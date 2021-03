Inició la ronda de testimonios en el juicio por el femicidio de Rosa Tejeda

Martes, 23 de marzo de 2021

Testimoniaron varias personas, entre ellas, una exmédica forense. El imputado, Omar Antonio Romero, se negó a declarar en la audiencia anterior. El hecho sucedió el 5 de octubre de 2018, pero la víctima falleció 20 días después en el Hospital Escuela.







Se dio inicio a la ronda de testimonios en el juicio contra Omar Antonio Romero, de 56 años, quien está indicado como responsable de atacar brutalmente a su pareja Rosa Tejeda en su domicilio, causándole la muerte 20 días después.



Romero está acusado de homicidio agravado por la calidad de sujeto activo y mediando violencia de género.



El imputado se abstuvo de declarar en la audiencia anterior realizada el 5 de marzo y ayer comparecieron cuatro testigos y una exmédica forense a quien se le solicitó que explique el informe médico pericial realizado en la presente causa como prueba ofrecida por la defensa.



De acuerdo con la investigación, el violento ataque que culminó en el femicidio sucedió el 5 de octubre del 2018, entre las 7.30 y 8.30, en ocasión de encontrarse Omar Romero en el interior de la vivienda de su pareja Rosa Tejeda, ubicada en calle Catamarca 1451.





Según las investigaciones, Romero comenzó a agredir físicamente a Tejeda con la intención de matarla. La agresión contra la víctima no fue un hecho aislado, sino producto de un constante hostigamiento físico y psíquico al que estaba sometida Tejeda. Tras la golpiza, Romero se dio a la fuga, pero antes cerró la puerta con llave y colocó el candado en el portón.



Minutos más tarde, aproximadamente a las 9, Rosa Tejeda fue hallada inconsciente en el baño por su hija, Guadalupe Noguera Tejeda, su hermana Ramona Alejandra Tejeda y el cónyuge de ésta, Rodrigo Lallana, quienes habían concurrido al lugar extrañados de que Rosa no se había presentado a trabajar.



Rodrigo Lallana, ante los gemidos que se escuchaban dentro de la vivienda, intencionalmente cerrada por el imputado, debió forzar con un hierro las rejas y la puerta principal para ingresar e intentar auxiliarla.



Según el informe médico, los golpes, propinados en distintas partes del cuerpo por el victimario hasta dejarla inconsciente, le causaron lesiones consistentes en “politraumatismos, equimosis múltiple en cara anterior, tórax y ambos brazos”.





Tejeda fue trasladada al Hospital San José y después derivada de urgencia al Hospital Escuela de la capital correntina, donde finalmente murió el 25 de octubre. Tras un operativo policial detuvieron a Romero. El imputado declaró en sede judicial y negó ser el autor del hecho, afirmó que “la última vez que la vi a mi señora fue a las 23.40 (del día anterior) y copia de la llave no tenía”.



En referencia al horario en que sucedieron los hechos, es decir, la mañana del 5 de octubre, Romero aseveró que salió a hacer trámites del carnet de conducir, ya que es chofer.