La esperanzadora publicación de Del Potro tras una nueva operación de rodilla

Miércoles, 24 de marzo de 2021

El tenista argentino publicó en sus redes sociales una foto desde la clínica luego de otra intervención quirúrgica y escribió: "La definitiva".





Es su deseo y el de todo el pueblo argentino, que sea "LA DEFINITIVA", tal como expresó Juan Martín Del Potro en sus redes sociales acompañado de una foto desde la camilla en una clínica de Chicago, Estados Unidos. Es que este martes fue operado -nuevamente- con éxito en la rodilla derecha y ya son ocho las intervenciones quirúrgicas a las que el tandilense debió someterse entre las lesiones en las muñecas (una en la derecha, tres en la izquierda) y, ahora, la pierna (ésta fue la cuarta).





La rodilla lo tiene a mal traer. Desde hace dos años que Del Potro no pisa una cancha de tenis por culpa de esa lesión, y ahora decidió operarse nuevamente para poder llegar a Tokyo 2020, tal como lo dijo en un video que publicó en sus redes: "Deseo de estar en los Juegos Olímpicos y decidimos que hacer esto lo antes posible es lo mejor".





Desde la camilla, con la rodilla inmovilizada y levantando su pulgar, la Torre de Tandil se mostró optimista y sueña con que éste sea su año. "No vienen siendo semanas fáciles desde que murió mi papá, todo me cuesta muchísimo, pero un día me levanté, lo llamé al médico y le dije: 'Vamos a intentarlo'. Sentí la fuerza que me mandan desde arriba para no bajar los brazos y salir de esto, que hace muchos meses me trae dolores de cabeza", agregó.