencia, que por ahí no es tenida en cuenta porque varios están cegados por cuestiones que no hacen a la relación con la gente”. Esa relación, que según el Senador debe primar y se sustenta en la “credibilidad, el fortalecimiento, entendimiento, respaldo; ya que la gente también necesita que sus representantes los escuchen en algún momento”.



Por otra parte, afirmó tajantemente que “ECO va a tener un solo candidato a intendente en Capital, que hoy todavía no lo tenemos”. Y añadió que “la UCR llevará la candidatura a intendente en todas las ciudades donde somos gobierno”.



“Me quisieron jubilar, pero estoy más fuerte que nunca”



Remarcó así que “algunos ya me quisieron jubilar, pero estoy más fuerte que nunca”. Afirmó que “voy a defender este proyecto: vamos armar la mejor alianza y a poner los mejores candidatos, que saldrán de aquí a mediados de mayo aproximadamente”.



Respecto a una posible candidatura, Ricardo Colombi no lo descartó, aunque dejó en claro: “Soy el único que va a tomar la decisión, porque tengo espalda, experiencia, conocimiento y porque tengo un porcentaje muy importante de la sociedad que está esperando ver lo que hago. Yo voy hacer lo mejor para la provincia de Corrientes, así que no me traten de jubilar, ya que muchos están esperando que haga lo que tenga que hacer”.



Manifestó además que “todos pueden aspirar a una candidatura, de ahí a que sea dentro o fuera de ECO es otra cosa; y eso es algo que no lo podemos impedir, siendo después el ciudadano el que verá hacia donde prioriza su voto”.