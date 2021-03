Murieron 126 muertos y 6.401 nuevos casos de coronavirus en el país

Martes, 23 de marzo de 2021

La cartera sanitaria indicó que son 3.530 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 55% en el país y del 58,1% en la Área Metropolitana Buenos Aires.







Otras 126 personas murieron y 6.401 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 54.671 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.252.172 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.530 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 55% en el país y del 58,1% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



De acuerdo al Monitor Público de Vacunación actualizado a las 18, el total de inoculados asciende a 3.212.598, de los cuales 2.596.228 recibieron una dosis y 616.370 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 4.139.965.



Un 55,02% (3.522 personas) de los infectados de este lunes (6.401) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.



De los 2.252.172 contagiados, el 90,47% (2.037.686) recibió el alta y 159.815 son casos confirmados activos.



El reporte consignó que murieron 82 hombres y 43 mujeres, mientras que una persona de la provincia de Buenos Aires fue registrada sin dato de sexo.



El parte precisó que murieron 26 hombres en la provincia de Buenos Aires; 15 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en Chaco; 4 en Córdoba; 5 en Entre Ríos; 1 en Formosa; 2 en Jujuy; 1 en La Pampa; 1 en La Rioja; 1 en Mendoza; 3 en Misiones; 2 en Río Negro; 8 en Salta; 1 en San Juan; 3 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 4 en Santa Fe; y 1 en Santiago del Estero.



También fallecieron 8 mujeres en Buenos Aires; 15 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en Córdoba; 4 en Entre Ríos; 1 en La Pampa; 1 en Mendoza; 2 en Misiones; 3 en Neuquén; 3 en Salta; 1 en San Juan; 1 en San Luis y 1 en Santa Fe.



Este lunes se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.627 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 895; en Catamarca, 61; en Chaco, 98; en Chubut, 115; en Corrientes, 179; en Córdoba, 612; en Entre Ríos, 173; en Formosa, 22; en Jujuy, 17; en La Pampa, 67; en La Rioja, 16; en Mendoza, 123; en Misiones, 107; en Neuquén, 138; en Río Negro, 100; en Salta, 89; en San Juan, 76; en San Luis, 1; en Santa Cruz, 96; en Santa Fe, 436; en Santiago del Estero, 78; Tierra del Fuego, 34 y en Tucumán 239.



El Ministerio indicó, además, que se realizaron en las últimas 24 horas 43.438 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 8.383.836 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 941.859 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 249.098; Catamarca, 9.761; Chaco, 37.060; Chubut, 48.862; Corrientes, 26.646; Córdoba 172.811; Entre Ríos, 48.298; Formosa, 1.717; Jujuy, 22.041; La Pampa, 20.556; La Rioja, 10.710; Mendoza, 70.574; Misiones, 10.902; Neuquén, 64.195; Río Negro, 54.501; Salta, 28.395; San Juan, 16.391; San Luis, 21.553; Santa Cruz, 38.288; Santa Fe, 225.915; Santiago del Estero, 24.182; Tierra del Fuego, 23.620 y Tucumán, 84.237.



Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino).









PANORAMA NACIONAL



En este contexto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó que con la llegada de medio millón de dosis de la vacuna Sputnik V, “hace que ya tengamos 3 millones 300 mil de esta vacuna y lleguemos a 4 millones 800 mil dosis en total, que ya se están distribuyendo".



Según fuentes oficiales, el nuevo lote de vacunas está conformado por 300.000 dosis del componente 1 y 200.000 dosis del componente 2 de la Sputnik V, por lo que, con la llegada de estas 500.000, Argentina contará con 4.880.540 unidades de vacunas.



"Estamos trabajando con las distintas jurisdicciones para seguir escalando la capacidad de vacunación, a medida que lleguen las vacunas, porque uno ve que, a medida que fueron llegando las vacunas, fueron aumentando las dosis aplicadas por semana", consignó Vizzotti.



