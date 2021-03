La Provincia conmemorará la Gesta de Malvinas en Monte Caseros

Martes, 23 de marzo de 2021

El acto, que será presidido por el gobernador Valdés, contará en esta ocasión con menor cantidad de participantes para cumplir con las recomendaciones sanitarias.



“No tenemos dudas de que el acto va a contener la misma emoción e importancia de siempre, con los ex combatientes como protagonistas centrales”, manifestó el intendente Olivieri.







En el Salón Verde de Casa de Gobierno se realizó esta mañana la presentación del acto conmemorativo al 39º Aniversario de la gesta de Malvinas, que se llevará a cabo el 31 de marzo en la localidad de Monte Caseros.



“Para el Gobierno es un compromiso histórico acompañar a los ex combatientes de Malvinas. Ya es una política del Estado Provincial que en esta fecha conmemoremos el episodio más importante que ha tenido el país y Corrientes en particular”, declaró el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, quien presidió la presentación



Por cuestiones sanitarias, este aniversario tendrá una cantidad limitada de participantes, cada centro de excombatientes de la provincia enviará a cinco representantes y, sumado a familiares y funcionarios, habrá alrededor de 250 personas.



Según palabras del coordinador del acto, José Fernández Affur, el evento se realizará fuera de la Municipalidad de Monte Caseros a las 19 con recepción de autoridades, revista de tropas, entonación del Himno, palabras alusivas y el discurso del gobernador Valdés.



Luego, con estricto protocolo sanitario, se llevará a cabo una cena show en el Club Progreso con la actuación de conjuntos locales y se hará entrega de presentes a los distintos Centros de la provincia.



“Es una fecha que nos une y nos convoca a los correntinos cada año para consolidar aquella gesta, nosotros tenemos la obligación de transmitir esto a las generaciones venideras”, resaltó López Desimoni y continuó diciendo que esto se hará “para que siempre se sepa que la lucha de Malvinas no puede concluir hasta que ese suelo vuelva a formar parte del territorio argentino”.



Asimismo, el jefe de la cartera de Seguridad indicó que hasta que Argentina recupere las Islas mediante la diplomacia “el Gobierno provincial rendirá homenaje a los ex combatientes, como también desarrolla una política al respecto que desde hace años se dirige desde la Dirección de Malvinas”.



Por otra parte, el Ministro destacó que la Provincia, desde la primera gestión de Ricardo Colombi hasta el gobierno de Gustavo Valdés, “ha inaugurado en cada lugar que exista un soldado de Malvinas, un Centro de Ex Combatientes”. Son en total de 29 Centros esparcidos en todo el territorio provincial.



Intendente Olivieri



“Abrimos las puertas de nuestra ciudad a este acto de reconocimiento, para rendirles un sentido y merecido homenaje a nuestros ex combatientes en Malvinas”, dijo a modo de introducción el jefe comunal de Monte Caseros Miguel Olivieri, resaltando que se trata de un evento embargado por los “recuerdos y las emociones de quienes son nuestros héroes de Malvinas”.



En tanto, el intendente informó que se resolvió que a las cinco personas por localidad de cada uno de los Centros que van a viajar a Monte Caseros “no se les exigirá hisopado”, aclarando que sí se les realizará controles de temperatura y se cargarán los datos para tener un registro preciso de quienes arriben a Monte Caseros.



Para finalizar, señaló que pese a la pandemia “no tenemos dudas que el acto va a contener la misma emoción e importancia de todos estos años, con los ex combatientes como protagonistas centrales”.



Carlos Enriori



El presidente del Centro de ex combatientes de Monte Caseros, Carlos Enriori, recordó en primer lugar que el acto del año pasado debió suspenderse debido a la irrupción de la pandemia.



“Estamos agradecidos al gobernador Gustavo Valdés, para quién la causa de Malvinas es política de Estado”, resaltó luego, remarcando que este reconocimiento y homenaje que se hace los soldados conscriptos de Corrientes que estuvieron en Malvinas es un “honor para todos nosotros y nos reivindica”.



Asimismo, Enriori destacó que la Coordinadora Provincial, a cargo de José Galván, es un ámbito en donde “todas las voces de los ex combatientes son escuchadas, lo que vale rescatar”.



Al continuar con sus conceptos, visiblemente emocionado y sin poder contener las lágrimas, Enriori comentó que luego del acto del 31 de marzo, van a proseguir las actividades, poniendo de relieve que el 2 de abril habrá un homenaje a todos los ex combatientes fallecidos en Malvinas, el que tendrá lugar en la Cruz que se ubica en la Costanera de Monte Caseros, sobre el Río Uruguay, con entrega de ofrendas florales.