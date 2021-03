Reactivación automática de la tarjeta SUBE para personas con Discapacidad

Martes, 23 de marzo de 2021

Alcanza al beneficio individual o con acompañante, y para validar el mismo sólo habrá que pasar el plástico por una Terminal de Autoservicio (TAS) ubicadas en distintos sectores de la ciudad, entre el 25 de marzo y el 3 de abril para activar el beneficio inmediatamente.



Habrá un cronograma de atención, por terminación de DNI, en caso de necesitar atención presencial, y otro para aquellos que deben realizar el trámite por primera vez.



Al igual que ocurrió previamente con las personas mayores y los estudiantes, la Municipalidad instrumentó la reactivación automática del boleto gratuito en el sistema de transporte urbano de pasajeros de la tarjeta SUBE por Discapacidad, tanto individual como con acompañante de una manera fácil y sencilla para los vecinos de la Ciudad.



Para proceder a la reactivación, los titulares o un familiar de la persona con discapacidad que ya viene gozando del beneficio, sólo tendrán que pasar la tarjeta por alguna de las Terminales Automáticas Sube (TAS), ubicadas en diferentes barrios de la ciudad, entre el 25 de marzo y el 3 de abril.



Si bien hay una fecha indicada para la reactivación, este tramité pueden hacerlo durante todo el año, pero cabe aclarar que no podrán usar el beneficio hasta que lo realicen.



Desde la Subsecretaría de Transporte del municipio se recuerda que para que el sistema proceda a la reactivación del beneficio, la tarjeta no debe contar con saldo negativo. Si es así, se deberá cargar el crédito correspondiente para quedar en saldo 0 ó positivo para que el sistema pueda operativizar como corresponde y validar el beneficio.



Con la reactivación automática, la Municipalidad evita que las personas con discapacidad o sus familiares tengan contratiempos con él trámite, pedido de turnos y largas filas de espera, como ocurría años anteriores.

No obstante, y en caso de no poder realizar la reactivación, por cualquier motivo, la comuna dispuso un cronograma de asistencia presencial en 6 Puntos de Atención Sube, al que deberá concurrir la persona con discapacidad o algún familiar, de acuerdo a la terminación del DNI del beneficiario, entre el 25 y el 31 de marzo, con el DNI de la persona con discapacidad y la tarjeta SUBE.



Por otra parte, todos aquellos que deban realizar el trámite del beneficio por primera vez, deberán concurrir a los mismos Puntos de Atención Sube, entre el 5 y el 9 de abril, con turnos que se brindarán de acuerdo a la terminación de DNI.



En estos casos resulta necesaria la presencia de la persona con discapacidad, ya que se necesita sacarle una foto. Entre los requisitos necesarios para realizar el trámite se encuentran: DNI (original y copia del titular), una tarjeta Sube nueva y el Certificado Único de Discapacidad (original y copia).



PUNTOS DE ATENCIÓN



Para atención de forma presencial por la Sube por Discapacidad, el municipio habilitó los siguientes Puntos de Atención que funcionan en días hábiles, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 en el Centro de Operaciones Municipales (COM) de plaza Vera, y en las delegaciones municipales San Martín, 17 de Agosto, Nicolini y Molina Punta, mientras que en el Palacio Municipal se extiende hasta las 13.



CRONOGRAMA PARA REACTIVACIÓN



Importante: llevar tarjeta SUBE anterior y el DNI de la persona con discapacidad. No es necesaria la presencia del beneficiario titular.

- 25/03: 0 y 1

- 26/03: 2 y 3

- 29/03: 4 y 5

- 30/03: 6 y 7

- 31/03: 8 y 9



CRONOGRAMA TRÁMITE POR PRIMERA VEZ



Importante: resulta necesaria la presencia de la persona con discapacidad, ya que se le debe tomar una foto. Llevar también DNI del titular (original y copia), una tarjeta Sube nueva, y el Certificado Único de Discapacidad (original y copia) vigente.

- 05/04: 0 y 1

- 06/04: 2 y 3

- 07/04: 4 y 5

- 08/04: 6 y 7

- 09/04: 8 y 9



UBICACIÓN DE LAS TAS (TERMINALES AUTOMÁTICAS SUBE)



Palacio Municipal - 25 de Mayo 1132.

Caja Municipal de Préstamos - Brasil 1279.

Delegación Barrio Esperanza - SUM Padre Mujica (calle 7 y Revidatti).

Delegación Barrio Pirayuí Nuevo - Plaza de las 200 Viviendas.

Delegación Barrio Güemes – Centro Comercial (Las Heras 4450).

Delegación Barrio 17 de Agosto – Av. Cazadores Correntinos 5650.

Delegación Barrio Dr. Montaña - Florencio Varela 516.

Delegación Barrio Laguna Brava - Ministro Fernández y Mosito Acuña.

Delegación Barrio Molina Punta - Las Margaritas y José Negro.

Delegación Barrio Dr. Nicolini – Centro Comercial, local 8.

Delegación Barrio Ponce - Álvarez y Moresi.

Delegación Barrio Quintana - Cangallo entre Ramos Mejía y Sánchez de Bustamante.

Delegación Barrio Madariaga - Av. Raúl Alfonsín al 3800

Delegación Barrio San Martín - Mercado Municipal de Productos Frescos (Lavalle al 1200).

Delegación San Gerónimo - Casa del Bicentenario (Laprida y Alfonsín).

CIC Barrio Anahí- Cristo Obrero 360.

CIC Barrio Ciudades Correntinas -Turín y Tupac Amaru.

Terminal de Ómnibus - Avenida Maipú 2500. (Funcionan las 24 horas)

Centro de Operaciones Municipales (Plaza Vera, por Agustín González). (Funcionan las 24 horas)