El Gobierno de Corrientes inauguró el Auditorio "Julián Zini" resaltando su legado

Miércoles, 24 de marzo de 2021

En el moderno y flamante Banco de Corrientes se inauguró el Auditorio "Julián Zini", con la presencia del gobernador Gustavo Valdés, quien destacó en la ocasión "la calidez humana" del recientemente fallecido sacerdote chamamecero.



El Mandatario resaltó también allí su legado, el cual tiene un espacio importante en las políticas culturales del Gobierno provincial. Por ello, es la decisión de imponer su nombre a este espacio de conferencias y conciertos para 400 personas, dentro del nuevo Centro Administrativo en la ciudad Capital. El homenaje al reconocido artista culminó con mucha emoción al proyectarse el capítulo dedicado a los ex combatientes de Malvinas del documental biográfico "Historias del Sembrador", el cual se estrenó en la oportunidad.



Al dirigirse a los presentes, el gobernador expresó que “esta inauguración específica, especial, este Salón Auditorio y este homenaje de imponer el nombre de Julián Zini es lo mínimo que podíamos hacer como aporte a todo lo que nos dejó, lo que trabajó, lo que nos enseñó, lo que nos cantó y nos recitó porque es un legado para todos”.







Valdés aseguró que “el chamamé sigue evolucionando y cada vez sigue teniendo más adeptos; vemos en las redes el Chamamé 2.0 y vamos ganando más auditorio” y valorizó que “lo que le dio Julián al chamamé es inmenso, es algo difícil de describir con exactitud porque trasciende la memoria; nos llenamos de cariño cuando lo recordamos y con este homenaje cuando mencionemos este hermoso lugar será su escenario, con ese isotipo que lo pinta con su boina como siempre lo hemos visto, siempre con su enseñanza, su bondad, con su cultura, con su calidez humana que lo caracterizaba y así queremos darle este hermoso escenario al que imponemos su nombre que fue consagrado por su público y por sus amigos músicos”.







Marcelo Benítez (Productor del documental)







Al hacer uso de la palabra el productor, Marcelo Benítez, productor de la película “ Historias del Sembrador” sobre Julián Zini expresó su alegría cuando dijo que “quiero compartir con ustedes esta producción que pasará a formar parte del legado del padre Julián Zini” y siguió destacando su marca en la vida cuando adujo que “a pesar de ser hoy un homenaje a su figura, también se transformó su último trabajo ya que participó activamente en él hasta el momento de su partida y se transforma en la primer actividad cultural en este auditorio”.







Sobre la película “Historias del Sembrador”, Benítez contó una historia familiar en la que destacó: “Quiero valerme de una historia, un domingo de los tantos en Mercedes, un sobrino había escuchado en la radio “Niña del Ñangapirí” que era de Julián Zini y Tito Gómez, fue y le preguntó a Julián, ¿Tío vos escribiste niña del ñangapirí? Y le contestó que sí y no lo convenció ya que a sus seis años era su tío Julián solamente y no el gran poeta de la nación chamamecera” y luego prosiguió diciendo que “a partir de ahí decidimos con Julián, que debería dejar grabado en formato audiovisual, cómo hizo sus canciones, en qué época, con quién andaba, quién le puso la música y que quede plasmado con su imagen y su vos el testimonio de inspiración a través de tantos años que hoy queremos poner a consideración de todos ustedes”.







Por último, agradeció el acompañamiento de todos y cada uno que “con su aporte colaboraron con la producción de este trabajo y como homenaje dejar una copia completa del documental para que sea parte de la videoteca permanente y sea exhibida cuando sea necesario.







Facundo Vallejos Yunez (Director del documental)



?



Al referirse específicamente al documental, Facundo Vallejos Yunez agradeció a todos los que colaboraron con este proyecto y expresó que “me llena de emoción haber sido parte de este proyecto, y que Julián me haya elegido para poder retratar en imágenes, la vivencias, las anécdotas, que hacen que algunas de las canciones sean hoy tan populares” y a la vez remarcó que “con sus palabras sencillas, logran transmitir nuestra forma de ser”.







Luego, para finalizar, agregó que “esta filmación se hizo en plena Pandemia y con varios obstáculos, principalmente con su enfermedad que lo aquejaba y que a pesar de eso estuvimos grabando con Julián, prendíamos la cámara y era un momento en el que se transformaba y ponía todo el empeño y la fuerza para que salga lo mejor posible” y esa pasión: “Siguió incluso después de su partida y hoy podemos estar presentando esta obra” concluyó.







El músico Oscar Mambrín interpretó el tema musical “Historias del Sembrador”, de su autoría compuesto especialmente para el documental y a continuación se proyectó el primer episodio de los trece capítulos que se denomina “Chamamé Los Ramones” con anécdotas del excombatiente de Malvinas, cabo Roberto Barusso que le dio gran emotividad a la convocatoria de imposición del nombre Julián Zini al Auditorio.







“Ciudadano Ilustre Pos Mortem”







Asimismo, el Poder Legislativo de Corrientes a través de la ley N°6555, el Honorable Senado y La Cámara de Diputados, sanciona con fuerza de ley otorgando al Paí Julián Gerónimo Zini la distinción de ciudadano ilustre de Corrientes, pos Mortem, Sacerdote, Poeta, Autor y Compositor con el decreto N°567/21 del Poder ejecutivo, el Señor Gobernador de la provincia decreta “ téngase por ley de la provincia la sancionada por la Honorable Legislatura” y acto seguido se les dio una copia a familiares del Paí Julián Zini.







Características Técnicas del Auditorio







Es único en su tipo, el moderno Auditorio cuenta con una capacidad de 405 personas con butacas especialmente diseñadas, con diseño acústico y materiales nobles como la madera y alfombra de doble gramaje. Está emplazado en la parte baja: primer y segundo piso del nuevo edificio del Banco de Corrientes. Cuenta con acceso independiente; tres ascensores, una escalera de mármol travertino y granito negro que realza el lugar.







Presencias



Estuvieron presentes junto al gobernador Valdés en la inauguración del Salón auditorio del Banco de Corrientes denominado “Julián Zini”, el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano; el presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham; el presidente 1° del Senado, David Dos Santos; la vice presidenta del Banco, Laura Sprovieri; el director del Banco, Roberto Demonte; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Rey Vázquez; los ministros del Poder Ejecutivo; el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero; secretarios y subsecretarios; el director de Artes Escénicas, Música y Artes Audiovisuales del Instituto de Cultura, Eduardo Sívori; familiares y amigos.