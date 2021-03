Valdés ratificó la construcción del futuro Centro de Alto de Rendimiento de la Provincia

Miércoles, 24 de marzo de 2021

El gobernador Gustavo Valdés presidió el acto de entrega de subsidios, a través de Lotería Correntina, a entidades deportivas de Capital e interior, al igual que indumentaria y elementos a deportistas adaptados.



En la oportunidad, el mandatario aseguró la construcción del Primer Centro Deportivo de Alto Rendimiento de la Provincia, en un predio de 28 hectáreas cedido por el Banco de Corrientes, ubicado frente al aeropuerto Fernando Piragine Niveyro, y en virtud de ello, se proyectó en el Salón Amarillo el video del anteproyecto con todos los detalles de lo que será la futura obra.



En tanto, el mandatario y demás autoridades presentes, hicieron entrega de bastones canadienses al equipo de fútbol de amputados de la Provincia, que tomará parte de la Liga Nacional de la especialidad.



También se otorgó indumentaria deportiva, zapatillas y jabalinas a Matías González, atleta adaptado de la localidad de Bella Vista. El mismo se consagró campeón en salto en largo en 2019 en el marco de los Juegos Evita, logrando la medalla de oro, siendo además convocado para integrar las filas del seleccionado nacional de atletismo adaptado.



Dichos elementos fueron adquiridos por el Gobierno Provincial, a través del Consejo Provincial de Discapacidad, dependiente del ministerio de Desarrollo Social.



Las instituciones que recibieron las correspondientes ayudas económicas fueron: Club Deportivo Curupay, Club Social y Deportivo Soberanía, Asociación Civil de Veteranos de Fútbol, Asociación Correntina Amateur de Hockey, Centro Integral de Desarrollo Comunitario, Asociación Club de la Pelota, Club de Patinaje Artístico Sol y Luna, Club Social y Deportivo Mil Viviendas, Club Social y Deportivo San Marcos, Club Sportivo Ferroviario, Lipton Football Club, Asociación Amigos Profesionales de Ciencias Económicas, Club Deportivo Popular (Escuela de Fútbol), Club Empleados del Banco Nación, Club Social y Deportivo Cultural Corrientes, Corrientes Tennis Club, Fundación Chamamé, Las Aguilas Fútbol Club, Club Atlético Juventud Naciente, Club Social y Deportivo del Palmar, Club Social y Deportivo San Pantaleón y Club Social y Deportivo Mangarugua.



Acompañaron a Valdés en el acto, el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya y el secretario de Deportes, Jorge Terrile, al igual que beneficiarios de las entidades deportivas, deportistas y dirigentes en general.



Gobernador Valdés



En el transcurso del acto, el gobernador Gustavo Valdés puso de relieve lo “difícil” que fue el 2020 para los clubes y que el Estado estuvo ahí para acompañarlos en las dificultades. “Aprovechemos esta situación de nueva normalidad para realizar las actividades deportivas, siempre con los cuidados correspondientes”, agregó y adelantó que próximamente se entregarán más ayudas económicas, a fin de fortalecer al deporte en general



Destacó también las obras en clubes como Antorcha (Saladas), donde se invirtió en infraestructura en el marco del 70 aniversario, asegurando que las inversiones en materia deportiva llegarán a lo ancho y a lo largo de la Provincia.



Al referirse a la futura construcción del Primer Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Provincia, y en consonancia con lo que anunció oportunamente cuando se inauguraron las obras en el Edificio de la Dirección de Deportes del Barrio Ferré, el gobernador aseguró que será un lugar en donde los atletas, sobre todos los del interior, podrán estar alojados con todas las comodidades, señalando que el apoyo al semillero deportivo de la Provincia es fundamental, no solo para lograr resultados competitivos, sino también para fomentar la práctica deportiva como un estilo de vida saludable.



Luego, Valdés manifestó que Corrientes tiene un alto potencial deportivo, pero que muchas veces los atletas locales deben migrar para poder crecer en sus disciplinas. “Tenemos una participación enorme a nivel nacional, cosechando medallas siempre en torneos nacionales”, ejemplificó.



Y comentó que el Banco de Corrientes cedió un predio de 28 hectáreas para construir allí el centro, donde se prevé una piscina olímpica (de 50x25mts.). “Corrientes tiene buenos nadadores, por eso en el interior también estamos con un plan para construir piletas”, añadió-



La posibilidad de practicar deportes olímpicos y alojar a atletas de otros lugares, también forman parte del proyecto ambicioso que la Provincia puso en marcha, teniendo al deporte como política de estado. Sobre ello, Valdés señaló que el “desafío es enorme y hoy damos el primer paso, tenemos el terreno y el proyecto”, poniéndose a disposición de los clubes para completar “todos los proyectos que necesiten y que podamos hacer”.



Por su parte, Valdés anunció que ya firmó el decreto respectivo para canalizar los recursos en vista a la realización de los tradicionales Juegos Correntinos, que, con los debidos protocolos sanitarios, se desarrollarán en las diferentes zonas en que se divide la Provincia, siendo clasificatorios para los Juegos Evita.



Jorge Terrile



El secretario de Deportes, Jorge Terrile, al expresarse indicó que “hace no más de 30 días, luego de inaugurar el gimnasio de rehabilitación multifuncional, el Gobernador nos comunicaba que el sueño del Centro de Alto Rendimiento se hacía realidad, y firmaba la posesión de 28 hectáreas frente al aeropuerto Camba Punta”.



“Hoy hay un proyecto que nos permite seguir soñando, con la dimensión de esas 28 hectáreas, y pone a la altura a los deportistas deportivos”, destacó el funcionario Provincial.



Asimismo, Terrile agradeció al Gobernador por “apoyar esta iniciativa”, y además resaltó que ya se está trabajando en el movimiento de suelo y distintas empresas especialistas en cada una de las incorporaciones que tendrá el predio.



Para concluir con sus palabras, el Secretario de Deportes resaltó la presencia de dirigentes deportivos que apoyaron el proyecto mediante diferentes gestiones. De la misma manera, sobresalió el trabajo en conjunto que viene desarrollando la Secretaría de Deportes junto a la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social.



Presidente del Club Juventud Naciente



Por su parte, el presidente del Club Juventud Naciente de San Luis del Palmar, Pedro Verón, en nombre de todos los representantes de las entidades deportivas presentes, manifestó un “profundo agradecimiento, sentir el apoyo de la Provincia al deporte nos reconforta y nos obliga reunir nuestros esfuerzos”, y agregó que “todos sabemos que por la pandemia no podemos desarrollar a pleno nuestras actividades y tener este sostén nos permite seguir soñando”.



Además, en este contexto Verón puso de relieve que “la Provincia va hacer el primer polideportivo de la historia en San Luis, va a marcar un hito y un antes y un después en nuestra ciudad”, y añadió que “estamos viviendo un sueño increíble en una época difícil, muchísimas gracias señor gobernador por su apoyo para seguir en este camino”.