En tanto, el presidente Alberto Fernández enfatizó que "nos preocupa que la vacuna sea gratuita, que todos tengan acceso. No concebimos la vacuna como parte del comercio, la consideramos como un bien global al que todo el mundo debe poder acceder", al encabezar este lunes un acto que se realizó en la Universidad Nacional de Lanús, donde funciona uno de los 617 vacunatorios bonaerenses en los que se superó el primer millón.



El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, explicó que de los 17 millones de habitantes de la provincia, hay 5 millones de esenciales y, de ellos, hay 2,5 millones de mayores de 60 años.



"Cuando eso pase, no habremos detenido la propagación del virus. Puede haber contagios, pero le habremos ganado el primer tiempo a la enfermedad", dijo.





PANORAMA MUNDIAL



En el plano internacional, y en medio de la escasez de vacunas para enfrentar la pandemia, Rusia anunció que va a producir en India 200 millones de dosis de su Sputnik V, mientras la desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca anunció que su inoculación es eficaz en un 79% tras ensayos en Estados Unidos, que anticipó que la incorporará en su calendario.



El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) informó en un comunicado que alcanzó un acuerdo con el grupo farmacéutico indio Virchow Biotech para producir la vacuna.



La Sputnik V tiene una eficacia mayor al 90% y está autorizada en 54 países cubriendo a 1.400 millones de personas, recordó el RDIF.



El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que se vacunará el martes contra el coronavirus.



El vocero de la Comisión Europea, Eric Mamer, subrayó que no se estaba llevando a cabo ninguna negociación para comprar dosis de Sputnik V pero que "la puerta no se había cerrado para siempre".



En tanto, dos tercios de los habitantes de Italia están desde este lunes en zona roja y más de 39 millones en cuarentena con el resto en zona naranja, en un intento del Gobierno por frenar una tercera ola de coronavirus.



Los italianos comenzaron, así, una nueva semana bajo restricciones al menos hasta el fin de semana de Pascua, cuando volverá el rojo en todo el país, tal como prevé el decreto del premier Mario Draghi.



Por su parte Suiza, aprobó la vacuna de la farmacéutica estadounidense Johnson&Johnson contra el coronavirus, la única del mercado que requiere de una sola dosis, con lo que ya dispone de tres inmunizantes, después de haber adquirido la vacuna de Pfizer/BioNTech y Moderna.



En medio de la disputa por las vacunas con la Unión Europea (UE), el primer ministro, Boris Johnson, advirtió que la tercera ola de coronavirus que recorre Europa llegará al Reino Unido y que se requiere cooperación internacional para lidiar con ella.



Según la prensa británica, el líder conservador intentará convencer a los líderes europeos antes de una cumbre que se realizará en Bruselas esta semana, en la que se decidirá si bloquean las exportaciones de vacunas contra el coronavirus al Reino Unido.



En la región, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el país entrará desde este lunes en dos semanas de "cuarentena radical", incluida la Semana Santa, para hacer frente a la segunda ola del coronavirus que atraviesa el país.



En Brasil, 500 actores económicos como banqueros, empresarios y CEOs de las principales compañías radicadas en ese país pidieron a las máximas autoridades federales medidas efectivas contra el avance de coronavirus, en una carta pública que coincide con el colapso tanto del sistema de salud tanto estatal como privado.



El Ministerio de Salud de Cuba, por su parte, informó que cerca de 150.000 trabajadores de la salud recibirán a partir del lunes la vacuna Soberana 2, el antígeno experimental más avanzado de ese país.



En Uruguay, grupos de médicos advirtieron sobre el riesgo de que las salas de cuidados intensivos queden saturadas en apenas dos semanas ante el continuo aumento de casos de Covid-19.



Del otro lado de la cordillera, casi la mitad de las 52 comunas de Santiago y cerca de 14 millones de personas en todo Chile volverán a la cuarentena total por coronavirus desde este jueves por el alarmante alza de los casos de los últimos días.