Avanza el trabajo de concientización de GIRSU en Bella Vista

Lunes, 22 de marzo de 2021

El gobierno sigue el trabajo evangelizador en las distintas localidades del interior para el Plan Provincial GIRSU asista a las intendencias en un plan local para el tratamiento de los residuos.



Fuerte respaldo del gobernador al trabajo que se realiza en Bella Vista con la Planta Ambiental Regional y el Centro de Acopio Transitorio, próximo a inaugurarse.



El Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), brindó una capacitación a los promotores ambientales de Bella Vista, en la Plaza Pedro Ferré, los cuales vienen trabajando en esta línea con un fuerte apoyo de la actual gestión municipal en pos de cumplir con los objetivos de avanzar, más allá, de lo que representa la separación en origen y concretar los aspectos de la economía circular.



La jornada contó con la presencia destacada del Gobernador Gustavo Valdés, que se hizo un lugar en su ajustada agenda en la “Capital de la Naranja”, para expresarles su beneplácito a los participantes del curso, por esa acción de capacitarse para profundizar, lo que representa una evangelización de sus conciudadanos, en la importancia al tratamiento de los residuos urbanos.



Acompañado por el intendente de Bella Vista, Walter Chávez, el gobernador destacó el avance de la labor conjunta entre el la comuna y el Plan Provincial GIRSU, el cual opera desde el Ministerio de Coordinación y Planificación, el cual está a cargo de Horacio Ortega, funcionario también presente en la visita del mandatario provincial.



“Cuando decidimos avanzar con GIRSU, habíamos debatido si debíamos meternos en una competencia exclusiva de las comunas, pero al ver que se les hacía muy cuesta arriba a los intendentes poder abordar y solucionar el problema de la deposición final de los residuos, decidimos lanzar esta iniciativa de asistencia a los municipios. No nos hemos equivocado y ha sido muy positivo para la mayoría de los intendentes que suscribieron el convenio con el gobierno provincial”, explicó el gobernador.



El intendente Chávez por su parte agradeció al gobernador y en especial al ministro de Coordinación y Planificación, por su constante asistencia a Bella Vista en esta materia.



“Para nosotros fue muy importante esta decisión del gobierno de provincia de brindarnos su apoyo para resolver lo que nos significaba un problema con la deposición final de la basura. Desde el día uno nos sentimos asistidos y contenidos por el gobierno, y en eso debo agradecerle al ministro Ortega, y al equipo del plan GIRSU, que siempre nos atienden las inquietudes. El trabajo coordinado ha tenido sus frutos, y el complejo ambiental que está próximo a inaugurarse, es la prueba”, dijo Chávez.



El curso se realizó al aire libre en la plaza principal de la ciudad, teniendo en cuenta los protocolos y el cuidado necesario para evitar contagios de COVID-19, el cual no sido una limitante para seguir realizando el trabajo de concientización que pretende el gobernador en pos de evitar malos entendidos en lo que se refiere a los complejos ambientales y las plantas de acopio transitorias, necesarias para que el tratamiento de residuos genere ganancias y puestos genuinos de trabajo.



“El Plan Provincial GIRSU es parte de una visión a futuro del Gobernador Valdés, que tiene por fin el cuidado del ambiente, pero además la posibilidad de generar un crecimiento económico con una política a largo plazo en el tratamiento de los residuos urbanos. Que la gente lo vea, que nuestros conciudadanos lo entiendan, es fundamental. Por ello, estos cursos son tan importantes y necesarios. Para entender que no son deshechos, sino que son elementos que pueden activar la economía de un municipio”, dijo Ortega ante el auditorio.