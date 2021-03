Empieza el pago de sueldos a estatales provinciales

Miércoles, 24 de marzo de 2021

Los agentes de la administración pública provincial (activos-jubilados-pensionados) cobran con aumentos los haberes correspondientes a marzo. Entre febrero pasado y este mes, la Provincia incrementó la inversión salarial mensual en más de $1.250 millones.





Con esta liquidación se ejecuta el primer tramo de los aumentos en el marco de la política salarial definida por el gobernador Valdés y diseñada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Con los incrementos, el pago de sueldos significa una inversión mensual superior a los $4.800 millones.



La inversión salarial mensual crece con la suma del Plus Unificado remunerativa y asciende a más de $6.100 millones; cabe recordar que el adicional significan más de $1.300 millones.





Cronograma



El pago del sueldo de marzo comienza este jueves 25 y se extiende hasta el miércoles 31; el primer día es el turno para los agentes con números de Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1; este tramo está habilitado desde el miércoles 24, a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA.



El viernes 26 cobran los agentes con documentos terminados en 2 y 3; el lunes 29, aquellos con DNI 4 y 5; el martes quienes tengan los números 6 y 7; el cronograma finaliza el miércoles 31, para los agentes con 8 y 9; este tramo estará disponible desde el sábado 27 a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes.





Crece la inversión mensual



Con la ejecución del primer tramo de la política salarial con recomposición salarial para todos los sectores decidido por el gobernador Valdés, en marzo la Provincia incrementó en mil millones de pesos la inversión salarial mensual para sueldos; de volcar más de $3.800 millones hasta febrero pasado, este mes esta cifra creció en más de $4.800 millones.



El incremento de la inversión mensual en concepto de sueldos fue cerca del 27%.



Por otra parte, la inversión mensual en concepto de Plus Unificado remunerativo (de $12.650 a $14.150 por agente) se elevó entre febrero pasado y este marzo en más de $250 millones, pasando de un total de $1.050 millones a volcar desde este mes algo más de $1.300 millones.



Entre febrero y marzo, creció en cerca de un 9% la inversión mensual en concepto del adicional remunerativo que paga el gobierno de Corrientes.



Con estos aumentos en los haberes y del Plus Unificado remunerativo, el gobernador Valdés aumentó la inversión salarial mensual total en más de $1.250 millones con relación a lo pagado hasta febrero pasado.